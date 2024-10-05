https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/ingiltereye-mans-denizi-uzerinden-gecmeye-calisan-cok-sayida-gocmen-hayatini-kaybetti-1088858774.html

İngiltere'ye Manş Denizi üzerinden geçmeye çalışan çok sayıda göçmen hayatını kaybetti

İngiltere'ye Manş Denizi üzerinden geçmeye çalışan çok sayıda göçmen hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, Fransa'dan İngiltere'ye Manş Denizi üzerinden geçmeye çalışan çok sayıda göçmenin ölündüğünü bildirdi. Göçmen sayısı... 05.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-05T16:40+0300

2024-10-05T16:40+0300

2024-10-05T16:40+0300

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göçmen krizi

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Fransa'dan İngiltere'ye Manş Denizi üzerinden geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin öldüğü bildirildi. Aralarında bir çocuğun da bulunduğu bir çok sayıda göçmenin Manş Denizi'ni geçmeye çalışırken öldüğünü duyuran Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İnsan kaçakçılarının ellerinde bu insanların kanı var ve hükümetimiz, bu ölüm yolculuklarını düzenleyerek zenginleşen mafyalarla mücadeleyi artıracak" dedi.Bakan açıklamasında, yaşamını yitiren düzensiz göçmenlerin sayısına ve ölüm şekillerine ilişkin bilgi vermedi.Fransa ve İtalya ortak bir birim kuruyorBakan Retailleau, dün İtalya’da düzenlenen G7 ülkeleri içişleri bakanları toplantısında İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ile görüşmesinin ardından insan kaçakçılığına karşı ortak birim kurulması için imzaladıkları anlaşmadan memnun olduğunu söylemişti.Fransız basını, 2025'te kurulacak bu birimle iki ülkenin insan kaçakçıları hakkında bilgi paylaşımı yapacaklarını kaydetmişti. Projenin, göçmenlerin İngiltere'ye ulaşma girişimlerini durdurmak amacıyla 2020 yılında Fransa'nın kuzeyinde başlatılan Fransa ve İngiltere arasındaki benzer bir anlaşmaya göre modelleneceği bildirildi.Ülke arasındaki geçmiş gerilimKasım 2022'de iki ülke arasında gerilim yaratan olayda İtalya'nın göçmenleri taşıyan bir yardım gemisinin yanaşmasına izin vermeyi reddetmesi ve bunun yerine gemiyi güney Fransa'daki bir limana gitmeye zorlamıştı.İki ülke, çoğunlukla Alpler'den geçen 500 km'lik bir kara sınırını paylaşmakta ve her ikisi de aralarında sınır kontrolü olmayan AB'nin Schengen bölgesinde yer alıyor. Ancak her bir ülke bu bölgelere gelen sığınmacılardan sorumlu tutuluyor.

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avrupa, fransa, italya, ingiltere, manş denizi, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, ölüm