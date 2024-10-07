https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/ugledari-alan-rus-ordusu-ilerlemeye-devam-ediyor-bogoyavlenkaya-yaklasildi-1088894600.html

Ugledar’ı alan Rus ordusu ilerlemeye devam ediyor: Bogoyavlenka’ya yaklaşıldı

Ugledar’ı alan Rus ordusu ilerlemeye devam ediyor: Bogoyavlenka’ya yaklaşıldı

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri Vostok (Doğu) Askeri Grubu birimlerinin, geçtiğimiz günlerde ele geçirilen Ugledar kentinin kuzeybatı yönünde ilerlemeye devam ederek... 07.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-07T07:17+0300

2024-10-07T07:17+0300

2024-10-07T07:39+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

rus ordusu

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donetsk halk cumhuriyeti

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Vostok Askeri Grubu birimleri, düşmanı geriletmeye ve başarılarını geliştirmeye devam ediyor. Bazı birimler, Ugledar'ın kuzeybatısındaki Veseloye bölgesinde ilerleyerek Bogoyavlenka'ya yaklaştı” ifadesine yer verildi.Rusya Savunma Bakanlığı, 3 Eylül Perşembe günü, Ugledar kentinin kontrol altına alındığını açıklamıştı.Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Ugledar'ın çok yüksek bir konumda bulunduğundan Ukrayna için stratejik öneme sahip olduğunu, bu nedenle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin burayı elinde tutabilmek için büyük bir direnç gösterdiğini vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/rusya-savunma-bakanligi-rus-ordusu-odessa-yakinlarinda-bir-akaryakit-tesisini-vurdu-1088877774.html

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