https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/ugledari-alan-rus-ordusu-ilerlemeye-devam-ediyor-bogoyavlenkaya-yaklasildi-1088894600.html
Ugledar’ı alan Rus ordusu ilerlemeye devam ediyor: Bogoyavlenka’ya yaklaşıldı
Ugledar’ı alan Rus ordusu ilerlemeye devam ediyor: Bogoyavlenka’ya yaklaşıldı
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri Vostok (Doğu) Askeri Grubu birimlerinin, geçtiğimiz günlerde ele geçirilen Ugledar kentinin kuzeybatı yönünde ilerlemeye devam ederek... 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T07:17+0300
2024-10-07T07:17+0300
2024-10-07T07:39+0300
ukrayna krizi
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Vostok Askeri Grubu birimleri, düşmanı geriletmeye ve başarılarını geliştirmeye devam ediyor. Bazı birimler, Ugledar'ın kuzeybatısındaki Veseloye bölgesinde ilerleyerek Bogoyavlenka'ya yaklaştı” ifadesine yer verildi.Rusya Savunma Bakanlığı, 3 Eylül Perşembe günü, Ugledar kentinin kontrol altına alındığını açıklamıştı.Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Ugledar'ın çok yüksek bir konumda bulunduğundan Ukrayna için stratejik öneme sahip olduğunu, bu nedenle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin burayı elinde tutabilmek için büyük bir direnç gösterdiğini vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/rusya-savunma-bakanligi-rus-ordusu-odessa-yakinlarinda-bir-akaryakit-tesisini-vurdu-1088877774.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, ugledar
Ugledar’ı alan Rus ordusu ilerlemeye devam ediyor: Bogoyavlenka’ya yaklaşıldı
07:17 07.10.2024 (güncellendi: 07:39 07.10.2024)
Rusya Silahlı Kuvvetleri Vostok (Doğu) Askeri Grubu birimlerinin, geçtiğimiz günlerde ele geçirilen Ugledar kentinin kuzeybatı yönünde ilerlemeye devam ederek Bogoyavlenka köyüne yaklaştığı belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Vostok Askeri Grubu birimleri, düşmanı geriletmeye ve başarılarını geliştirmeye devam ediyor. Bazı birimler, Ugledar'ın kuzeybatısındaki Veseloye bölgesinde ilerleyerek Bogoyavlenka'ya yaklaştı” ifadesine yer verildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, 3 Eylül Perşembe günü, Ugledar kentinin kontrol altına alındığını açıklamıştı
.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin
, Ugledar'ın çok yüksek bir konumda bulunduğundan Ukrayna için stratejik öneme sahip olduğunu, bu nedenle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin burayı elinde tutabilmek için büyük bir direnç gösterdiğini vurgulamıştı.