https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/rus-ordusu-donetskte-stratejik-oneme-sahip-ugledari-ele-gecirdi-1088780325.html
Rus ordusu, Donetsk'te stratejik öneme sahip Ugledar'ı ele geçirdi
Rus ordusu, Donetsk'te stratejik öneme sahip Ugledar'ı ele geçirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekat kapsamında stratejik önem taşıyan noktalardan biri olan Ugledar'ı kontrolü... 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T17:17+0300
2024-10-03T17:17+0300
2024-10-03T17:41+0300
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donetsk halk cumhuriyeti
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) kritik öneme sahip Ugledar kentinde kontrolü sağladığını duyurdu.Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Vostok (Doğu) askeri grubuna bağlı birliklerin kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Ugledar yerleşimi özgürleştirildi" dendi.Ugledar neden stratejik öneme sahip?Ugledar, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Donetsk'in güney istikametindeki son büyük kalesi durumunda. Bir tepe üzerinde konumlanan şehir, DHC'nin doğu ve Zaporojye Bölgesi'nin güney cephesi olmak üzere iki cephenin kesişme noktasında yer alması nedeniyle stratejik bir önem taşıyor.Bu hattı kaybeden Ukrayna ordusunun Azak Denizi'ne doğru ilerlemesi artık çok zor bir hale gelecek.Donetsk, Volnovaha ve Mariupol arasında yer alan şehir, önemli bir lojistik bağlantı noktası olma özelliğine de sahip. Kente 18 km mesafede demiryolu bulunmakta olup bu hat, Rus ordusunun Donbass'taki diğer yerleşim birimlerini ele geçirmesi için gereken asker ve teçhizatın bölgeye sevkiyatı açısından hayati önem arz ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/rus-disislerinden-turkiyenin-bricse-tam-uyelik-basvurusu-hakkinda-aciklama-1088772838.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rusya ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), ugledar, azak denizi, mariupol, lojistik, stratejik, zaporojye bölgesi, demiryolu
Rus ordusu, Donetsk'te stratejik öneme sahip Ugledar'ı ele geçirdi
17:17 03.10.2024 (güncellendi: 17:41 03.10.2024)
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekat kapsamında stratejik önem taşıyan noktalardan biri olan Ugledar'ı kontrolü altına aldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) kritik öneme sahip Ugledar kentinde kontrolü sağladığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Vostok (Doğu) askeri grubuna bağlı birliklerin kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Ugledar yerleşimi özgürleştirildi" dendi.
Ugledar neden stratejik öneme sahip?
Ugledar, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Donetsk'in güney istikametindeki son büyük kalesi durumunda.
Bir tepe üzerinde konumlanan şehir, DHC'nin doğu ve Zaporojye Bölgesi'nin güney cephesi olmak üzere iki cephenin kesişme noktasında yer alması nedeniyle stratejik bir önem taşıyor.
Bu hattı kaybeden Ukrayna ordusunun Azak Denizi'ne doğru ilerlemesi artık çok zor bir hale gelecek.
Donetsk, Volnovaha ve Mariupol arasında yer alan şehir, önemli bir lojistik bağlantı noktası olma özelliğine de sahip.
Kente 18 km mesafede demiryolu bulunmakta olup bu hat, Rus ordusunun Donbass'taki diğer yerleşim birimlerini ele geçirmesi için gereken asker ve teçhizatın bölgeye sevkiyatı açısından hayati önem arz ediyor.