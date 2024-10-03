https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/pusilin-ukrayna-ordusunun-ugledardaki-yeralti-siginaklari-ve-gecitleri-rus-birliklerin-kontrolune-1088790563.html

Puşilin: Ukrayna ordusunun Ugledar'daki yeraltı sığınakları ve geçitleri Rus birliklerin kontrolüne girdi

Puşilin: Ukrayna ordusunun Ugledar'daki yeraltı sığınakları ve geçitleri Rus birliklerin kontrolüne girdi

Sputnik Türkiye

DHC lideri Denis Puşilin, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Ugledar'daki yeraltı sığınakları ve geçitlerinin Rus birliklerin kontrolüne girdiğini belirtti. 03.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-03T23:05+0300

2024-10-03T23:05+0300

2024-10-03T23:04+0300

ukrayna krizi

denis puşilin

donetsk halk cumhuriyeti

rus ordusu

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stratejik

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rusya federasyonu

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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Rus birliklerinin, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin uzun yıllardır hazırladığı Ugledar'daki yer altı sığınakları ve geçitlerinin kontrolünü ele geçirdiğini belirtti.Puşilin, “Şu anda tüm bunlar Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinin kontrolü altında" ifadesini kullandı.Ugledar'ın çok yüksek bir konumda bulunduğundan Ukrayna için stratejik öneme sahip olduğunu, bu nedenle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin burayı elinde tutabilmek için büyük bir direnç gösterdiğini vurgulayan Puşilin, düşmanın şehirde gözlem noktaları ve savaş alanında neler olup bittiğini onlarca kilometre ileride görmesine ve Rus birimlerini takip etmesine imkan veren bir izleme sistemi kurduğunu kaydetti.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin DHC) kritik öneme sahip Ugledar kentinde kontrolü sağladığını duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/ukraynali-askeri-uzman-rus-birlikleri-ukrayna-ordusunun-tum-cephe-baglantisini-kesti-1088787542.html

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denis puşilin, donetsk halk cumhuriyeti, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, sığınak, gözlem noktası, stratejik, ugledar, rusya federasyonu