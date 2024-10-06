https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/rusya-savunma-bakanligi-rus-ordusu-odessa-yakinlarinda-bir-akaryakit-tesisini-vurdu-1088877774.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu Odessa yakınlarında bir akaryakıt tesisini vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu Odessa yakınlarında bir akaryakıt tesisini vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Odessa yakınlarında bir akaryakıt tesisini, ayrıca Hmelnitskiy bölgesindeki Starokonstantinov... 06.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-06T12:32+0300
2024-10-06T12:32+0300
2024-10-06T12:38+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
rus silahlı kuvvetleri
donbass
ukrayna
ukrayna ordusu
özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri operasyon bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, donbass, ukrayna, ukrayna ordusu, özel askeri harekat
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu Odessa yakınlarında bir akaryakıt tesisini vurdu
12:32 06.10.2024 (güncellendi: 12:38 06.10.2024)
Ayrıntılar geliyor
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Odessa yakınlarında bir akaryakıt tesisini, ayrıca Hmelnitskiy bölgesindeki Starokonstantinov Havalimanı’nın altyapısını vurduğunu bildirdi. Açıklamaya göre Ukrayna ordusu son bir günde 1.620 kadar asker kaybetti.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri operasyon bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin güncel bilgileri paylaştı.