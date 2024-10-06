Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Odessa yakınlarında bir akaryakıt tesisini, ayrıca Hmelnitskiy bölgesindeki Starokonstantinov... 06.10.2024, Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ordusu Odessa yakınlarında bir akaryakıt tesisini vurdu

© Sputnik / Rusya Savunma Bakanlığı Kinjal Füzesi © Sputnik / Rusya Savunma Bakanlığı

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Odessa yakınlarında bir akaryakıt tesisini, ayrıca Hmelnitskiy bölgesindeki Starokonstantinov Havalimanı’nın altyapısını vurduğunu bildirdi. Açıklamaya göre Ukrayna ordusu son bir günde 1.620 kadar asker kaybetti.