https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/rus-ordusu-hiz-kesmiyor-bir-yerlesim-daha-kontrol-altinda-1088913683.html

Rus ordusu hız kesmiyor: Bir yerleşim daha kontrol altında

Rus ordusu hız kesmiyor: Bir yerleşim daha kontrol altında

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bir yerleşim birimini daha Ukrayna işgalinden kurtardığı bildirilirken son bir gün içerisinde 2... 07.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-07T12:42+0300

2024-10-07T12:42+0300

2024-10-07T13:00+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birimleri aktif eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Grodovka yerleşim birimini kontrol altına aldı. Ayrıca on karşı saldırısı başarısız olan Ukrayna ordusu 420 asker, bir adet Alman yapımı Leopard tankı ve üç zırhlı savaş aracını kaybetti.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametindeki aktif eylemlerine devam ederken Ukrayna ordusunun 95 askeri etkisiz hale getirildi ve iki zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu’na bağlı birlikler daha avantajlı hatlara ulaştı ve dört karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna ordusunun kaybı 410 asker ve iki zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti. İki karşı saldırısı akamete uğratılan düşman güçlerinin etkisi hale getirilen asker sayısı 590 oldu.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirdi ve bir karşı saldırıyı püskürttü. Düşman güçler 120 kadar asker, biri ABD yapımı HMMWV iki zırhlı savaş aracını kaybetti.‘Dnepr’ Askeri Grubu’nun düşman gruplarını bozguna uğratmaya devam ederken 80 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.Ukrayna’nın farklı bölgelerinde 129 hedefe yönelik hava, füze ve insansız hava araçlarıyla düzenlenen grup saldırısı sırasında İsrail yapımı RADA RPS-42 radarı, iki hava üssünün altyapısı, mühimmat ve askeri teçhizat depoları, insansız hava araçlarının üretildiği atölyelerin yanı sıra, askeri personel ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait ABD yapımı üç ATACMS ve beş HIMARS füzesi ile 74 insansız hava aracını engelledi.

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