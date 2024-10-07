https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/kursk-sakini-polonyali-militanlar-sucada-silahsiz-kisileri-kursuna-dizdi-1088906363.html
Kursk sakini: Polonyalı militanlar Suca’da silahsız kişileri kurşuna dizdi
Kursk sakini: Polonyalı militanlar Suca’da silahsız kişileri kurşuna dizdi
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Ukrayna sınırında bulunan ve Ukrayna ordusu tarafından işgal edilen Suca kentinin bir sakini, Polonyalı paralı askerlerin kentte bir grup silahsız... 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T11:22+0300
2024-10-07T11:22+0300
2024-10-07T11:24+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın paylaştığı videoya göre, Suca sakini Dmitriy, Ukrayna ordusu saflarında savaşan Polonyalı militanların kentte işlediği suçları anlattı.Dmitriy, “Tüm yaşlıları ve gençleri topladılar ve Polonyalılar onları herkesin önünde kurşuna dizdi. Bir çift vardı, bölgeyi iyi biliyorlardı, bu kaos içinde bir çukura saklandılar ve bataklığı geçerek Lgov'a gitmişler, geceyi orada tarlada geçirmişler” ifadesini kullandı.Ukrayna ordusu, 6 Ağustos saat 5.30’da Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı.Rusya Savunma Bakanlığı'nın 19 Eylül tarihli verilerine göre, Ukrayna ordusu Kursk istikametindeki çatışmalar sırasında 21 bine yakın asker ve 136 tank kaybetti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev rejiminin provokasyona başvurduğunu ve sivil hedefler dahil ayrım gözetmeksizin ateş açtığını açıklamıştı. Putin düşmana gereken cevabın verileceğini ve Rusya'nın belirlediği tüm hedeflere ulaşılacağını söylemişti.Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.
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rusya, kursk, kursk bölgesi, ukrayna, ukrayna ordusu, sivil can kaybı, sivil ölümü, polonya, polonyalı, militanlar, valeriy gerasimov, vladimir putin
Kursk sakini: Polonyalı militanlar Suca’da silahsız kişileri kurşuna dizdi
11:22 07.10.2024 (güncellendi: 11:24 07.10.2024)
Rusya’nın Ukrayna sınırında bulunan ve Ukrayna ordusu tarafından işgal edilen Suca kentinin bir sakini, Polonyalı paralı askerlerin kentte bir grup silahsız kişiyi diğer vatandaşları gözü önünde kurşuna dizdiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın paylaştığı videoya göre, Suca sakini Dmitriy, Ukrayna ordusu saflarında savaşan Polonyalı militanların kentte işlediği suçları anlattı.
Dmitriy, “Tüm yaşlıları ve gençleri topladılar ve Polonyalılar onları herkesin önünde kurşuna dizdi. Bir çift vardı, bölgeyi iyi biliyorlardı, bu kaos içinde bir çukura saklandılar ve bataklığı geçerek Lgov'a gitmişler, geceyi orada tarlada geçirmişler” ifadesini kullandı.
Ukrayna ordusu, 6 Ağustos saat 5.30’da Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın 19 Eylül tarihli verilerine göre, Ukrayna ordusu Kursk istikametindeki çatışmalar sırasında 21 bine yakın asker ve 136 tank kaybetti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev rejiminin provokasyona başvurduğunu ve sivil hedefler dahil ayrım gözetmeksizin ateş açtığını açıklamıştı. Putin düşmana gereken cevabın verileceğini ve Rusya'nın belirlediği tüm hedeflere ulaşılacağını söylemişti.
Kursk'un yanı sıra Belgorod ve Bryansk bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.