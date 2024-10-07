https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/hasan-can-kayadan-acun-ilicali-yaniti-bir-vefa-borcum-yok-1088938772.html
Hasan Can Kaya'dan Acun Ilıcalı yanıtı: 'Bir vefa borcum yok'
Hasan Can Kaya'dan Acun Ilıcalı yanıtı: 'Bir vefa borcum yok'
Sputnik Türkiye
Ünlü Komedyen Hasan Can Kaya katıldığı bir programda Acun Ilıcalı hakkında verdiği cevap ile gündeme geldi. İş insanı Acun Ilıcalı sayesinde izlendiği... 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T21:30+0300
2024-10-07T21:30+0300
2024-10-07T21:30+0300
yaşam
hasan can kaya
acun ilıcalı
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Konuşanlar programı ile tanınan Hasan Can Kaya canlı yayında kendisi hakkındaki soruları yanıtladı.Bir internet platformunda soruları yanıtlayan Hasan Can Kaya geçmişte söylediği 'Acun olmasaydı şuan ki konumuma belki yine ulaşırdım fakat daha çok zamanımı alırdı' cümlesi hakkında sert konuştu. İş insanı Acun Ilıcalı platformunda yayınlanan Konuşanlar programı hakkında konuşan Komedyen Hasan Can Kaya "Alakası yok. Her şey kayıtlı. Exxen'e geçtiğimde 7 milyon 700 bin abonem vardı. İzlenmem 19 milyondu. Bölüm başı 11 milyon izlenmem vardı. Hatta tam tersi. Acun abiye geçince ben 30 bin linç Yedim. Geçtiğimizde şubat ayında 11 milyon toplam izlenmenin 7 milyonu bendim. En ufak torpil yok üstümde... Bu sebeple en ufak bir vefa borcum yok" dedi.Hasan Can Kaya kimdir?16 Aralık 1989 tarihinde dünyaya gelen Hasan Can Kaya İstanbul'da yaşıyor. Aslen Malatyalı olan Kaya, uzun yıllar yazarlık yaptı. BKM’de de çalışan Hasan Can Kaya, formatı kendisine ait olan Konuşanlar programı ile Youtube’da tanındı. 1 Ocak 2021 itibariyle Exxen platformu ile anlaştı.Konuşanlar yeni bölümü ne zaman?Konuşanlar 151.bölümü EXXEN platformu üzerinden yayınlanacak. Ancak yayın tarihi henüz açıklanamadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/is-insani-acun-ilicali-ile-ayca-cagla-altunkaya-evlendi-1087660229.html
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hasan can kaya, konuşanlar yeni bölüm izle, konuşanlar ne zaman, konuşanlar kaçak izle, hasan can kaya izle
hasan can kaya, konuşanlar yeni bölüm izle, konuşanlar ne zaman, konuşanlar kaçak izle, hasan can kaya izle
Hasan Can Kaya'dan Acun Ilıcalı yanıtı: 'Bir vefa borcum yok'
Ünlü Komedyen Hasan Can Kaya katıldığı bir programda Acun Ilıcalı hakkında verdiği cevap ile gündeme geldi. İş insanı Acun Ilıcalı sayesinde izlendiği iddialarına tepki gösteren komedyen kimseye bir vefa borcunun olmadığını belirtti.
Konuşanlar programı ile tanınan Hasan Can Kaya canlı yayında kendisi hakkındaki soruları yanıtladı.
Bir internet platformunda soruları yanıtlayan Hasan Can Kaya geçmişte söylediği 'Acun olmasaydı şuan ki konumuma belki yine ulaşırdım fakat daha çok zamanımı alırdı' cümlesi hakkında sert konuştu. İş insanı Acun Ilıcalı platformunda yayınlanan Konuşanlar programı hakkında konuşan Komedyen Hasan Can Kaya "Alakası yok. Her şey kayıtlı. Exxen'e geçtiğimde 7 milyon 700 bin abonem vardı. İzlenmem 19 milyondu. Bölüm başı 11 milyon izlenmem vardı. Hatta tam tersi. Acun abiye geçince ben 30 bin linç Yedim. Geçtiğimizde şubat ayında 11 milyon toplam izlenmenin 7 milyonu bendim. En ufak torpil yok üstümde... Bu sebeple en ufak bir vefa borcum yok" dedi.
16 Aralık 1989 tarihinde dünyaya gelen Hasan Can Kaya İstanbul'da yaşıyor. Aslen Malatyalı olan Kaya, uzun yıllar yazarlık yaptı. BKM’de de çalışan Hasan Can Kaya, formatı kendisine ait olan Konuşanlar programı ile Youtube’da tanındı. 1 Ocak 2021 itibariyle Exxen platformu ile anlaştı.
Konuşanlar yeni bölümü ne zaman?
Konuşanlar 151.bölümü EXXEN platformu üzerinden yayınlanacak. Ancak yayın tarihi henüz açıklanamadı.