https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/is-insani-acun-ilicali-ile-ayca-cagla-altunkaya-evlendi-1087660229.html

İş insanı Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya evlendi

İş insanı Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya evlendi

Sputnik Türkiye

İş insanı Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya, Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen törenle evlendi. Düğün törenine sürat teknesi ile katılan çiftin... 04.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-04T23:38+0300

2024-09-04T23:38+0300

2024-09-04T23:43+0300

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Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya İstanbul Ortaköy'de bulunan tarihi Esma Sultan Yalısı'nda dünya evine girdi.İstanbul Ortaköy'de bulunan Esma Sultan Yalısı'nda ünlü televizyon sunucusu ve yapımcısı Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya evlendi. Düğüne çok sayıda ünlü isim katılırken sürat teknesi ile nikah törenine katılan çift ilgi odağı oldu.Nikah şahitleri arkadaşları olduIlıcalı ve Altunkaya çiftinin nikah şahitliğini ise Esat Yontunç ile Ceren Kocakaplan üstlendi.Acun Ilıcalı düğün töreninde konuştuTelevizyon sunucusu Acun Ilıcalı “Zaten uzun zamandır beraberdik. Bugün de nikahımız kıyıldı. Arkadaşlarımız ile bir arada olacağız” ifadesinde bulundu.Acun Ilıcalı kimdir?Ali Acun Ilıcalı 29 Mayıs 1969 tarihinde Edirne'de dünyaya geldi. Spor muhabirliği ile sektöre giren Ilıcalı, medya patronluğuna kadar yükseldi. Show TV'de spor muhabiri olarak çalışmaya başlayan Acun Ilıcalı 2004 yılında kendi prodüksiyon şirketi ACUNMEDYA'yı kurarak medya patronu oldu.Ayça Çağla Altunkaya kimdir?Ayça Çağla Altunkaya, 2 Temmuz 1999 tarihinde Yalova'da doğdu. Nişantaşı Üniversitesi'nde Hemşirelik bölümünden mezun olan Ayça Çağla Altunkaya, Acun Ilıcalı ile ilişkisi ile tanındı.

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acun ilıcalı, ayça çağla altunkaya, tv8, survivor, televizyon, magazin, iş insanı, sunucu