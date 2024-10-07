https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/emekli-zam-farki-netlesiyor-refah-payi-gundeme-gelecek-mi-yil-sonu-maas-beklentisi-ne-1088896938.html

Emekli zam farkı netleşiyor: Refah payı gündeme gelecek mi? Yıl sonu maaş beklentisi ne?

Emekli zam farkı netleşiyor: Refah payı gündeme gelecek mi? Yıl sonu maaş beklentisi ne?

Sputnik Türkiye

Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca emeklinin alacağı zam farkı netleşmeye başladı. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan... 07.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-07T09:13+0300

2024-10-07T09:13+0300

2024-10-07T09:15+0300

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Açıklanan verilere göre, Temmuz'dan Eylül'e kadar olan süreçte emeklilerin şimdiden hak ettiği enflasyon farkı yüzde 8.92 oldu. Ancak Ekim, Kasım ve Aralık aylarına dair enflasyon farkları henüz açıklanmadı. Bu üç ayda her ay yüzde 2.5 civarında bir artış olması durumunda, yıl sonu enflasyon farkı yüzde 16-17 aralığına ulaşabilir.Merkez Bankası ve OVP tahminleri ne diyor?Merkez Bankası ve Orta Vadeli Program (OVP), yıl sonu enflasyon tahminlerini sırasıyla yüzde 42 ve yüzde 41.5 olarak belirledi. Milliyet'e konuşan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, bu tahminlerin tutarlı olduğunu ancak yıl sonu enflasyonun yüzde 40-41 seviyelerinde gerçekleşeceğini öngörüyor.Refah payı gündeme gelecek mi?Şu an refah payını konuşmak için erken olduğunu belirten Bayram, yıl sonuna doğru bu konunun yeniden değerlendirilebileceğini ifade etti. Kasım ayı ve yıl sonu enflasyon verilerine bağlı olarak refah payının gündeme gelebileceğini dile getirdi.En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?Mevcut en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL. Bayram’a göre, bu dönemde en az 15 bin TL olacak şekilde bir düzenleme yapılması bekleniyor. Tahminler, en düşük emekli maaşının 15 bin TL ile 17 bin TL arasında olacağı yönünde.Emekliler için kritik yıl sonu zamlarının ne olacağı merakla beklenirken, önümüzdeki aylarda açıklanacak enflasyon verileri zam farkının nihai oranını belirleyecek.Ancak geride henüz Ekim, Kasım ve Aralık aylarının enflasyon verileri kaldı.

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