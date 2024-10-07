https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/efsaneler-gercek-oluyor-atlantik-okyanusunun-derinliklerinde-kayip-sehir-kesfedildi-1088899474.html

Efsaneler gerçek oluyor: Atlantik okyanusunun derinliklerinde 'kayıp şehir' keşfedildi

Efsaneler gerçek oluyor: Atlantik okyanusunun derinliklerinde 'kayıp şehir' keşfedildi

Sputnik Türkiye

Uzmanlar, Atlantik Okyanusu’ndaki gizemli 'Kayıp Şehir' çevresinin, evrende başka yerlerde var olan ekosistemler hakkında değerli bilgiler sunabileceğine... 07.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-07T10:13+0300

2024-10-07T10:13+0300

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Atlantik Okyanusu’ndaki bu gizemli Kayıp Şehir, derin denizlerin sunduğu sırları ve evrendeki diğer yaşam formlarını anlama yolunda bilim insanlarına yeni kapılar açıyor. Okyanusun derinliklerinde keşfedilmeyi bekleyen daha birçok sır olduğu aşikar; bu da meraklı zihinleri daha da büyülüyor.Atlantis efsanesi gibi mitler, bilim insanlarının 2000 yılında keşfettiği bu kayıp şehrin ardından daha da ilginç bir hal alıyor.Kayıp Şehir, Kuzey Amerika, Avrasya ve Afrika plakaları arasında yer alan ve Orta Atlantik Sırtı dağ silsilesinin batısında bulunan bir dizi yüksek kayalıktan oluşuyor. Burada, 60 metreden daha yüksek monolitler ve devasa duvarlar yer alıyor. Ancak bu yapıların eski bir insan uygarlığına ait olduğu düşünülmüyor. Yine de, bu keşif, bilim dünyası için kayda değer bir gelişme olarak öne çıkıyor. Kayıp Şehir, okyanusun 'en uzun havalandırma' ortamı olarak biliniyor ve bu durum, bilinmeyen deniz yaşamlarına dair ipuçları sunuyor.Evrende hayatın i̇zleriKayıp Şehir, sadece dünya üzerindeki yaşamın kökenleri hakkında değil, aynı zamanda evrende başka gezegenlerde olabilecek yaşam formları hakkında da bilgi veriyor. Mikrobiyolog William Brazelton’ın belirttiği gibi, buradaki ekosistem, Satürn ve Jüpiter'in uyduları olan Enceladus ve Europa'daki potansiyel yaşam formlarına benzerlik gösteriyor. Ayrıca, burada yaşayan salyangozlar, yengeçler ve yılan balıkları, derin sulardaki kimyasal reaksiyonlardan beslenerek hayatta kalıyorlar.Koruma çabaları ve tehditlerYunan mitolojisinin tanrısı Poseidon'un adını taşıyan en yüksek monolitin etrafında dönen tartışmalar, bu bölgenin korunması için artan bir çağrıya işaret ediyor. İnsan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararlar göz önüne alındığında, Kayıp Şehir’in Dünya Mirası listesine alınması ve korunması gerektiği belirtiliyor. Ancak, Polonya'nın 2018’de bölgedeki derin denizleri inceleme hakkı kazanması, bu eşsiz yapının korunmasını tehdit ediyor. Kayıp Şehir’e zarar vermeden çevresinin değişimi, korkunç sonuçlar doğurabilir.

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