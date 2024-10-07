https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/canli-yayinda-is-insanini-olumle-tehdit-etti-1088897955.html
Canlı yayında iş insanını ölümle tehdit etti
Canlı yayında iş insanını ölümle tehdit etti
Sputnik Türkiye
Sosyal medyada karavan hayatı ve doğa sporları üzerine içerikler üreten Tamer Karaoğlu, canlı yayında takipçisi tarafından ölüm tehdidi aldı. Olayın ardından... 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T09:27+0300
2024-10-07T09:27+0300
2024-10-07T09:27+0300
türkiye
tehdit
tehdit dili
ölüm
ölüm tehdidi
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Tamer Karaoğlu’nun sosyal medyada gerçekleştirdiği canlı yayın sırasında, takipçisi Can A. ağır hakaret ve tehditlerde bulundu. Can A.'nın kullandığı ifadeler arasında, "Şimdi ben seni öldürmez miyim? Kafanı gözünü kırarım! Kemiklerini kıracağım, seni öldüreceğim" gibi şok edici tehditler yer aldı. Karaoğlu, yaşanan olay sonrası şok yaşadı ve vakit kaybetmeden hukuki yollara başvurdu.Savcılık soruşturma başlattıKaraoğlu’nun sunduğu deliller ve canlı yayın kayıtları savcılık tarafından incelendi. Şüpheli Can A., ifadesinde suçlamaları kabul ederek pişman olduğunu belirtti. Ancak savcılık, delillerin yeterli olduğunu ve şüphelinin üzerine atılı suçları işlediğine dair yeterli kanıt bulunduğunu açıkladı.7 yıl 7 aya kadar hapis cezası talebiSavcılık, taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığını belirterek Can A. hakkında "Zincirleme Hakaret" ve "Zincirleme Tehdit" suçlarından 7 yıl 7 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açtı. Karaoğlu'na yönelik bu tehditler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve dava süreci merakla bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/is-basvurusuna-yarim-asir-sonra-donduler--1976da-basvurdugu-isten-cevap-aldi-gizem-cozuldu-1088895994.html
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tehdit, tehdit dili, ölüm, ölüm tehdidi
tehdit, tehdit dili, ölüm, ölüm tehdidi
Canlı yayında iş insanını ölümle tehdit etti
Sosyal medyada karavan hayatı ve doğa sporları üzerine içerikler üreten Tamer Karaoğlu, canlı yayında takipçisi tarafından ölüm tehdidi aldı. Olayın ardından Karaoğlu, şüpheli hakkında savcılığa başvurdu. Şüpheli Can A. için 7 yıl 7 aya kadar hapis cezası talep edildi.
Tamer Karaoğlu’nun sosyal medyada gerçekleştirdiği canlı yayın sırasında, takipçisi Can A. ağır hakaret ve tehditlerde bulundu. Can A.'nın kullandığı ifadeler arasında, "Şimdi ben seni öldürmez miyim? Kafanı gözünü kırarım! Kemiklerini kıracağım, seni öldüreceğim" gibi şok edici tehditler yer aldı. Karaoğlu, yaşanan olay sonrası şok yaşadı ve vakit kaybetmeden hukuki yollara başvurdu.
Savcılık soruşturma başlattı
Karaoğlu’nun sunduğu deliller ve canlı yayın kayıtları savcılık tarafından incelendi. Şüpheli Can A., ifadesinde suçlamaları kabul ederek pişman olduğunu belirtti. Ancak savcılık, delillerin yeterli olduğunu ve şüphelinin üzerine atılı suçları işlediğine dair yeterli kanıt bulunduğunu açıkladı.
7 yıl 7 aya kadar hapis cezası talebi
Savcılık, taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığını belirterek Can A. hakkında "Zincirleme Hakaret" ve "Zincirleme Tehdit" suçlarından 7 yıl 7 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açtı. Karaoğlu'na yönelik bu tehditler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve dava süreci merakla bekleniyor.