Canlı yayında iş insanını ölümle tehdit etti

Sosyal medyada karavan hayatı ve doğa sporları üzerine içerikler üreten Tamer Karaoğlu, canlı yayında takipçisi tarafından ölüm tehdidi aldı.

Tamer Karaoğlu’nun sosyal medyada gerçekleştirdiği canlı yayın sırasında, takipçisi Can A. ağır hakaret ve tehditlerde bulundu. Can A.'nın kullandığı ifadeler arasında, "Şimdi ben seni öldürmez miyim? Kafanı gözünü kırarım! Kemiklerini kıracağım, seni öldüreceğim" gibi şok edici tehditler yer aldı. Karaoğlu, yaşanan olay sonrası şok yaşadı ve vakit kaybetmeden hukuki yollara başvurdu.Savcılık soruşturma başlattıKaraoğlu’nun sunduğu deliller ve canlı yayın kayıtları savcılık tarafından incelendi. Şüpheli Can A., ifadesinde suçlamaları kabul ederek pişman olduğunu belirtti. Ancak savcılık, delillerin yeterli olduğunu ve şüphelinin üzerine atılı suçları işlediğine dair yeterli kanıt bulunduğunu açıkladı.7 yıl 7 aya kadar hapis cezası talebiSavcılık, taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığını belirterek Can A. hakkında "Zincirleme Hakaret" ve "Zincirleme Tehdit" suçlarından 7 yıl 7 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açtı. Karaoğlu'na yönelik bu tehditler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve dava süreci merakla bekleniyor.

