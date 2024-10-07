https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/is-basvurusuna-yarim-asir-sonra-donduler--1976da-basvurdugu-isten-cevap-aldi-gizem-cozuldu-1088895994.html
İş başvurusuna yarım asır sonra döndüler: 1976'da başvurduğu işten cevap aldı, gizem çözüldü
İş başvurusuna yarım asır sonra döndüler: 1976'da başvurduğu işten cevap aldı, gizem çözüldü
Sputnik Türkiye
İngiltere’nin Lincolnshire bölgesinde yaşayan 70 yaşındaki Tizi Hodson, 48 yıl sonra hiç beklemediği bir mektupla hayatının en ilginç sırrını çözdü. 1976... 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T08:10+0300
2024-10-07T08:10+0300
2024-10-07T08:11+0300
yaşam
iş başvurusu
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sır
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O dönemde Londra’daki evinde oturup hayalindeki iş için başvuru yapan Hodson, yıllarca yanıt bekledi. Ancak ne bir çağrı ne de bir mektup geldi. Hodson, bir gün posta kutusunda 1976’daki başvuru mektubunun orijinalini bulunca şaşkına döndü. Mektubun üzerinde, "Staines Postanesi'nden geç gönderim. Çekmecenin arkasında bulundu. Yalnızca 50 yıl gecikmeyle," yazıyordu. Tizi Hodson, bu aksaklık yüzünden iş başvurusuna yanıt alamadığını öğrenince yıllardır süren merakı da sona erdi.Kaybolan mektup, efsanevi bir kariyerin kapısını açtıHer ne kadar bu aksilik Hodson’ın hayallerini o anlık suya düşürmüş olsa da, o yılmadı. Hayal ettiği akrobat kariyeri yerine, dünyayı gezip yılan terbiyecisi, at yetiştiricisi ve uçuş eğitmeni oldu. Afrika’da egzotik maceralar yaşadı, akrobasi uçaklarıyla gökyüzünde süzüldü. Hodson, "Birkaç kemiğimi kırmış olsam da, gençliğimle konuşma fırsatım olsaydı ona aynı yoldan gitmesini söylerdim," diyerek hayattan aldığı keyfi dile getirdi.Mektup nasıl bulundu?Mektubun nasıl bu kadar zaman sonra kendisine ulaştığı ise hala bir gizem. Hodson, "50 kez ev, 4-5 kez ülke değiştirdim, ama nasıl buldular, bilmiyorum. Bu tam bir muamma," dedi. Gençliğinde mektubun yanıtını beklerken yaşadığı hayal kırıklığını hatırlatan Hodson, "Gerçekten de motosikletli bir akrobat olmak istiyordum," diye ekledi.Kaderin i̇lginç bir oyunuHayalindeki iş için neden yanıt gelmediğini öğrenen Hodson, bu ilginç rastlantıyı "muhteşem" olarak nitelendirdi. İş başvurusunun cevapsız kalması onu yıldırmadı, tam tersine hayatının her döneminde yeni maceralara atıldı. Hodson, "Bu işi yaparken kaç kemiğimin kırılacağını umursamıyorum demişim. O zamanlar gerçekten gözü karaydım," diyerek gençliğine göndermede bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/2024-rusya-guzeli-cuvasistan-cumhuriyetinden-valentina-alekseyeva-oldu-tip-egitimi-aliyor-1088895448.html
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iş başvurusu, iş, tekstil-iş sendikası, türk-iş, iş yeri, iş insanı, sır, gizem
iş başvurusu, iş, tekstil-iş sendikası, türk-iş, iş yeri, iş insanı, sır, gizem
İş başvurusuna yarım asır sonra döndüler: 1976'da başvurduğu işten cevap aldı, gizem çözüldü
08:10 07.10.2024 (güncellendi: 08:11 07.10.2024)
İngiltere’nin Lincolnshire bölgesinde yaşayan 70 yaşındaki Tizi Hodson, 48 yıl sonra hiç beklemediği bir mektupla hayatının en ilginç sırrını çözdü. 1976 yılında motosikletli akrobat olarak başvurduğu iş için hiçbir yanıt alamayan Hodson, yıllar sonra mektubunun postanede kaybolduğunu öğrendi. Bu gizemli olay neredeyse yarım asır sonra açığa çıktı.
O dönemde Londra’daki evinde oturup hayalindeki iş için başvuru yapan Hodson, yıllarca yanıt bekledi. Ancak ne bir çağrı ne de bir mektup geldi. Hodson, bir gün posta kutusunda 1976’daki başvuru mektubunun orijinalini bulunca şaşkına döndü. Mektubun üzerinde, "Staines Postanesi'nden geç gönderim. Çekmecenin arkasında bulundu. Yalnızca 50 yıl gecikmeyle," yazıyordu. Tizi Hodson, bu aksaklık yüzünden iş başvurusuna yanıt alamadığını öğrenince yıllardır süren merakı da sona erdi.
Kaybolan mektup, efsanevi bir kariyerin kapısını açtı
Her ne kadar bu aksilik Hodson’ın hayallerini o anlık suya düşürmüş olsa da, o yılmadı. Hayal ettiği akrobat kariyeri yerine, dünyayı gezip yılan terbiyecisi, at yetiştiricisi ve uçuş eğitmeni oldu. Afrika’da egzotik maceralar yaşadı, akrobasi uçaklarıyla gökyüzünde süzüldü. Hodson, "Birkaç kemiğimi kırmış olsam da, gençliğimle konuşma fırsatım olsaydı ona aynı yoldan gitmesini söylerdim," diyerek hayattan aldığı keyfi dile getirdi.
Mektubun nasıl bu kadar zaman sonra kendisine ulaştığı ise hala bir gizem. Hodson, "50 kez ev, 4-5 kez ülke değiştirdim, ama nasıl buldular, bilmiyorum. Bu tam bir muamma," dedi. Gençliğinde mektubun yanıtını beklerken yaşadığı hayal kırıklığını hatırlatan Hodson, "Gerçekten de motosikletli bir akrobat olmak istiyordum," diye ekledi.
Kaderin i̇lginç bir oyunu
Hayalindeki iş için neden yanıt gelmediğini öğrenen Hodson, bu ilginç rastlantıyı "muhteşem" olarak nitelendirdi. İş başvurusunun cevapsız kalması onu yıldırmadı, tam tersine hayatının her döneminde yeni maceralara atıldı. Hodson, "Bu işi yaparken kaç kemiğimin kırılacağını umursamıyorum demişim. O zamanlar gerçekten gözü karaydım," diyerek gençliğine göndermede bulundu.