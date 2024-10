https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/al-pacino-nabzi-durduktan-sonra-gorduklerini-anlatti-olumle-tanistiktan-sonra-o-geri-dondu-1088907224.html

Al Pacino nabzı durduktan sonra gördüklerini anlattı: 'Ölümle tanıştıktan sonra 'O geri döndü' dediklerini hatırlıyorum'

Al Pacino nabzı durduktan sonra gördüklerini anlattı: 'Ölümle tanıştıktan sonra 'O geri döndü' dediklerini hatırlıyorum'

Ünlü aktör Al Pacino, Kovid-19 ile mücadele ettiği zor günleri anlattı. 2020 yılında ağır bir enfeksiyon geçiren 84 yaşındaki oyuncu, o dönemde hayatının... 07.10.2024, Sputnik Türkiye

'The Godfather' ve 'Scarface' gibi efsane filmlerdeki rolleriyle tanınan Pacino, yaşadıklarını ABD merkezli The New York Times'a verdiği röportajda detaylandırdı.Pacino, hastalığın ağır seyrettiği günlerde kendini bir gün 'alışılmadık derecede iyi' hissetmediğini ve ateşinin hızla yükseldiğini belirtti. Susuz kalan aktöre evinde bir hemşire tarafından sıvı takviyesi yapılmaya çalışıldı, ancak durum hızla kötüleşti. Yaşadığı o kritik anı şöyle anlattı:Aktör, o anlarda ölümden döndüğünü ancak popüler anlatıların aksine 'beyaz ışık' görmediğini dile getirdi. Yaşadığı bu deneyimi "bir tür değişim" olarak nitelendiren Pacino, "Orada hiçbir şey yok" ifadesini kullandı. Hamlet'in "Olmak ya da olmamak" sözlerine atıfta bulunan usta oyuncu, ölüm anını şöyle yansıttı:Şu an bir yaşındaki oğlu Roman'ın bakımını üstlenen Pacino, "mümkünse biraz daha burada kalmak için kampanya yürüttüğünü" de ekledi. Aktör, yaşadığı bu deneyimin ardından hayatına ve ailesine daha fazla zaman ayırmak istediğini belirtti.

