https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/al-pacino-nabzi-durduktan-sonra-gorduklerini-anlatti-olumle-tanistiktan-sonra-o-geri-dondu-1088907224.html
Al Pacino nabzı durduktan sonra gördüklerini anlattı: 'Ölümle tanıştıktan sonra 'O geri döndü' dediklerini hatırlıyorum'
Al Pacino nabzı durduktan sonra gördüklerini anlattı: 'Ölümle tanıştıktan sonra 'O geri döndü' dediklerini hatırlıyorum'
Sputnik Türkiye
Ünlü aktör Al Pacino, Kovid-19 ile mücadele ettiği zor günleri anlattı. 2020 yılında ağır bir enfeksiyon geçiren 84 yaşındaki oyuncu, o dönemde hayatının... 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T11:48+0300
2024-10-07T11:48+0300
2024-10-07T11:48+0300
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'The Godfather' ve 'Scarface' gibi efsane filmlerdeki rolleriyle tanınan Pacino, yaşadıklarını ABD merkezli The New York Times'a verdiği röportajda detaylandırdı.Pacino, hastalığın ağır seyrettiği günlerde kendini bir gün 'alışılmadık derecede iyi' hissetmediğini ve ateşinin hızla yükseldiğini belirtti. Susuz kalan aktöre evinde bir hemşire tarafından sıvı takviyesi yapılmaya çalışıldı, ancak durum hızla kötüleşti. Yaşadığı o kritik anı şöyle anlattı:Aktör, o anlarda ölümden döndüğünü ancak popüler anlatıların aksine 'beyaz ışık' görmediğini dile getirdi. Yaşadığı bu deneyimi "bir tür değişim" olarak nitelendiren Pacino, "Orada hiçbir şey yok" ifadesini kullandı. Hamlet'in "Olmak ya da olmamak" sözlerine atıfta bulunan usta oyuncu, ölüm anını şöyle yansıttı:Şu an bir yaşındaki oğlu Roman'ın bakımını üstlenen Pacino, "mümkünse biraz daha burada kalmak için kampanya yürüttüğünü" de ekledi. Aktör, yaşadığı bu deneyimin ardından hayatına ve ailesine daha fazla zaman ayırmak istediğini belirtti.
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al pacino kovid-19, al pacino ölümden döndü, al pacino nabzı durdu, the godfather yıldızı kovid, ünlü oyuncu covid deneyimi, al pacino öldü mü, al pacino yaşıyor mu
Al Pacino nabzı durduktan sonra gördüklerini anlattı: 'Ölümle tanıştıktan sonra 'O geri döndü' dediklerini hatırlıyorum'
Ünlü aktör Al Pacino, Kovid-19 ile mücadele ettiği zor günleri anlattı. 2020 yılında ağır bir enfeksiyon geçiren 84 yaşındaki oyuncu, o dönemde hayatının tehlikede olduğunu ve kısa bir süre nabzının durduğunu ifade etti.
'The Godfather' ve 'Scarface' gibi efsane filmlerdeki rolleriyle tanınan Pacino, yaşadıklarını ABD merkezli The New York Times'a verdiği röportajda detaylandırdı.
Pacino, hastalığın ağır seyrettiği günlerde kendini bir gün 'alışılmadık derecede iyi' hissetmediğini ve ateşinin hızla yükseldiğini belirtti. Susuz kalan aktöre evinde bir hemşire tarafından sıvı takviyesi yapılmaya çalışıldı, ancak durum hızla kötüleşti. Yaşadığı o kritik anı şöyle anlattı:
“Evimde oturuyordum ve nabzım durmuştu. Birkaç dakika içinde ambulans geldi, evimin içinde altı sağlık görevlisi ve iki doktor vardı. Üzerlerinde adeta uzaydan gelmiş gibi görünen kıyafetler vardı. Nabzım yeniden atmaya başladığında, 'O geri döndü' dediklerini hatırlıyorum."
Aktör, o anlarda ölümden döndüğünü ancak popüler anlatıların aksine 'beyaz ışık' görmediğini dile getirdi. Yaşadığı bu deneyimi "bir tür değişim" olarak nitelendiren Pacino, "Orada hiçbir şey yok" ifadesini kullandı. Hamlet'in "Olmak ya da olmamak" sözlerine atıfta bulunan usta oyuncu, ölüm anını şöyle yansıttı:
"Bir an buradasın, sonra değilsin. Düşündüm ki: Vay canına, anıların bile yok. Hiçbir şeyin yok. Tuhaf bir lapa."
Şu an bir yaşındaki oğlu Roman'ın bakımını üstlenen Pacino, "mümkünse biraz daha burada kalmak için kampanya yürüttüğünü" de ekledi. Aktör, yaşadığı bu deneyimin ardından hayatına ve ailesine daha fazla zaman ayırmak istediğini belirtti.