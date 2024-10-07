https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/istanbul-icin-ilk-kar-tarihi-verildi-kis-ne-zaman-gelecek-istanbula-kar-ne-zaman-yagacak-2024-1088904916.html
İstanbul için ilk kar tarihi verildi: Kış ne zaman gelecek? Yılbaşında şehir beyaza bürünür mü?
İstanbul için ilk kar tarihi verildi: Kış ne zaman gelecek? Yılbaşında şehir beyaza bürünür mü?
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Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bu yıl İstanbul'a kar yağışı olup olmayacağına dair önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Şen, "Yılbaşından önce... 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T11:25+0300
2024-10-07T11:25+0300
2024-10-07T11:25+0300
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CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'un kış hava koşullarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Şen, “Bu sene La Nina etkisi nedeniyle kışın aşırı sıcaklıkların olmayacağını, yağışların da geçen yıla göre biraz daha fazla olacağını öngörüyoruz” dedi. Ancak, İstanbul’da yılbaşından önce kar yağışı beklenmediğini vurguladı.Prof. Dr. Şen, “Ekim ayında sıcaklıklar yüksek kalacak. Ancak Ocak ayında İstanbul’da 1-2 gün kar yağma olasılığı var. Bu karın yerde tutup tutmayacağı belirsiz, ama havada göreceğiz” şeklinde konuştu. Kış mevsiminde iç Anadolu ve batıya doğru daha fazla kar yağışının beklendiğini belirten Şen, sonbahar yağışlarının tatmin edici olmadığını ancak yine de yağışsızlıktan daha iyi olduğunu ifade etti.Kısacası, bu sene İstanbul’da kar yağışı beklenmiyor; ancak kışın hava sıcaklıklarının ortalamanın üstünde seyredeceği ve yağışların artacağı öngörülüyor. Kişilerin hava durumu ve yağışlar hakkında güncel bilgileri takip etmeleri önem taşıyor.Bu hafta İstanbul'da hava nasıl olacak?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/meteoroloji-ve-valilikten-cok-kuvvetli-olacak-uyarisi-istanbul-dahil-bircok-il-icin-siddetli-1088893285.html
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kar ne zaman yağacak, istanbul kar, hava ne zaman soğuyacak, kış ne zaman gelecek, kar tatili, kar tatili istanbul, kar tatili tekirdağ, kar tatili çanakkale, kar tatili edirne, kar tatili 2024, kar tatili olan iller, kar tatili 10 ocak, kar tatili var mı, okullar tatil mi, okullar tatil mi
İstanbul için ilk kar tarihi verildi: Kış ne zaman gelecek? Yılbaşında şehir beyaza bürünür mü?
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bu yıl İstanbul'a kar yağışı olup olmayacağına dair önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Şen, "Yılbaşından önce İstanbul'a kar yağışı beklenmiyor. Ancak Ocak ayında 1-2 gün kar yağma olasılığı var" dedi.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'un kış hava koşullarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Şen, “Bu sene La Nina etkisi nedeniyle kışın aşırı sıcaklıkların olmayacağını, yağışların da geçen yıla göre biraz daha fazla olacağını öngörüyoruz” dedi. Ancak, İstanbul’da yılbaşından önce kar yağışı beklenmediğini vurguladı.
Prof. Dr. Şen, “Ekim ayında sıcaklıklar yüksek kalacak. Ancak Ocak ayında İstanbul’da 1-2 gün kar yağma olasılığı var. Bu karın yerde tutup tutmayacağı belirsiz, ama havada göreceğiz” şeklinde konuştu. Kış mevsiminde iç Anadolu ve batıya doğru daha fazla kar yağışının beklendiğini belirten Şen, sonbahar yağışlarının tatmin edici olmadığını ancak yine de yağışsızlıktan daha iyi olduğunu ifade etti.
Kısacası, bu sene İstanbul’da kar yağışı beklenmiyor; ancak kışın hava sıcaklıklarının ortalamanın üstünde seyredeceği ve yağışların artacağı öngörülüyor. Kişilerin hava durumu ve yağışlar hakkında güncel bilgileri takip etmeleri önem taşıyor.
Bu hafta İstanbul'da hava nasıl olacak?
Hava tahmin raporu
Tarih
Hava Durumu
Sıcaklık (°C)
Yağış
2024-10-07
Parçalı bulutlu
14.3 - 23.8
0.3 mm (sağanak)
2024-10-08
Güneşli
14.4 - 25.6
Yok
2024-10-09
Bulutlu ve güneşli
18.4 - 25.3
Yok
2024-10-10
Kısmen güneşli
19.5 - 27.2
Yok
2024-10-11
Kısmen güneşli
17.8 - 27.4
5.4 mm (gece)