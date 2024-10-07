https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/istanbul-icin-ilk-kar-tarihi-verildi-kis-ne-zaman-gelecek-istanbula-kar-ne-zaman-yagacak-2024-1088904916.html

İstanbul için ilk kar tarihi verildi: Kış ne zaman gelecek? Yılbaşında şehir beyaza bürünür mü?

İstanbul için ilk kar tarihi verildi: Kış ne zaman gelecek? Yılbaşında şehir beyaza bürünür mü?

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bu yıl İstanbul'a kar yağışı olup olmayacağına dair önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Şen, "Yılbaşından önce... 07.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-07T11:25+0300

2024-10-07T11:25+0300

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CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'un kış hava koşullarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Şen, “Bu sene La Nina etkisi nedeniyle kışın aşırı sıcaklıkların olmayacağını, yağışların da geçen yıla göre biraz daha fazla olacağını öngörüyoruz” dedi. Ancak, İstanbul’da yılbaşından önce kar yağışı beklenmediğini vurguladı.Prof. Dr. Şen, “Ekim ayında sıcaklıklar yüksek kalacak. Ancak Ocak ayında İstanbul’da 1-2 gün kar yağma olasılığı var. Bu karın yerde tutup tutmayacağı belirsiz, ama havada göreceğiz” şeklinde konuştu. Kış mevsiminde iç Anadolu ve batıya doğru daha fazla kar yağışının beklendiğini belirten Şen, sonbahar yağışlarının tatmin edici olmadığını ancak yine de yağışsızlıktan daha iyi olduğunu ifade etti.Kısacası, bu sene İstanbul’da kar yağışı beklenmiyor; ancak kışın hava sıcaklıklarının ortalamanın üstünde seyredeceği ve yağışların artacağı öngörülüyor. Kişilerin hava durumu ve yağışlar hakkında güncel bilgileri takip etmeleri önem taşıyor.Bu hafta İstanbul'da hava nasıl olacak?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/meteoroloji-ve-valilikten-cok-kuvvetli-olacak-uyarisi-istanbul-dahil-bircok-il-icin-siddetli-1088893285.html

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