https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/besiktas-galibiyeti-uzatmalarda-kacirdi-1088890589.html

Beşiktaş, galibiyeti uzatmalarda kaçırdı

Beşiktaş, galibiyeti uzatmalarda kaçırdı

Sputnik Türkiye

Milli maç arası öncesi Süper Lig'de zirve takibi yapan Beşiktaş, Gaziantep deplasmanına çıktı. Mücadeleyi önde götüren Beşiktaş, 90+5'te yediği golle sahadan... 06.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-06T21:47+0300

2024-10-06T21:47+0300

2024-10-06T21:47+0300

spor

beşiktaş

gaziantep

gaziantepspor

giovanni van bronckhorst

trendyol süper lig

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3. dakikada Emre Taşdemir'in soldan ortasında ceza sahasında topla buluşan Okereke'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti.28. dakikada Muçi'nin savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Rafa Silva'nın yaptığı vuruşta top kaleci Dioudis'den döndü. Viana'nın önünde kalan topu çalan Immobile'nin kaleci Dioudis'in müdahalesiyle yerde kalması üzerine hakem Muhammet Ali Metoğlu, VAR incelemesi sonucu penaltı noktasını gösterdi.31. dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Immobile, meşin yuvarlağı kaleci Dioudis'in sağından ağlarla buluşturdu: 0-1.41. dakikada Emre Taşdemir'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu önünde bulan Sorescu'nun yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrasında Sorescu'nun ofsaytta olduğu gerekçesiyle hakem Muhammet Ali Metoğlu gol kararını iptal etti.Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.73. dakikada Lungoyi'nin ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta, topu kaleci Mert Günok uzaklaştırdı.81. dakikada Rafa Silva'nın pasıyla ceza sahasında buluşan Mustafa Hekimoğlu'nun bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.90+6. dakikada Gaziantep FK beraberliği yakaladı. Okereke'nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu Viana kafayla Maxim'e indirdi. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

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