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Galatasaray milli araya namağlup giriyor
Galatasaray milli araya namağlup giriyor
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenen Galatasaray liderliğini sürdürdü. 06.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-06T21:37+0300
2024-10-06T21:37+0300
spor
galatasaray
yunus akgün
alanyaspor
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RAMS Park'ta yapılan müsabakanın ilk yarısında etkili oynayan ve birçok gol pozisyonuna giren sarı-kırmızılı takım, 28. dakikada Yunus Akgün'ün attığı golle ilk yarıyı 1-0 üstün geçti. Karşılaşmanın ikinci yarısı daha düşük tempoda oynandı. İkinci 45 dakikada gol sesi çıkmayınca Galatasaray sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.Bu sonuçla Galatasaray ligdeki 7. galibiyetini aldı. Bir beraberliği bulunan sarı-kırmızılı ekip, 22 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü.Haftaya 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle giren Alanyaspor ise üçüncü kez mağlup oldu ve 9 puanda kaldı.Sarı-kırmızılılar Süper Lig'de 9 maçtır yenilmiyorGalatasaray, Trendyol Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.Ligde son yenilgisini geçen sezonun 37. haftasında sahasında Fenerbahçe karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sezonu deplasmandaki Konyaspor galibiyetiyle tamamladı.Bu sezon çıktığı 8 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, bu süreçte 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı.Yunus Akgün'ün golleri sürüyorGalatasaray'ın altyapısından çıkan kanat oyuncusu Yunus Akgün, bu sezon golcü kimliğiyle dikkati çekiyor.Sarı-kırmızılı takımda bu sezon ilk 11'in değişmezlerinden olan Yunus, Alanyaspor mücadelesiyle 11. resmi maçına çıktı. Geride kalan bölümde Süper Lig'deki 7 müsabakada 1 kez fileleri havalandıran 24 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2 karşılaşmada 2 gol attı.Alanyaspor mücadelesinde takımının ilk golünü kaydeden Yunus, Süper Lig'de 2, resmi maçlarda 4 gole ulaştı.- İki maçlık galibiyet hasreti bittiGalatasaray, son 2 maçlık galibiyet hasretini dindirdi.Süper Lig'in 7. haftasında sahasında 3-0 öne geçtiği maçta Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, ardından UEFA Avrupa Ligi'nde 2-0 öne geçtiği RFS maçından da 2-2 beraberlikle ayrıldı.Alanyaspor mücadelesi öncesindeki son 2 resmi maçını kazanamayan Galatasaray, elde ettiği 1-0'lık sonuçla galibiyet hasretini de sonlandırdı.Alanyaspor kalecisi Ertuğrul'un kurtarışları yenilgisi önleyemediCorendon Alanyaspor'un tecrübeli file bekçisi Ertuğrul Taşkıran'ın iyi performansı puan için yeterli olmadı.Karşılaşmanın ilk yarısında Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ün etkili şutlarında gole izin vermeyen Ertuğrul, ikinci yarıda da Gabriel Sara'nın karşı karşıya vuruşunda topun ağlara gitmesini önledi.Tecrübeli file bekçisinin iyi bir performans sergilediği karşılaşma, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.Alanyaspor 3 maç sonra yenildiCorendon Alanyaspor'un 3 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.Ligde son yenilgisini 4. haftada deplasmanda Fenerbahçe karşısında yaşayan Alanya temsilcisi, sonrasında Atakaş Hatayspor ile berabere kalıp, Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor'u mağlup etti.Bu süreçte kalesini gole kapatmayı başaran turuncu-yeşilli ekibin 3 maçlık serisi Galatasaray yenilgisiyle bitti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241006/fatih-terimden-hakan-calhanoglu-yorumu-turunun-tek-ornegi-milli-takima-ilk-kez-ben-davet-ettim-1088889374.html
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Galatasaray milli araya namağlup giriyor

21:37 06.10.2024
© AA / Abdulhamid HoşbaşGalatasaray
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2024
© AA / Abdulhamid Hoşbaş
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenen Galatasaray liderliğini sürdürdü.
RAMS Park'ta yapılan müsabakanın ilk yarısında etkili oynayan ve birçok gol pozisyonuna giren sarı-kırmızılı takım, 28. dakikada Yunus Akgün'ün attığı golle ilk yarıyı 1-0 üstün geçti. Karşılaşmanın ikinci yarısı daha düşük tempoda oynandı. İkinci 45 dakikada gol sesi çıkmayınca Galatasaray sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla Galatasaray ligdeki 7. galibiyetini aldı. Bir beraberliği bulunan sarı-kırmızılı ekip, 22 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü.
Haftaya 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle giren Alanyaspor ise üçüncü kez mağlup oldu ve 9 puanda kaldı.

Sarı-kırmızılılar Süper Lig'de 9 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.
Ligde son yenilgisini geçen sezonun 37. haftasında sahasında Fenerbahçe karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sezonu deplasmandaki Konyaspor galibiyetiyle tamamladı.
Bu sezon çıktığı 8 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, bu süreçte 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Yunus Akgün'ün golleri sürüyor

Galatasaray'ın altyapısından çıkan kanat oyuncusu Yunus Akgün, bu sezon golcü kimliğiyle dikkati çekiyor.
Sarı-kırmızılı takımda bu sezon ilk 11'in değişmezlerinden olan Yunus, Alanyaspor mücadelesiyle 11. resmi maçına çıktı. Geride kalan bölümde Süper Lig'deki 7 müsabakada 1 kez fileleri havalandıran 24 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2 karşılaşmada 2 gol attı.
Alanyaspor mücadelesinde takımının ilk golünü kaydeden Yunus, Süper Lig'de 2, resmi maçlarda 4 gole ulaştı.
- İki maçlık galibiyet hasreti bitti
Galatasaray, son 2 maçlık galibiyet hasretini dindirdi.
Süper Lig'in 7. haftasında sahasında 3-0 öne geçtiği maçta Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, ardından UEFA Avrupa Ligi'nde 2-0 öne geçtiği RFS maçından da 2-2 beraberlikle ayrıldı.
Alanyaspor mücadelesi öncesindeki son 2 resmi maçını kazanamayan Galatasaray, elde ettiği 1-0'lık sonuçla galibiyet hasretini de sonlandırdı.

Alanyaspor kalecisi Ertuğrul'un kurtarışları yenilgisi önleyemedi

Corendon Alanyaspor'un tecrübeli file bekçisi Ertuğrul Taşkıran'ın iyi performansı puan için yeterli olmadı.
Karşılaşmanın ilk yarısında Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ün etkili şutlarında gole izin vermeyen Ertuğrul, ikinci yarıda da Gabriel Sara'nın karşı karşıya vuruşunda topun ağlara gitmesini önledi.
Tecrübeli file bekçisinin iyi bir performans sergilediği karşılaşma, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Alanyaspor 3 maç sonra yenildi

Corendon Alanyaspor'un 3 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Ligde son yenilgisini 4. haftada deplasmanda Fenerbahçe karşısında yaşayan Alanya temsilcisi, sonrasında Atakaş Hatayspor ile berabere kalıp, Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor'u mağlup etti.
Bu süreçte kalesini gole kapatmayı başaran turuncu-yeşilli ekibin 3 maçlık serisi Galatasaray yenilgisiyle bitti.
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