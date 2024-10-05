https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/avcilar-e-5teki-olayda-yaralilardan-biri-hayatini-kaybetti-supheli-adliyeye-sevk-edildi-1088851898.html
Avcılar E-5'teki olayda yaralılardan biri hayatını kaybetti: Şüpheli adliyeye sevk edildi
Avcılar E-5'teki olayda yaralılardan biri hayatını kaybetti: Şüpheli adliyeye sevk edildi
Sputnik Türkiye
Avcılar'da bayiden çaldığı pikapla D-100 kara yolunda seyreden araçlara çarparak 1 kişinin ölümüne, 3 kişinin yaralanmasına neden olan şüpheli, adliyeye sevk... 05.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-05T12:50+0300
2024-10-05T12:50+0300
2024-10-05T12:50+0300
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Cihangir Mahallesi'nde dün çaldığı araçla yan yolda ters yöne girerek, karşıdan gelen 14 araca çarpıp 1 kişinin ölümüne, 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan yabancı uyruklu sürücü N.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Zanlı N.D, Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.Ne olmuştu?Yabancı uyruklu sürücü N.D. (36) dün Avcılar Cihangir Mahallesi'nde bir bayiden çaldığı araçla, yan yolda ters yöne girerek karşıdan gelen birçok araca çarpmıştı.Olayda yaralanan H.K.A. isimli kadın ile A.S, Y.E. ve Y.A. ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.Yaralılardan Y.E. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.Polis ekipleri, kaçan sürücüyü Bakırköy'de yakalamış, olayda 14 araçta hasar oluşmuştu.Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin bayiden çaldığı pikapla D-100 kara yolunda seyreden araçlara çarpmasına ilişkin soruşturma başlatmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/koruma-altindaki-45-ari-kusunu-avlayan-2-avciya-ceza-yagdi-1088397722.html
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avcılar, karayolu, d-100 karayolu
Avcılar E-5'teki olayda yaralılardan biri hayatını kaybetti: Şüpheli adliyeye sevk edildi
Avcılar'da bayiden çaldığı pikapla D-100 kara yolunda seyreden araçlara çarparak 1 kişinin ölümüne, 3 kişinin yaralanmasına neden olan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Cihangir Mahallesi'nde dün çaldığı araçla yan yolda ters yöne girerek, karşıdan gelen 14 araca çarpıp 1 kişinin ölümüne, 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan yabancı uyruklu sürücü N.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlı N.D, Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.
Yabancı uyruklu sürücü N.D. (36) dün Avcılar Cihangir Mahallesi'nde bir bayiden çaldığı araçla, yan yolda ters yöne girerek karşıdan gelen birçok araca çarpmıştı.
Olayda yaralanan H.K.A. isimli kadın ile A.S, Y.E. ve Y.A. ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.
Yaralılardan Y.E. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Polis ekipleri, kaçan sürücüyü Bakırköy'de yakalamış, olayda 14 araçta hasar oluşmuştu.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin bayiden çaldığı pikapla D-100 kara yolunda seyreden araçlara çarpmasına ilişkin soruşturma başlatmıştı.