https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/koruma-altindaki-45-ari-kusunu-avlayan-2-avciya-ceza-yagdi-1088397722.html
Koruma altındaki 45 arı kuşunu avlayan 2 avcıya ceza yağdı
Koruma altındaki 45 arı kuşunu avlayan 2 avcıya ceza yağdı
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Kaş ilçesinde görev yapan yetkililer bölgede devriye faaliyeti sırasında 2 avcıyı fark ederek durdurdu. Yapılan incelemede koruma altındaki 'arı... 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T19:28+0300
2024-09-24T19:28+0300
2024-09-24T19:28+0300
türkiye
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Antalya'nın Kaş ilçesinde koruma altındaki arı kuşlarını avlayan 2 kişiye 84 bin 14 lira para cezası kesildi.Kaş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, Çataloluk Mahallesi Yaylacık mevkisinde 45 arı kuşunu avlayan iki avcıya Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez Av Komisyonu kararlarıyla 84 bin 14 lira para cezası kesti. Avcıların ruhsatsız av tüfeklerine el konuldu.Arı kuşu nedir?Arı kuşu, arı kuşugiller (Meropidae) familyasına ait, parlak renkli, uzun gagalı ve zarif uçuş kabiliyetine sahip küçük-orta boyutlu kuş cinsi olarak ifade edilir. En bilinen türü Avrupa arı kuşu (Merops apiaster) olup, bu kuşlar Türkiye’de de yaygın olarak görülür.Genel Özellikleri nedir?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231207/yaban-kecisi-avina-5-milyon-tl-ceza-avlayip-sosyal-medyadan-paylastilar-1078201292.html
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arı kuşu nedir, arı kuşu av cezası, arı kuşu nerede yaşar, arı kuşu yaşam alanı
arı kuşu nedir, arı kuşu av cezası, arı kuşu nerede yaşar, arı kuşu yaşam alanı
Koruma altındaki 45 arı kuşunu avlayan 2 avcıya ceza yağdı
Antalya'nın Kaş ilçesinde görev yapan yetkililer bölgede devriye faaliyeti sırasında 2 avcıyı fark ederek durdurdu. Yapılan incelemede koruma altındaki 'arı kuşu' olarak anılan (Merops apiaster) türü 45 kuşu vuran 2 kişiye, toplam 84 bin 14 lira ceza kesildi.
Antalya'nın Kaş ilçesinde koruma altındaki arı kuşlarını avlayan 2 kişiye 84 bin 14 lira para cezası kesildi.
Kaş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, Çataloluk Mahallesi Yaylacık mevkisinde 45 arı kuşunu avlayan iki avcıya Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez Av Komisyonu kararlarıyla 84 bin 14 lira para cezası kesti. Avcıların ruhsatsız av tüfeklerine el konuldu.
Arı kuşu, arı kuşugiller (Meropidae) familyasına ait, parlak renkli, uzun gagalı ve zarif uçuş kabiliyetine sahip küçük-orta boyutlu kuş cinsi olarak ifade edilir. En bilinen türü Avrupa arı kuşu (Merops apiaster) olup, bu kuşlar Türkiye’de de yaygın olarak görülür.
Görünüm
: Arı kuşları oldukça renkli ve dikkat çekici olur. Gövdelerinde genellikle parlak mavi, yeşil, sarı ve kahverengi tonları bulunur.
Beslenme
: Adından da anlaşılacağı üzere arı kuşları, arılar başta olmak üzere uçan böceklerle beslenir. Bu kuşlar, arılar, eşek arıları ve diğer böcek türlerini yakalayıp yemeden önce zehirli iğnelerini ustalıkla çıkarabilir.
Yaşam Alanı
: Açık arazilerde, nehir kenarlarında, ormanlık alanların çevresinde ve savanlarda yaşarlar. Genellikle suya yakın yerlerde bulunurlar çünkü bu bölgelerde daha fazla böcek bulunur.
Göçmen Kuşlar
: Çoğu arı kuşu göçmen kuşlardır. İlkbaharda Avrupa’ya, sonbaharda ise Afrika’ya göç ederler.