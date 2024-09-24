https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/koruma-altindaki-45-ari-kusunu-avlayan-2-avciya-ceza-yagdi-1088397722.html

Koruma altındaki 45 arı kuşunu avlayan 2 avcıya ceza yağdı

Koruma altındaki 45 arı kuşunu avlayan 2 avcıya ceza yağdı

Sputnik Türkiye

Antalya'nın Kaş ilçesinde görev yapan yetkililer bölgede devriye faaliyeti sırasında 2 avcıyı fark ederek durdurdu. Yapılan incelemede koruma altındaki 'arı... 24.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-24T19:28+0300

2024-09-24T19:28+0300

2024-09-24T19:28+0300

türkiye

avcı

kuş

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Antalya'nın Kaş ilçesinde koruma altındaki arı kuşlarını avlayan 2 kişiye 84 bin 14 lira para cezası kesildi.Kaş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, Çataloluk Mahallesi Yaylacık mevkisinde 45 arı kuşunu avlayan iki avcıya Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez Av Komisyonu kararlarıyla 84 bin 14 lira para cezası kesti. Avcıların ruhsatsız av tüfeklerine el konuldu.Arı kuşu nedir?Arı kuşu, arı kuşugiller (Meropidae) familyasına ait, parlak renkli, uzun gagalı ve zarif uçuş kabiliyetine sahip küçük-orta boyutlu kuş cinsi olarak ifade edilir. En bilinen türü Avrupa arı kuşu (Merops apiaster) olup, bu kuşlar Türkiye’de de yaygın olarak görülür.Genel Özellikleri nedir?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231207/yaban-kecisi-avina-5-milyon-tl-ceza-avlayip-sosyal-medyadan-paylastilar-1078201292.html

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