Koruma altındaki 45 arı kuşunu avlayan 2 avcıya ceza yağdı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Türkiye'de demiryolu bağlantısı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Okullara 30 bin ek personel alımı: İstihdam politikalarındaki başarısızlık
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Bekir Ünlüataer, Radyo Sputnik'in konuğu oldu
12:06
84 dk
HABER MASASI
GDO'nun hayatımıza etkileri
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Çeneden ses gelmesi birçok sorunun başlangıcı olabilir
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Çip savaşlarında yeni aktör
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Lübnan-İsrail savaşı başlarsa, Şam’ın Türkiye’nin şartlarını kabullenmeye yanaştığını görebiliriz’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Hablemitoğlu suikastında sır video
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
SESLİ HABER
Türkiye’ye göç eden zengin sayısında artış
19:20
1 dk
SESLİ HABER
‘Poşet çaylarda bulunan böcek DNA’sı sağlık açısından tehdit oluşturmuyor’
19:36
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Dünyanın bir jandarması var, Amerika Birleşik Devletleri. Amerika izin verdiği için İsrail bunları yapabiliyor'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Cezasızlık algısı’ 2012’deki kanun değişikliği sonrası güçlendi
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Arolat’ın ölümüyle gündem olan ‘atom serumu’ nedir? Michael Jackson’ın ilaç kokteyli ile benzerlik var mı?
12:06
83 dk
HABER MASASI
Sık yapılan beslenme hataları
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Süper Lig’in altıncı haftasına genel bakış
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
THTM İstanbul - İncirlik yürüyüşü
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Hakan Fidan Şam ile muhalefet arasında uzlaşıdan söz etmeye devam ederse, sürecin neticeye ulaşacağını düşünmüyorum’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
YOL ARKADAŞI
Çöp cezası, fotoğraf intikamı mı?
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
SAYIŞTAY açıkladı: Merkez Bankası kanuna uymadı
19:18
4 dk
SESLİ HABER
KAAN uçunca, ABD harekete geçti: F-35 neden alınmamalı
19:30
6 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Türkiye’nin sanat güneşiydi
19:47
10 dk
ÖZEL HABER
6 yaşındaki çocuğu istismar eden Kadir İstekli ne kadar hapis yatacak?
20:19
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/koruma-altindaki-45-ari-kusunu-avlayan-2-avciya-ceza-yagdi-1088397722.html
Koruma altındaki 45 arı kuşunu avlayan 2 avcıya ceza yağdı
Koruma altındaki 45 arı kuşunu avlayan 2 avcıya ceza yağdı
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Kaş ilçesinde görev yapan yetkililer bölgede devriye faaliyeti sırasında 2 avcıyı fark ederek durdurdu. Yapılan incelemede koruma altındaki 'arı... 24.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-24T19:28+0300
2024-09-24T19:28+0300
türkiye
avcı
kuş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/18/1088392962_0:164:1284:886_1920x0_80_0_0_2a50cec2848fb8b5bba3f97cf427c652.jpg
Antalya'nın Kaş ilçesinde koruma altındaki arı kuşlarını avlayan 2 kişiye 84 bin 14 lira para cezası kesildi.Kaş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, Çataloluk Mahallesi Yaylacık mevkisinde 45 arı kuşunu avlayan iki avcıya Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez Av Komisyonu kararlarıyla 84 bin 14 lira para cezası kesti. Avcıların ruhsatsız av tüfeklerine el konuldu.Arı kuşu nedir?Arı kuşu, arı kuşugiller (Meropidae) familyasına ait, parlak renkli, uzun gagalı ve zarif uçuş kabiliyetine sahip küçük-orta boyutlu kuş cinsi olarak ifade edilir. En bilinen türü Avrupa arı kuşu (Merops apiaster) olup, bu kuşlar Türkiye’de de yaygın olarak görülür.Genel Özellikleri nedir?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231207/yaban-kecisi-avina-5-milyon-tl-ceza-avlayip-sosyal-medyadan-paylastilar-1078201292.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/18/1088392962_0:44:1284:1007_1920x0_80_0_0_adef30bb02ef61c9d0d1f105a8acce43.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
arı kuşu nedir, arı kuşu av cezası, arı kuşu nerede yaşar, arı kuşu yaşam alanı
arı kuşu nedir, arı kuşu av cezası, arı kuşu nerede yaşar, arı kuşu yaşam alanı

Koruma altındaki 45 arı kuşunu avlayan 2 avcıya ceza yağdı

19:28 24.09.2024
© AA / Talip DemirciArı kuşu
Arı kuşu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
© AA / Talip Demirci
Abone ol
Antalya'nın Kaş ilçesinde görev yapan yetkililer bölgede devriye faaliyeti sırasında 2 avcıyı fark ederek durdurdu. Yapılan incelemede koruma altındaki 'arı kuşu' olarak anılan (Merops apiaster) türü 45 kuşu vuran 2 kişiye, toplam 84 bin 14 lira ceza kesildi.
Antalya'nın Kaş ilçesinde koruma altındaki arı kuşlarını avlayan 2 kişiye 84 bin 14 lira para cezası kesildi.
Kaş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, Çataloluk Mahallesi Yaylacık mevkisinde 45 arı kuşunu avlayan iki avcıya Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez Av Komisyonu kararlarıyla 84 bin 14 lira para cezası kesti. Avcıların ruhsatsız av tüfeklerine el konuldu.

Arı kuşu nedir?

Arı kuşu, arı kuşugiller (Meropidae) familyasına ait, parlak renkli, uzun gagalı ve zarif uçuş kabiliyetine sahip küçük-orta boyutlu kuş cinsi olarak ifade edilir. En bilinen türü Avrupa arı kuşu (Merops apiaster) olup, bu kuşlar Türkiye’de de yaygın olarak görülür.

Genel Özellikleri nedir?

Görünüm: Arı kuşları oldukça renkli ve dikkat çekici olur. Gövdelerinde genellikle parlak mavi, yeşil, sarı ve kahverengi tonları bulunur.
Beslenme: Adından da anlaşılacağı üzere arı kuşları, arılar başta olmak üzere uçan böceklerle beslenir. Bu kuşlar, arılar, eşek arıları ve diğer böcek türlerini yakalayıp yemeden önce zehirli iğnelerini ustalıkla çıkarabilir.
Yaşam Alanı: Açık arazilerde, nehir kenarlarında, ormanlık alanların çevresinde ve savanlarda yaşarlar. Genellikle suya yakın yerlerde bulunurlar çünkü bu bölgelerde daha fazla böcek bulunur.
Göçmen Kuşlar: Çoğu arı kuşu göçmen kuşlardır. İlkbaharda Avrupa’ya, sonbaharda ise Afrika’ya göç ederler.
av, avlanma, tüfek - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2023
TÜRKİYE
Yaban keçisi avına 5 milyon TL ceza: Avlayıp sosyal medyadan paylaştılar
7 Aralık 2023, 22:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала