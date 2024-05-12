https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/kanser-vakalarinin-yuzde-40inin-obezite-ile-baglantili-oldugu-tespit-edildi-1083722747.html
Kanser vakalarının yüzde 40'ının obezite ile bağlantılı olduğu tespit edildi
Kanser vakalarının yüzde 40'ının obezite ile bağlantılı olduğu tespit edildi
Sputnik Türkiye
İsveç'te, 4.1 milyon kişiyle yapılan bir araştırmada, kanser vakalarının yüzde 40'ının aşırı kilo ile bağlantılı olduğu tespit edildi. 12.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-12T00:17+0300
2024-05-12T00:17+0300
2024-05-12T00:17+0300
yaşam
isveç
lund üniversitesi
obezite
kanser
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İsveç'in Malmö kentindeki Lund Üniversitesi'nden bilim insanları, yaklaşık 40 yıllık bir süreçte 4.1 milyon kişinin verilerini inceledi.Obezitenin artan tehdidini gösteren söz konusu yeni araştırmada bilim insanları, aşırı kiloya bağlı kanserlerin sayısının katlanarak arttığını ortaya koydu.Çalışmada 32 kanser türü obeziteyle ilişkilendirilirken, bunlardan öne çıkanlarının meme, bağırsak, rahim ve böbrek kanseri olduğu kaydedildi.Araştırmada, bilim insanları, kanser vakalarının yüzde 40'ının aşırı kilo ile bağlantılı olduğuna dikkati çekti.Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde 1 milyardan fazla kişi obeziteyle yaşarken, 1990-2022'de çocuk ve ergenlerde obezitenin görülme oranı 4 kat arttı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240303/turkiyede-erkeklerin-yuzde-15-kadinlarin-yuzde-25i-obez-1081325070.html
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isveç, lund üniversitesi, obezite, kanser
isveç, lund üniversitesi, obezite, kanser
Kanser vakalarının yüzde 40'ının obezite ile bağlantılı olduğu tespit edildi
İsveç'te, 4.1 milyon kişiyle yapılan bir araştırmada, kanser vakalarının yüzde 40'ının aşırı kilo ile bağlantılı olduğu tespit edildi.
İsveç'in Malmö kentindeki Lund Üniversitesi'nden bilim insanları, yaklaşık 40 yıllık bir süreçte 4.1 milyon kişinin verilerini inceledi.
Obezitenin artan tehdidini gösteren söz konusu yeni araştırmada bilim insanları, aşırı kiloya bağlı kanserlerin sayısının katlanarak arttığını ortaya koydu.
Çalışmada 32 kanser türü obeziteyle ilişkilendirilirken, bunlardan öne çıkanlarının meme, bağırsak, rahim ve böbrek kanseri olduğu kaydedildi.
Araştırmada, bilim insanları, kanser vakalarının yüzde 40'ının aşırı kilo ile bağlantılı olduğuna dikkati çekti.
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde 1 milyardan fazla kişi obeziteyle yaşarken, 1990-2022'de çocuk ve ergenlerde obezitenin görülme oranı 4 kat arttı.