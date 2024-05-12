https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/kanser-vakalarinin-yuzde-40inin-obezite-ile-baglantili-oldugu-tespit-edildi-1083722747.html

Kanser vakalarının yüzde 40'ının obezite ile bağlantılı olduğu tespit edildi

Kanser vakalarının yüzde 40'ının obezite ile bağlantılı olduğu tespit edildi

Sputnik Türkiye

İsveç'te, 4.1 milyon kişiyle yapılan bir araştırmada, kanser vakalarının yüzde 40'ının aşırı kilo ile bağlantılı olduğu tespit edildi. 12.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-12T00:17+0300

2024-05-12T00:17+0300

2024-05-12T00:17+0300

yaşam

isveç

lund üniversitesi

obezite

kanser

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İsveç'in Malmö kentindeki Lund Üniversitesi'nden bilim insanları, yaklaşık 40 yıllık bir süreçte 4.1 milyon kişinin verilerini inceledi.Obezitenin artan tehdidini gösteren söz konusu yeni araştırmada bilim insanları, aşırı kiloya bağlı kanserlerin sayısının katlanarak arttığını ortaya koydu.Çalışmada 32 kanser türü obeziteyle ilişkilendirilirken, bunlardan öne çıkanlarının meme, bağırsak, rahim ve böbrek kanseri olduğu kaydedildi.Araştırmada, bilim insanları, kanser vakalarının yüzde 40'ının aşırı kilo ile bağlantılı olduğuna dikkati çekti.Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde 1 milyardan fazla kişi obeziteyle yaşarken, 1990-2022'de çocuk ve ergenlerde obezitenin görülme oranı 4 kat arttı.

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Sputnik Türkiye

isveç, lund üniversitesi, obezite, kanser