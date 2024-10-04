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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/rusya-savunma-bakanligi-ukraynali-askerler-ugledardan-panik-icinde-kacti-1088799707.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukraynalı askerler Ugledar’dan panik içinde kaçtı
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukraynalı askerler Ugledar’dan panik içinde kaçtı
Sputnik Türkiye
Rus ordu birliklerinin Ugledar etrafındaki çemberi daraltmaya başlaması ve son kaçış yolunu da kontrol altına almasıyla Ukraynalı askerlerin panik içinde... 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T09:05+0300
2024-10-04T09:16+0300
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donetsk halk cumhuriyeti
denis puşilin
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Vostok (Doğu) Askeri Grubu’na bağlı keskin nişancıların başarıyla sonuçlanan Ugledar operasyonuyla ilgili sözlerine yer verildi. Rus keskin nişancılar, Ugledar etrafındaki çemberin daralmaya başlaması ve son kaçış yolunun kontrol altına alınmasıyla kentte kalan Ukraynalı askerlerin panik içinde mevzilerini bırakarak kaçmaya başladığını anlattı.Ugledar’daki direnişin, keskin nişancı grubunun sağladığı ateş desteğiyle bastırıldığını kaydeden Bakanlık, Rus keskin nişancılarının kent etrafında konuşlanarak nokta atışlar yaptığını belirtti.Ukrayna yönetiminin, Ugledar’ı savunmak için savaşa hazır en deneyimli birlikleri gönderdiği ve sonuç olarak elit oluşumlarını ve çok sayıda askeri teçhizatı kaybettiği kaydedilirken Ugledar’ın kontrol altına alınmasında, T-80BVM tank ekiplerinin de büyük rol oynadığına dikkat çekildi.Rusya Savunma Bakanlığı, 3 Eylül Perşembe günü, Ugledar kentinin kontrol altına alındığını açıklamıştı.Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Ugledar'ın çok yüksek bir konumda bulunduğundan Ukrayna için stratejik öneme sahip olduğunu, bu nedenle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin burayı elinde tutabilmek için büyük bir direnç gösterdiğini vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/rusyanin-uc-bolgesinde-18-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1088796691.html
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rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, ugledar, donetsk halk cumhuriyeti, denis puşilin, keskin nişancı, tank, t-80
rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, ugledar, donetsk halk cumhuriyeti, denis puşilin, keskin nişancı, tank, t-80

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukraynalı askerler Ugledar’dan panik içinde kaçtı

09:05 04.10.2024 (güncellendi: 09:16 04.10.2024)
© Sputnik / Константин МихальчевскийRus ordusu keskin nişancı
Rus ordusu keskin nişancı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2024
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Rus ordu birliklerinin Ugledar etrafındaki çemberi daraltmaya başlaması ve son kaçış yolunu da kontrol altına almasıyla Ukraynalı askerlerin panik içinde mevzilerini bırakarak kaçtığı belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Vostok (Doğu) Askeri Grubu’na bağlı keskin nişancıların başarıyla sonuçlanan Ugledar operasyonuyla ilgili sözlerine yer verildi.
Rus keskin nişancılar, Ugledar etrafındaki çemberin daralmaya başlaması ve son kaçış yolunun kontrol altına alınmasıyla kentte kalan Ukraynalı askerlerin panik içinde mevzilerini bırakarak kaçmaya başladığını anlattı.
Ugledar’daki direnişin, keskin nişancı grubunun sağladığı ateş desteğiyle bastırıldığını kaydeden Bakanlık, Rus keskin nişancılarının kent etrafında konuşlanarak nokta atışlar yaptığını belirtti.
Ukrayna yönetiminin, Ugledar’ı savunmak için savaşa hazır en deneyimli birlikleri gönderdiği ve sonuç olarak elit oluşumlarını ve çok sayıda askeri teçhizatı kaybettiği kaydedilirken Ugledar’ın kontrol altına alınmasında, T-80BVM tank ekiplerinin de büyük rol oynadığına dikkat çekildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, 3 Eylül Perşembe günü, Ugledar kentinin kontrol altına alındığını açıklamıştı.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Ugledar'ın çok yüksek bir konumda bulunduğundan Ukrayna için stratejik öneme sahip olduğunu, bu nedenle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin burayı elinde tutabilmek için büyük bir direnç gösterdiğini vurgulamıştı.
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