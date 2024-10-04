https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/rusya-savunma-bakanligi-ukraynali-askerler-ugledardan-panik-icinde-kacti-1088799707.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukraynalı askerler Ugledar’dan panik içinde kaçtı

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukraynalı askerler Ugledar’dan panik içinde kaçtı

Sputnik Türkiye

Rus ordu birliklerinin Ugledar etrafındaki çemberi daraltmaya başlaması ve son kaçış yolunu da kontrol altına almasıyla Ukraynalı askerlerin panik içinde... 04.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-04T09:05+0300

2024-10-04T09:05+0300

2024-10-04T09:16+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

rusya savunma bakanlığı

ugledar

donetsk halk cumhuriyeti

denis puşilin

keskin nişancı

tank

t-80

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Vostok (Doğu) Askeri Grubu’na bağlı keskin nişancıların başarıyla sonuçlanan Ugledar operasyonuyla ilgili sözlerine yer verildi. Rus keskin nişancılar, Ugledar etrafındaki çemberin daralmaya başlaması ve son kaçış yolunun kontrol altına alınmasıyla kentte kalan Ukraynalı askerlerin panik içinde mevzilerini bırakarak kaçmaya başladığını anlattı.Ugledar’daki direnişin, keskin nişancı grubunun sağladığı ateş desteğiyle bastırıldığını kaydeden Bakanlık, Rus keskin nişancılarının kent etrafında konuşlanarak nokta atışlar yaptığını belirtti.Ukrayna yönetiminin, Ugledar’ı savunmak için savaşa hazır en deneyimli birlikleri gönderdiği ve sonuç olarak elit oluşumlarını ve çok sayıda askeri teçhizatı kaybettiği kaydedilirken Ugledar’ın kontrol altına alınmasında, T-80BVM tank ekiplerinin de büyük rol oynadığına dikkat çekildi.Rusya Savunma Bakanlığı, 3 Eylül Perşembe günü, Ugledar kentinin kontrol altına alındığını açıklamıştı.Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Ugledar'ın çok yüksek bir konumda bulunduğundan Ukrayna için stratejik öneme sahip olduğunu, bu nedenle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin burayı elinde tutabilmek için büyük bir direnç gösterdiğini vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/rusyanin-uc-bolgesinde-18-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1088796691.html

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rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, ugledar, donetsk halk cumhuriyeti, denis puşilin, keskin nişancı, tank, t-80