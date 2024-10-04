https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/rusyanin-uc-bolgesinde-18-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1088796691.html
Rusya’nın üç bölgesinde 18 Ukrayna İHA’sı imha edildi
Rusya’nın üç bölgesinde 18 Ukrayna İHA’sı imha edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin güneybatısındaki üç bölgede gece saatlerinde Ukrayna ordusuna ait 18 insansız hava aracının (İHA) engellendiğini duyurdu. 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T07:30+0300
2024-10-04T07:30+0300
2024-10-04T07:39+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
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rus ordusu
hava savunma
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
iha
belgorod
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Ukrayna ordusunun Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları devam ediyor. Rus hava savunma güçleri geçtiğimiz gece bir saldırıyı daha başarıyla püskürttü.Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Kiev rejiminin gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi.Görev başındaki hava savunma güçlerinin Belgorod Bölgesi’nde 6, Voronej Bölgesi’nde 6, Rostov Bölgesi’nde 1 ve Azak Denizi üzerinde 5 İHA imha ettiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/pusilin-ukrayna-ordusunun-ugledardaki-yeralti-siginaklari-ve-gecitleri-rus-birliklerin-kontrolune-1088790563.html
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rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, belgorod, voronej, rostov, azak denizi
Rusya’nın üç bölgesinde 18 Ukrayna İHA’sı imha edildi
07:30 04.10.2024 (güncellendi: 07:39 04.10.2024)
Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin güneybatısındaki üç bölgede gece saatlerinde Ukrayna ordusuna ait 18 insansız hava aracının (İHA) engellendiğini duyurdu.
Ukrayna ordusunun Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları devam ediyor. Rus hava savunma güçleri geçtiğimiz gece bir saldırıyı daha başarıyla püskürttü.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Kiev rejiminin gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi.
Görev başındaki hava savunma güçlerinin Belgorod Bölgesi’nde 6, Voronej Bölgesi’nde 6, Rostov Bölgesi’nde 1 ve Azak Denizi üzerinde 5 İHA imha ettiği kaydedildi.