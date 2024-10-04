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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/rusyanin-uc-bolgesinde-18-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1088796691.html
Rusya’nın üç bölgesinde 18 Ukrayna İHA’sı imha edildi
Rusya’nın üç bölgesinde 18 Ukrayna İHA’sı imha edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin güneybatısındaki üç bölgede gece saatlerinde Ukrayna ordusuna ait 18 insansız hava aracının (İHA) engellendiğini duyurdu. 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T07:30+0300
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ukrayna krizi
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hava savunma
ukrayna ordusu
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Ukrayna ordusunun Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları devam ediyor. Rus hava savunma güçleri geçtiğimiz gece bir saldırıyı daha başarıyla püskürttü.Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Kiev rejiminin gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi.Görev başındaki hava savunma güçlerinin Belgorod Bölgesi’nde 6, Voronej Bölgesi’nde 6, Rostov Bölgesi’nde 1 ve Azak Denizi üzerinde 5 İHA imha ettiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/pusilin-ukrayna-ordusunun-ugledardaki-yeralti-siginaklari-ve-gecitleri-rus-birliklerin-kontrolune-1088790563.html
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rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, belgorod, voronej, rostov, azak denizi
rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, belgorod, voronej, rostov, azak denizi

Rusya’nın üç bölgesinde 18 Ukrayna İHA’sı imha edildi

07:30 04.10.2024 (güncellendi: 07:39 04.10.2024)
© Sputnik / Сергей МальгавкоRusya hava savunma sistemi
Rusya hava savunma sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2024
© Sputnik / Сергей Мальгавко
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Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin güneybatısındaki üç bölgede gece saatlerinde Ukrayna ordusuna ait 18 insansız hava aracının (İHA) engellendiğini duyurdu.
Ukrayna ordusunun Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları devam ediyor. Rus hava savunma güçleri geçtiğimiz gece bir saldırıyı daha başarıyla püskürttü.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Kiev rejiminin gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi.
Görev başındaki hava savunma güçlerinin Belgorod Bölgesi’nde 6, Voronej Bölgesi’nde 6, Rostov Bölgesi’nde 1 ve Azak Denizi üzerinde 5 İHA imha ettiği kaydedildi.
Denis Puşilin - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2024
Ukrayna krizi
Puşilin: Ukrayna ordusunun Ugledar'daki yeraltı sığınakları ve geçitleri Rus birliklerin kontrolüne girdi
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