https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/rusyanin-uc-bolgesinde-18-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1088796691.html

Rusya’nın üç bölgesinde 18 Ukrayna İHA’sı imha edildi

Rusya’nın üç bölgesinde 18 Ukrayna İHA’sı imha edildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin güneybatısındaki üç bölgede gece saatlerinde Ukrayna ordusuna ait 18 insansız hava aracının (İHA) engellendiğini duyurdu. 04.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-04T07:30+0300

2024-10-04T07:30+0300

2024-10-04T07:39+0300

ukrayna krizi

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Ukrayna ordusunun Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları devam ediyor. Rus hava savunma güçleri geçtiğimiz gece bir saldırıyı daha başarıyla püskürttü.Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Kiev rejiminin gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi.Görev başındaki hava savunma güçlerinin Belgorod Bölgesi’nde 6, Voronej Bölgesi’nde 6, Rostov Bölgesi’nde 1 ve Azak Denizi üzerinde 5 İHA imha ettiği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/pusilin-ukrayna-ordusunun-ugledardaki-yeralti-siginaklari-ve-gecitleri-rus-birliklerin-kontrolune-1088790563.html

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