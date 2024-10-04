https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/meteoroloji-paylasti-sicakliklar-artiyor-istanbula-yagis-icin-tarih-verildi-1088798902.html
Meteoroloji paylaştı: Sıcaklıklar artıyor, İstanbul'a yağış için tarih verildi
Meteoroloji paylaştı: Sıcaklıklar artıyor, İstanbul'a yağış için tarih verildi
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), haftanın son gününe ilişkin hava durumu tahminini paylaştı. Hava sıcaklıklarının 4 derece birden artması beklenirken yurt... 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T09:08+0300
2024-10-04T09:08+0300
2024-10-04T09:15+0300
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meteoroloji genel müdürlüğü
istanbul
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Meteoroloji, 4 Ekim'e ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Haftanın son gününde hafta sonu havanın nasıl olacağı merak ediliyor. Bugün, tüm bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı, iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Hafta sonu hava nasıl olacak?Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahminine göre, cumartesi günü (5 Ekim), yağış beklenmezken sis etkisini gösterecek. Pazar günü (6 Ekim), batı kesimlerde yağış bekleniyor. Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/istanbul-ve-bircok-kente-gok-gurultulu-saganak-geliyor-prof-dr-orhan-sen-sicakliklarin-dususu-icin-1088774224.html
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meteoroloji hava durumu, istanbul hava durumu, hafta sonu hava durumu, 5 günlük hava durumu, istabul yağış, busa hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava nasıl olacak
meteoroloji hava durumu, istanbul hava durumu, hafta sonu hava durumu, 5 günlük hava durumu, istabul yağış, busa hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava nasıl olacak
Meteoroloji paylaştı: Sıcaklıklar artıyor, İstanbul'a yağış için tarih verildi
09:08 04.10.2024 (güncellendi: 09:15 04.10.2024)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), haftanın son gününe ilişkin hava durumu tahminini paylaştı. Hava sıcaklıklarının 4 derece birden artması beklenirken yurt genelinde yağış beklenmiyor. İstanbul'a gök gürültülü sağanak yağışın gelişi için tarih verildi. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu...
Meteoroloji, 4 Ekim'e ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Haftanın son gününde hafta sonu havanın nasıl olacağı merak ediliyor. Bugün, tüm bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı, iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahminine göre, cumartesi günü (5 Ekim), yağış beklenmezken sis etkisini gösterecek. Pazar günü (6 Ekim), batı kesimlerde yağış bekleniyor. Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.