https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/meteoroloji-paylasti-sicakliklar-artiyor-istanbula-yagis-icin-tarih-verildi-1088798902.html

Meteoroloji paylaştı: Sıcaklıklar artıyor, İstanbul'a yağış için tarih verildi

Meteoroloji paylaştı: Sıcaklıklar artıyor, İstanbul'a yağış için tarih verildi

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), haftanın son gününe ilişkin hava durumu tahminini paylaştı. Hava sıcaklıklarının 4 derece birden artması beklenirken yurt... 04.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-04T09:08+0300

2024-10-04T09:08+0300

2024-10-04T09:15+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

istanbul

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Meteoroloji, 4 Ekim'e ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Haftanın son gününde hafta sonu havanın nasıl olacağı merak ediliyor. Bugün, tüm bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı, iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Hafta sonu hava nasıl olacak?Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahminine göre, cumartesi günü (5 Ekim), yağış beklenmezken sis etkisini gösterecek. Pazar günü (6 Ekim), batı kesimlerde yağış bekleniyor. Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/istanbul-ve-bircok-kente-gok-gurultulu-saganak-geliyor-prof-dr-orhan-sen-sicakliklarin-dususu-icin-1088774224.html

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