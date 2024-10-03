https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/istanbul-ve-bircok-kente-gok-gurultulu-saganak-geliyor-prof-dr-orhan-sen-sicakliklarin-dususu-icin-1088774224.html

İstanbul ve birçok kente gök gürültülü sağanak geliyor: Prof. Dr. Orhan Şen sıcaklıkların düşüşü için tarih verdi

İstanbul ve birçok kente gök gürültülü sağanak geliyor: Prof. Dr. Orhan Şen sıcaklıkların düşüşü için tarih verdi

Sputnik Türkiye

Yurt genelinde hava sıcaklıkları hafta sonuna doğru 30 dereceye yaklaşacak. Ekim ayıyla birlikte sıcaklıkların ne zaman düşeceği ise merak ediliyor... 03.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-03T15:18+0300

2024-10-03T15:18+0300

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türkiye

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istanbul hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Hafta sonuna kadar yağış beklentisi bulunmazken tüm bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Ankara, İstanbul ve İzmir'de 3 gün boyunca yağış görülmeyecek ve sıcaklıklar 30 dereceye yaklaşacak.Ancak gelecek pazartesi ve salı günü batı kesimlere sağanak yağış geliyor. Meteoroloji'nin 5 günlük haritalı tahminine göre, pazar günü İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Pazartesi de İstanbul, Çanakkale, Bursa, İzmir ve Antalya'da gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.Prof. Dr. Orhan Şen, yağışlar için tarih işaret ettiMeteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından hava sıcaklıklarının düşeceği ve yağışların etkisini göstereceği tarihi açıkladı. Şen, "Bugün yağış yok. Hava sıcaklığı batı ve iç kesimlerde 3 ile 5 derece artacak. Cuma, Cumartesi Marmara, Ege, Karadeniz, Akdeniz ve İç Anadolu'da yaz değerlerine ulaşacak. Pazar ve pazartesi batıya yağmur geliyor sıcaklıklar tekrar 6-8 derece düşecek" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/meteorolojinin-ardindan-prof-dr-orhan-sen-uyardi-risk-yuksek-dere-kenarlarini-terk-edin-1088653281.html

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orhan şen, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu