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Lavrov'dan İsrail'in Lübnan'a kara harekatını kınamayan ABD'ye tepki
Lavrov'dan İsrail'in Lübnan'a kara harekatını kınamayan ABD'ye tepki
Sputnik Türkiye
İsrail'in Lübnan'a yönelik eylemlerinin terör metotlarının siyasi hedeflere ulaşmak için kullanıldığını açıkça ortaya koyduğunu belirten Lavrov, ABD'nin... 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T13:22+0300
2024-10-04T13:23+0300
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail'in Lübnan'a kara harekatını kınamayan ABD'nin Ortadoğulu müttefikini çatışmaların coğrafyasını genişletmeye teşvik ettiğini belirtti.Küresel Siyasette Rusya adlı dergi için bir makale yazan Lavrov, "Terör metotlarının siyasi hedeflere ulaşma aracı olarak kullanıldığını 'haykıran' bir diğer örnek, sivil teknolojiyi ölümcül silahlara dönüştürerek Lübnan'a yapılan insanlık dışı saldırıdır. Bu suçun derhal soruşturulması gerekiyor. ABD'liler her zaman her şeyi inkar edip ortaya çıkan gerçekleri 'susturmak' için her şeyi yapıyor. Ancak Avrupa ve ABD'de de olmak üzere medyada, Washington'un terör eyleminde yer aldığını ve en azından bundan haberdar olduğunu gösteren çok sayıda yayın görmezden gelinemez" dedi.31 Temmuz'da Tahran'da ve 27 Eylül'de Beyrut'ta gerçekleştirilen saldırılarda olduğu gibi neredeyse sıradan bir uygulama haline gelen siyasi suikast yöntemlerinin de son derece endişe verici olduğunu vurgulayan Lavrov, İsrail'in 1 Ekim gecesi Lübnan'a kara harekatının, egemen bir ülkeye yönelik terör saldırısı olarak ABD tarafından tek bir kelimeyle dahi kınanmadığının altını çizdi.Lavrov, ABD'nin İsrail'in suç eylemlerini kınamayarak Ortadoğulu müttefikini çatışmaların coğrafyasını genişletmeye teşvik ettiğini vurguladı.Rusya Dışişleri Bakanı, "Filistin-İsrail çatışmasında, Lübnan'da, Yemen'de, Kızıldeniz'de, Aden Körfezi'nde, Sudan'da ve Afrika'daki diğer sıcak noktalarda yaşanan trajik ve kabul edilemez gelişmeler tartışılmaz bir gerçeği yansıtıyor: Güvenlik ya herkes için eşit ve bölünmez olabilir ya da hiç kimse için var olamaz" diye ekledi.
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, israil, lübnan, abd, kınama, beyrut, tahran, suikast

Lavrov'dan İsrail'in Lübnan'a kara harekatını kınamayan ABD'ye tepki

13:22 04.10.2024 (güncellendi: 13:23 04.10.2024)
© Sputnik / Sergey BobylevSerguéi Lavrov, ministro de Exteriores ruso, asiste a las conversaciones ampliadas ruso-uzbekas en la residencia estatal de Kuksaroy.
Serguéi Lavrov, ministro de Exteriores ruso, asiste a las conversaciones ampliadas ruso-uzbekas en la residencia estatal de Kuksaroy. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2024
© Sputnik / Sergey Bobylev
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İsrail'in Lübnan'a yönelik eylemlerinin terör metotlarının siyasi hedeflere ulaşmak için kullanıldığını açıkça ortaya koyduğunu belirten Lavrov, ABD'nin İsrail'i kınamayarak müttefikini çatışmaları genişletmeye yönlendirdiğini ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail'in Lübnan'a kara harekatını kınamayan ABD'nin Ortadoğulu müttefikini çatışmaların coğrafyasını genişletmeye teşvik ettiğini belirtti.

Küresel Siyasette Rusya adlı dergi için bir makale yazan Lavrov, "Terör metotlarının siyasi hedeflere ulaşma aracı olarak kullanıldığını 'haykıran' bir diğer örnek, sivil teknolojiyi ölümcül silahlara dönüştürerek Lübnan'a yapılan insanlık dışı saldırıdır. Bu suçun derhal soruşturulması gerekiyor. ABD'liler her zaman her şeyi inkar edip ortaya çıkan gerçekleri 'susturmak' için her şeyi yapıyor. Ancak Avrupa ve ABD'de de olmak üzere medyada, Washington'un terör eyleminde yer aldığını ve en azından bundan haberdar olduğunu gösteren çok sayıda yayın görmezden gelinemez" dedi.

31 Temmuz'da Tahran'da ve 27 Eylül'de Beyrut'ta gerçekleştirilen saldırılarda olduğu gibi neredeyse sıradan bir uygulama haline gelen siyasi suikast yöntemlerinin de son derece endişe verici olduğunu vurgulayan Lavrov, İsrail'in 1 Ekim gecesi Lübnan'a kara harekatının, egemen bir ülkeye yönelik terör saldırısı olarak ABD tarafından tek bir kelimeyle dahi kınanmadığının altını çizdi.

Lavrov, ABD'nin İsrail'in suç eylemlerini kınamayarak Ortadoğulu müttefikini çatışmaların coğrafyasını genişletmeye teşvik ettiğini vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanı, "Filistin-İsrail çatışmasında, Lübnan'da, Yemen'de, Kızıldeniz'de, Aden Körfezi'nde, Sudan'da ve Afrika'daki diğer sıcak noktalarda yaşanan trajik ve kabul edilemez gelişmeler tartışılmaz bir gerçeği yansıtıyor: Güvenlik ya herkes için eşit ve bölünmez olabilir ya da hiç kimse için var olamaz" diye ekledi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2024
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