FSB Direktörü Bortnikov: Ukrayna'da Yabancı Lejyon'a katılan paralı asker sayısı 18 bine ulaştı
© Sputnik / Sergey Guneev / Multimedya arşivine gidinRusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov
© Sputnik / Sergey Guneev/
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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya yabancı paralı asker göndermeye hala devam ettiğine dikkat çeken FSB Direktörü Bortnikov, ABD ve NATO'nun amacının çatışmayı bölgeye yaymak olduğunu vurguladı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, Ukrayna'daki Uluslararası Savunma Lejyonu'ndaki (Ukrayna Yabancı Lejyonu) paralı askerlerin sayısının 18 bine ulaştığını belirtti.
Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Güvenlik Güçleri ve İstihbarat Servisleri Başkanlar Konseyi Toplantısı'nda konuşan Bortnikov, "Eski Sovyet ülkeleri de dahil 85 ülkeden 18 bin kişiye ulaşan yabancı paralı asker sayısı, Batı tarafından Ukrayna'daki cephelere militan göndermek için kurulan sistemin boyutunu ortaya koyuyor" dedi.
Bortnikov, paralı askerlerin eğitimlerinin Polonya, Letonya ve Litvanya'daki NATO eğitim merkez ve kamplarında yürütüldüğünü vurguladı.
Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Güvenlik Güçleri ve İstihbarat Servisleri Başkanlar Konseyi Toplantısı'nda konuşan Bortnikov, "Eski Sovyet ülkeleri de dahil 85 ülkeden 18 bin kişiye ulaşan yabancı paralı asker sayısı, Batı tarafından Ukrayna'daki cephelere militan göndermek için kurulan sistemin boyutunu ortaya koyuyor" dedi.
Bortnikov, paralı askerlerin eğitimlerinin Polonya, Letonya ve Litvanya'daki NATO eğitim merkez ve kamplarında yürütüldüğünü vurguladı.
'Batı, çatışmayı Moldova ve Belarus'a yaymayı amaçlıyor'
Ukrayna'ya hala daha paralı asker gönderilmesinin Batı'nın çatışmaları genişletme niyetini açıkça ortaya koyduğunu kaydeden Bortnikov, ABD ile başta İngiltere olmak üzere diğer NATO müttefiklerinin çatışmayı Moldova ve Belarus'a yayma amacı güttüğünün altını çizdi.
FSB Direktörü, Kafkasya'da uzun vadeli istikrarsızlık faktörü oluşturmak, terörün Orta Asya'dan Afganistan'a yayılmasını teşvik etmek için Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinin sürünmecede bırakılmasının da ABD ve müttefiklerinin bu amacının bir tezahürü olduğunu belirtti.
FSB Direktörü, Kafkasya'da uzun vadeli istikrarsızlık faktörü oluşturmak, terörün Orta Asya'dan Afganistan'a yayılmasını teşvik etmek için Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinin sürünmecede bırakılmasının da ABD ve müttefiklerinin bu amacının bir tezahürü olduğunu belirtti.