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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/fsb-direktoru-bortnikov-ukraynada-yabanci-lejyona-katilan-parali-asker-sayisi-18-bine-ulasti-1088810330.html
FSB Direktörü Bortnikov: Ukrayna'da Yabancı Lejyon'a katılan paralı asker sayısı 18 bine ulaştı
FSB Direktörü Bortnikov: Ukrayna'da Yabancı Lejyon'a katılan paralı asker sayısı 18 bine ulaştı
Sputnik Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya yabancı paralı asker göndermeye hala devam ettiğine dikkat çeken FSB Direktörü Bortnikov, ABD ve NATO'nun amacının çatışmayı... 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T11:55+0300
2024-10-04T11:55+0300
ukrayna krizi
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, Ukrayna'daki Uluslararası Savunma Lejyonu'ndaki (Ukrayna Yabancı Lejyonu) paralı askerlerin sayısının 18 bine ulaştığını belirtti.Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Güvenlik Güçleri ve İstihbarat Servisleri Başkanlar Konseyi Toplantısı'nda konuşan Bortnikov, "Eski Sovyet ülkeleri de dahil 85 ülkeden 18 bin kişiye ulaşan yabancı paralı asker sayısı, Batı tarafından Ukrayna'daki cephelere militan göndermek için kurulan sistemin boyutunu ortaya koyuyor" dedi.Bortnikov, paralı askerlerin eğitimlerinin Polonya, Letonya ve Litvanya'daki NATO eğitim merkez ve kamplarında yürütüldüğünü vurguladı.'Batı, çatışmayı Moldova ve Belarus'a yaymayı amaçlıyor'Ukrayna'ya hala daha paralı asker gönderilmesinin Batı'nın çatışmaları genişletme niyetini açıkça ortaya koyduğunu kaydeden Bortnikov, ABD ile başta İngiltere olmak üzere diğer NATO müttefiklerinin çatışmayı Moldova ve Belarus'a yayma amacı güttüğünün altını çizdi. FSB Direktörü, Kafkasya'da uzun vadeli istikrarsızlık faktörü oluşturmak, terörün Orta Asya'dan Afganistan'a yayılmasını teşvik etmek için Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinin sürünmecede bırakılmasının da ABD ve müttefiklerinin bu amacının bir tezahürü olduğunu belirtti.
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fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), aleksandr bortnikov, rusya, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, abd, nato, ingiltere, yabancı, paralı asker, moldova, belarus, polonya, litvanya, letonya, azerbaycan, ermenistan
fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), aleksandr bortnikov, rusya, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, abd, nato, ingiltere, yabancı, paralı asker, moldova, belarus, polonya, litvanya, letonya, azerbaycan, ermenistan

FSB Direktörü Bortnikov: Ukrayna'da Yabancı Lejyon'a katılan paralı asker sayısı 18 bine ulaştı

11:55 04.10.2024
© Sputnik / Sergey Guneev / Multimedya arşivine gidinRusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2024
© Sputnik / Sergey Guneev
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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya yabancı paralı asker göndermeye hala devam ettiğine dikkat çeken FSB Direktörü Bortnikov, ABD ve NATO'nun amacının çatışmayı bölgeye yaymak olduğunu vurguladı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, Ukrayna'daki Uluslararası Savunma Lejyonu'ndaki (Ukrayna Yabancı Lejyonu) paralı askerlerin sayısının 18 bine ulaştığını belirtti.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Güvenlik Güçleri ve İstihbarat Servisleri Başkanlar Konseyi Toplantısı'nda konuşan Bortnikov, "Eski Sovyet ülkeleri de dahil 85 ülkeden 18 bin kişiye ulaşan yabancı paralı asker sayısı, Batı tarafından Ukrayna'daki cephelere militan göndermek için kurulan sistemin boyutunu ortaya koyuyor" dedi.

Bortnikov, paralı askerlerin eğitimlerinin Polonya, Letonya ve Litvanya'daki NATO eğitim merkez ve kamplarında yürütüldüğünü vurguladı.

'Batı, çatışmayı Moldova ve Belarus'a yaymayı amaçlıyor'

Ukrayna'ya hala daha paralı asker gönderilmesinin Batı'nın çatışmaları genişletme niyetini açıkça ortaya koyduğunu kaydeden Bortnikov, ABD ile başta İngiltere olmak üzere diğer NATO müttefiklerinin çatışmayı Moldova ve Belarus'a yayma amacı güttüğünün altını çizdi.

FSB Direktörü, Kafkasya'da uzun vadeli istikrarsızlık faktörü oluşturmak, terörün Orta Asya'dan Afganistan'a yayılmasını teşvik etmek için Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinin sürünmecede bırakılmasının da ABD ve müttefiklerinin bu amacının bir tezahürü olduğunu belirtti.
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