https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/kademeli-emeklilikte-son-durum-yeni-duzenleme-geliyor-mu-1088797233.html

Kademeli emeklilikte son durum: Yeni düzenleme geliyor mu?

Kademeli emeklilikte son durum: Yeni düzenleme geliyor mu?

Sputnik Türkiye

4 Ekim 2024 itibarıyla kademeli emeklilik son dakika tablosuna ilişkin gelişmeler kamuoyunda yakından takip ediliyor. Erken emeklilik beklentileri, Emeklilikte... 04.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-04T08:18+0300

2024-10-04T08:18+0300

2024-10-04T08:18+0300

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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilik sisteminde değişiklik sinyali vererek, "Daha adil ve sürdürülebilir bir emeklilik sistemi inşa etmeliyiz" açıklamasında bulundu. Bu açıklamanın ardından, yeni bir emeklilik sistemi ve kademeli emeklilik konusu tekrar gündeme geldi.Erken emeklilik beklentileri artıyorKademeli emeklilik konusu, yaş şartı nedeniyle emekli olamayan vatandaşlar için önemli bir gündem maddesi haline geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uzmanı İsa Karakaş, katıldığı televizyon programında kademeli emeklilik hakkında değerlendirmelerde bulundu. Karakaş, 2027 yılında bu konuda bir düzenlemenin yapılmasını beklediğini belirterek, “Sosyal güvenlik bir zincirdir ve EYT ile bu zincirin bir halkası koptu. Adil olmayan bu durumun düzeltilmesi gerekiyor” dedi.Kademeli emeklilik sistemi nasıl olacak?Kademeli emeklilik, belirli bir prim gün sayısını doldurmuş çalışanların, yaş beklemeden kısmi emeklilik hakkından yararlanmasına olanak sağlayacak. Ancak bu sistemin devreye girmesi için, çalışanların hem belirli bir yaşa hem de hizmet süresine ulaşması gerekecek. Şu an için resmi bir yasa metni bulunmamakla birlikte, kademeli emeklilik düzenlemesine ilişkin beklentiler artıyor.Yeni emeklilik sistemi geliyor mu?AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in açıklamaları, yeni bir emeklilik sistemine dair sinyaller verdi. Güler, “Hem prim miktarını, hem yaşı, hem de ödenen süreyi esas alacak bir emeklilik sistemi oluşturmalıyız” dedi. Güler, Türkiye'deki emeklilik yaşının Avrupa ülkelerine kıyasla daha düşük olduğuna dikkat çekerek, mevcut sistemin sürdürülebilir olmadığını vurguladı.Öte yandan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise kademeli emeklilikle ilgili herhangi bir çalışmanın şu anda yapılmadığını belirtti. Yılmaz, "Sosyal güvenlikle ilgili şu anda bir çalışmamız yok" ifadelerini kullanarak, bu konunun gündemde olmadığını söyledi.Kademeli emeklilik nedir?Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan bir sistemdir. Bu sistem, özellikle EYT düzenlemesinden faydalanamayan, ancak uzun yıllardır çalışan ve prim ödeyen vatandaşlar için umut vaat ediyor. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre farklılık gösterebilir.Kademeli emeklilik ile ilgili resmi bir açıklama yapılmasa da, 2027 yılında bir düzenleme yapılabileceğine dair beklentiler sürüyor. Emeklilik sisteminde köklü değişiklikler yapılacağına dair sinyaller, kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Gelişmeleri takip eden milyonlarca vatandaş, yeni bir düzenlemenin hayata geçip geçmeyeceğini merakla bekliyor.

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