Wi-Fi kullananlar dikkat: Bankadaki paranız buhar olabilir

Türkiye'de bankacılık işlemleri ciddi bir şekilde denetleniyor, güvenlik önlemleri BDDK tarafından getirilen kurallar ile sıkı bir şekilde uygulanıyor. Bütün bunlara rağmen özellikle bazı bankalarda bu mağduriyetlerin yaşandığında dair sosyal medya üzerinde birçok kullanıcı şikayeti bulunmakta. Ortadaki mağdurların şikayetleri dikkate alınarak BDDK ve USOM’un (Ulusal Siberlere Müdahale Ekibi) konuyu ciddiyetle soruşturması ve kamuoyunu açık bir şeklide bilgilendirmesi gerekmektedir. Eğer banka, kullanıcının telefonuna yerleştirilen zararlı yazılımlar üzerinden bu izinsiz eylemlerin gerçekleştiğine dair bir iddiası bulunuyor ise yeterli bilgilendirme ve güvenlik önlemlerinin alındığına dair delillerini soruşturma kapsamında ele alması gerekir. GSM hatlarının kopyalanarak mobil uygulamalara erişimin gerçekleştiğine dair söylentilerin dolaştığını görmekteyiz, bilindiği üzere Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun (BTK) getirdiği düzenlemeye göre kullanıcıların herhangi bir GSM hattı yenileme veya operatör değişikliği durumunda banka müşterileri yeni değişikliği imza olarak şubeler üzerinden bildirmeden mobil uygulamaları kullanamamaktadır. Bu tür güvenlik önlemlerinin aşıldığına dair somut bir kanıt olmadan bu ihtimaller düşük gözükmektedir. Eğer bankanın tüm güvenlik önlemleri kullanıcıların hatası yüzünden geçilmiş ise burada bankaya sorumluluk yüklemek oldukça yanlıştır. Fakat eğer kredi onayı sonrası kullanıcıdan teyit ve bilgilendirme süreçlerindeki herhangi bir eksiklik durumunda ihlaller konusunda sorumlu banka olacaktır. Buradaki konunun ciddi bir soruşturma ile kamuoyunun aydınlatılması gerek bankanın itibarı gerek ise de kullanıcıların güvenliği açısından oldukça önemlidir.