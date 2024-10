https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/disisleri-bakanligi-duyurdu-bosna-herseke-yardima-haziriz-1088836577.html

Dışişleri Bakanlığı duyurdu: 'Bosna-Hersek'e yardıma hazırız'

Dışişleri Bakanlığı duyurdu: 'Bosna-Hersek'e yardıma hazırız'

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Bosna Hersek'te meydana gelen sel ve toprak kayması hakkında yazılı açıklama yaptı. Jablanica'da meydana gelen yoğun... 04.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-04T20:08+0300

2024-10-04T20:08+0300

2024-10-04T20:08+0300

türkiye

dışişleri bakanlığı

dışişleri bakanı

bosna

bosna hersek

bosna-hersek

bosna-hersek (bh)

sel

sel felaketi

toprak kayması

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/1e/1075903439_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_51fc56d0f6b0da802ef3b3299122d81c.jpg

Bosna Hersek'in Jablanica ve Konjic kentlerini vuran sel nedeniyle Türk Dışişleri Bakanlığı mesaj yayımladı.Dışişleri Bakanlığı, Bosna Hersek'in Jablanica kentinde meydana gelen sel ve toprak kaymasında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulunurken Türkiye'nin her türlü insani yardımda bulunmaya hazır olduğunu belirtti. Bosna Hersek şehri Jablanica'da yaşanan sel felaketinin neden olduğu can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtilen açıklamada, "Ülkemiz dost ve kardeş Bosna-Hersek'e her türlü insani yardımda bulunmaya hazırdır. Yerel makamlarla iş birliği halinde ihtiyaçların tespit edilerek, yardımların ulaştırılmasına yönelik çalışmalarımız sürmektedir" denildi.14 kişi hayatını kaybettiYerel kaynaklar, Bosna Hersek'in Jablanica ve Konjic şehirlerinde yaşanan doğal affette 14 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/dso-m-cicegi-virusu-icin-hizli-teshis-saglayan-pcr-testini-onayladigini-duyurdu-1088831841.html

türkiye

bosna

bosna hersek

bosna-hersek

bosna-hersek (bh)

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dışişleri bakanlığı, dışişleri bakanı, bosna, bosna hersek, bosna-hersek, bosna-hersek (bh), sel, sel felaketi, toprak kayması, doğal afet, yardım, insani yardım