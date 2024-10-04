https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/disisleri-bakanligi-duyurdu-bosna-herseke-yardima-haziriz-1088836577.html
Dışişleri Bakanlığı duyurdu: 'Bosna-Hersek'e yardıma hazırız'
Dışişleri Bakanlığı duyurdu: 'Bosna-Hersek'e yardıma hazırız'
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Bosna Hersek'te meydana gelen sel ve toprak kayması hakkında yazılı açıklama yaptı. Jablanica'da meydana gelen yoğun... 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T20:08+0300
2024-10-04T20:08+0300
2024-10-04T20:08+0300
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sel
sel felaketi
toprak kayması
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Bosna Hersek'in Jablanica ve Konjic kentlerini vuran sel nedeniyle Türk Dışişleri Bakanlığı mesaj yayımladı.Dışişleri Bakanlığı, Bosna Hersek'in Jablanica kentinde meydana gelen sel ve toprak kaymasında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulunurken Türkiye'nin her türlü insani yardımda bulunmaya hazır olduğunu belirtti. Bosna Hersek şehri Jablanica'da yaşanan sel felaketinin neden olduğu can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtilen açıklamada, "Ülkemiz dost ve kardeş Bosna-Hersek'e her türlü insani yardımda bulunmaya hazırdır. Yerel makamlarla iş birliği halinde ihtiyaçların tespit edilerek, yardımların ulaştırılmasına yönelik çalışmalarımız sürmektedir" denildi.14 kişi hayatını kaybettiYerel kaynaklar, Bosna Hersek'in Jablanica ve Konjic şehirlerinde yaşanan doğal affette 14 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/dso-m-cicegi-virusu-icin-hizli-teshis-saglayan-pcr-testini-onayladigini-duyurdu-1088831841.html
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dışişleri bakanlığı, dışişleri bakanı, bosna, bosna hersek, bosna-hersek, bosna-hersek (bh), sel, sel felaketi, toprak kayması, doğal afet, yardım, insani yardım
dışişleri bakanlığı, dışişleri bakanı, bosna, bosna hersek, bosna-hersek, bosna-hersek (bh), sel, sel felaketi, toprak kayması, doğal afet, yardım, insani yardım
Dışişleri Bakanlığı duyurdu: 'Bosna-Hersek'e yardıma hazırız'
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Bosna Hersek'te meydana gelen sel ve toprak kayması hakkında yazılı açıklama yaptı. Jablanica'da meydana gelen yoğun yağışların ve toprak kaymasının neden olduğu can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtilirken yardıma hazır olunduğu belirtildi.
Bosna Hersek'in Jablanica ve Konjic kentlerini vuran sel nedeniyle Türk Dışişleri Bakanlığı mesaj yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı, Bosna Hersek'in Jablanica kentinde meydana gelen sel ve toprak kaymasında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulunurken Türkiye'nin her türlü insani yardımda bulunmaya hazır olduğunu belirtti. Bosna Hersek şehri Jablanica'da yaşanan sel felaketinin neden olduğu can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtilen açıklamada, "Ülkemiz dost ve kardeş Bosna-Hersek'e her türlü insani yardımda bulunmaya hazırdır. Yerel makamlarla iş birliği halinde ihtiyaçların tespit edilerek, yardımların ulaştırılmasına yönelik çalışmalarımız sürmektedir" denildi.
14 kişi hayatını kaybetti
Yerel kaynaklar, Bosna Hersek'in Jablanica ve Konjic şehirlerinde yaşanan doğal affette 14 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıklamıştı.