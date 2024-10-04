https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/dso-m-cicegi-virusu-icin-hizli-teshis-saglayan-pcr-testini-onayladigini-duyurdu-1088831841.html

DSÖ, M çiçeği virüsü için hızlı teşhis sağlayan PCR testini onayladığını duyurdu

DSÖ, M çiçeği virüsü için hızlı teşhis sağlayan PCR testini onayladığını duyurdu

Sputnik Türkiye

Dünya Sağlık Örgütü, M çiçeği virüsünün tanısı için geliştirilen yeni PCR testinin onayını verdi. Hızlı teşhis sağlayan tanı testi, virüsün en yoğun olduğu... 04.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-04T17:21+0300

2024-10-04T17:21+0300

2024-10-04T17:21+0300

dünya

afrika

demokratik kongo cumhuriyeti

burundi

nijerya

m çiçeği

mpox

aşılama

dünya sağlık örgütü (dsö)

dünya sağlık örgütü (who)

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), M çiçeği (mpox) virüsü için ilk tanı testini onayladı. Sonuçların hemen öğrenebileceği tanı testinin, ölümcül oranda artan vakaları minimuma indirmede büyük yardımının olacağı açıklandı.Mpox tanı testi ile hastalığın erken teşhisi yapılabilecek ve zamanında tedavi ve bakım ile virüs kontrol altına alınabileceği söyleniyor. Afrika kıtasında sınırlı test kapasitesi ve mpox vakalarının doğrulanmasında gecikmeler yaşanmasına ve virüsün giderek yayılmasına neden oluyor.Sadece 2024 yılında bölge genelinde 30 binden fazla şüpheli vaka bildirilirken Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Burundi ve Nijerya'da en çok vakalar görülüyor. Yeterli tanı seçeneğinin olmaması nedeniyle Kongo'da bu yıl şüpheli vakaların sadece yüzde 37'sinin test edildiği duyuruldu.Yeni PCR testi ile virüsün teşhisi kolaylaşacakM çiçeği virüsünün tanısında vücutta oluşan lezyondan örnek alınmasının ardından teşhis için günlerce beklemek zorunda kalınıyordu. Yeni PCR testi ile deri lezyon sürüntüleri ile mpox virüsü kısa bir sürede teşhis edilebilecek. DSÖ Genel Müdürü Yardımcısı Yukiko Nakatani, yeni tanı testini 'önemli bir dönüm noktası' olarak nitelendirdi. Nakatani, 'özellikle yetersiz hizmet alan bölgelere, kaliteli tıbbi ürünlerin erişimini kolaylaştırmak ve virüsün yayılmasını önlemenin asıl amaçları olduğunu' söyledi.Temas ile bulaşan M çiçeği virüsü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bu sene en az 635 kişinin ölümüne neden olduğu bildirildi. Bazı ülkelerden Afrika'daki salgınla mücadele etmek için mpox aşıları gönderse de, raporlar bölgenin çok daha fazlasına acilen ihtiyacı olduğunu gösteriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/dso-cok-iyi-bir-gelisme-diyerek-duyurdu-kongo-demokratik-cumhuriyetine-99-bin-maymun-cicegi-asisi-1087702776.html

demokratik kongo cumhuriyeti

burundi

nijerya

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afrika, demokratik kongo cumhuriyeti, burundi, nijerya, m çiçeği, mpox, aşılama, dünya sağlık örgütü (dsö), dünya sağlık örgütü (who), pcr