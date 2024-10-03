https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/tuikin-eylul-ayi-enflasyon-rakamlari-belli-oldu-1088749356.html

TÜİK'in eylül ayı enflasyon rakamları belli oldu

TÜİK'in eylül ayı enflasyon rakamları belli oldu

Sputnik Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 49,38'e geriledi, aylık yüzde... 03.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-03T10:01+0300

2024-10-03T10:01+0300

2024-10-03T10:44+0300

ekonomi

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

enflasyon

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Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon rakamları ev sahibi ve kiracıları da yakından ilgilendiriyor. Kira zam tavanını belirleyen 12 aylık ortalama enflasyon göstergesi de netleşti. TÜFE'deki değişim 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,97, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 35,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,38 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 63,47 olarak gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon 3 yıl sonra politika faizinin altına inmiş oldu.Kira zam tavanını belirleyen 12 aylık ortalama enflasyon göstergesi yüzde 63,47 oldu.Enflasyon ağustosta aylık bazda yüzde 2,47 artmış, bu artışta konutlarda yapılan doğalgaz zammı etkili olmuştu. Yıllık enflasyon ise 61,78'den yüzde 51,97'ye gerilemişti.Ana harcama grupları itibarıyla eylülde bir önceki aya göre tek azalan ana grup yüzde 0,88 ile haberleşme oldu. Eylülde aylık bazda artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 14,21 ile eğitim olarak hesaplandı.Artışın en yüksek olduğu ana grup: KonutEylülde geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup, yüzde 26,6 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, geçen yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 97,87 ile konut olarak belirlendi.Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 27'sinin endeksinde düşüş gerçekleşirken 6'sının endeksinde değişim olmadı, 110'unun endeksinde ise artış görüldü.ENAG enflasyon verileriENAG verilerine göre, eylül ayında enflasyon aylık yüzde 5,34 arttı, yıllık enflasyon yüzde 88,63 oldu.Ekonomistlerin enflasyon beklentisiAA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,09 arttığını tahmin ediyordu.Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 51,97 olan yıllık enflasyonun yüzde 48,11'e ineceği öngörülüyordu.Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi eylülde yüzde 43,23 olmuştu.Öncü göstergeler ne söylüyordu?Öncü göstergeler eylülde enflasyonun artacağına işaret ediyordu. İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre, İstanbul'da eylülde önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 3,90, toptan fiyatlar yüzde 4,67 artış göstermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/ekim-ayi-kira-zam-orani-netlesti-kira-zammi-ne-kadar-oldu-1088750231.html

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/enag-eylul-ayi-enflasyon-verilerini-acikladi-1088747285.html

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tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), enflasyon