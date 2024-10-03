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SON DAKİKA | ENAG eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı
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ENAG eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı
ENAG eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı
Sputnik Türkiye
Eylül ayı enflasyon verileri TÜİK ve ENAG tarafından açıklanıyor. ENAG, son dakika eylül ayı enflasyon rakamlarını paylaştı. Peki, eylül ayında enflasyon ne kadar oldu?
2024-10-03T09:16+0300
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ekonomi
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Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), eylül ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu paylaştı. ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Eylül ayında yüzde 5,34 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 88,63 olarak gerçekleşti.TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en fazla yükseliş ise yüzde 10,93 ile "Giyim ve ayakkabı" kaleminde gerçekleşti. En çok aylık düşüş yüzde -0,44 ile "Lokanta ve Oteller" grubunda oldu.ENAG Tüketici Fiyat Endeksi ağustos ayında yüzde 3,47 artmıştı. Enflasyonun son 12 aylık artışı ise yüzde 90,35 olarak gerçekleşmişti.İstanbul'un enflasyonuÖncü göstergeler eylülde enflasyonun artacağına işaret ediyordu. İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre, İstanbul'da eylülde önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 3,90, toptan fiyatlar yüzde 4,67 artış göstermişti. İstanbul'da, eylülde fiyatı bir önceki aya göre en çok artan ürün kurşun kalem, en çok düşen ürün ise limon olmuştu.
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tüik enflasyon, enflasyon verileri ne zaman, son dakika eylül enflasyonu, kira artış oranı, ekim kira zammı, enag enflasyon
tüik enflasyon, enflasyon verileri ne zaman, son dakika eylül enflasyonu, kira artış oranı, ekim kira zammı, enag enflasyon

ENAG eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı

09:16 03.10.2024 (güncellendi: 09:27 03.10.2024)
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Eylül ayı 2024 enflasyon verileri bugün açıklanıyor. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini duyurdu. Enflasyon eylül ayında yüzde 5,34 arttı. Enflasyonun son 12 aylık artışı ise yüzde 88,63 oldu.
Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), eylül ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu paylaştı. ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Eylül ayında yüzde 5,34 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 88,63 olarak gerçekleşti.
TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en fazla yükseliş ise yüzde 10,93 ile "Giyim ve ayakkabı" kaleminde gerçekleşti. En çok aylık düşüş yüzde -0,44 ile "Lokanta ve Oteller" grubunda oldu.
ENAG Tüketici Fiyat Endeksi ağustos ayında yüzde 3,47 artmıştı. Enflasyonun son 12 aylık artışı ise yüzde 90,35 olarak gerçekleşmişti.

İstanbul'un enflasyonu

Öncü göstergeler eylülde enflasyonun artacağına işaret ediyordu. İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre, İstanbul'da eylülde önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 3,90, toptan fiyatlar yüzde 4,67 artış göstermişti.
İstanbul'da, eylülde fiyatı bir önceki aya göre en çok artan ürün kurşun kalem, en çok düşen ürün ise limon olmuştu.
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