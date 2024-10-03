https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/enag-eylul-ayi-enflasyon-verilerini-acikladi-1088747285.html

ENAG eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı

ENAG eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı

Sputnik Türkiye

Eylül ayı enflasyon verileri TÜİK ve ENAG tarafından açıklanıyor. ENAG, son dakika eylül ayı enflasyon rakamlarını paylaştı. Peki, eylül ayında enflasyon ne kadar oldu?

2024-10-03T09:16+0300

2024-10-03T09:16+0300

2024-10-03T09:27+0300

ekonomi

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

enagrup

enflasyon

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Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), eylül ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu paylaştı. ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Eylül ayında yüzde 5,34 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 88,63 olarak gerçekleşti.TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en fazla yükseliş ise yüzde 10,93 ile "Giyim ve ayakkabı" kaleminde gerçekleşti. En çok aylık düşüş yüzde -0,44 ile "Lokanta ve Oteller" grubunda oldu.ENAG Tüketici Fiyat Endeksi ağustos ayında yüzde 3,47 artmıştı. Enflasyonun son 12 aylık artışı ise yüzde 90,35 olarak gerçekleşmişti.İstanbul'un enflasyonuÖncü göstergeler eylülde enflasyonun artacağına işaret ediyordu. İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre, İstanbul'da eylülde önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 3,90, toptan fiyatlar yüzde 4,67 artış göstermişti. İstanbul'da, eylülde fiyatı bir önceki aya göre en çok artan ürün kurşun kalem, en çok düşen ürün ise limon olmuştu.

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