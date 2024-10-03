https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/nobel-odullu-turk-bilim-insani-prof-dr-aziz-sancarin-beyin-kanseri-calismasi-iki-yil-insanlarda-da-1088766293.html

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın 'beyin kanseri' çalışması iki yıl insanlarda da denenecek

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın 'beyin kanseri' çalışması iki yıl insanlarda da denenecek

Sputnik Türkiye

Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, beyin kanserinin tedavisine yönelik sürdürdüğü çalışmanın hayvanlar üzerinde başarılı sonuçlar verdiğini, insanlarda... 03.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-03T13:30+0300

2024-10-03T13:30+0300

2024-10-03T13:30+0300

yaşam

aziz sancar

nobel tıp ödüllü

beyin kanseri

tedavi

araştırma

bilimsel araştırma

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Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, 'EdU' adlı molekül üzerine yaptıkları keşfin, özellikle beyin kanseri için potansiyel bir tedavi oluşturabilmesine ilişkin fare deneylerinin başarılı sonuçları hakkında konuştu. Çalışmalar 2.5 yıldır sürüyorSancar, 'heyecan verici keşif' olarak tanımladığı çalışmasına ilişkin ilk açıklamayı, 17 Şubat 2022'de yaptı. Aradan geçen sürede laboratuvarında geniş kapsamlı çalışmalar yapan ve fareler üzerindeki deneylerini sürdüren Prof. Dr. Sancar, hücre kültürüne konulan EdU'nun hem normal hücreleri hem de kanser hücrelerini öldürdüğünün birkaç yıl önce bilim insanlarınca bulunduğunu ancak çalışmaların ilerletilemediğini dile getirdi.Beyin tümörlerinin, ölüm nedenleri arasında 10'uncu sırada yer aldığını belirten Sancar, 'kan-beyin' bariyerini geçemeyen mevcut kanser ilaçlarının bu kanser türüne etki etmede yetersiz kaldığını söyledi.Kan-beyin bariyerini geçiyorKanserli hastaların büyük çoğunluğunda kullanılan "Cisplatin" adlı ilacın bu bariyerden geçemediğini ifade eden Sancar, EdU molekülünün ise sorun olmadan beyne girebildiğini belirterek, "Keşfimizde, ortaya koyduğumuz bileşen, beyne kolaylıkla giriyor ve kanser hücresini öldürüyor." dedi.Laboratuvar deneylerinin ardından fare deneylerine başladıkları bilgisini veren Sancar, bu süreci şöyle anlattı:Klinik deneylerde yan etkilerini araştırmamız gerekiyorToksisitesi ve hızlı bölünen hücrelere yönelik seçiciliği göz önüne alındığında, EdU'nun kanser tedavisinde kullanma olasılığının ortaya çıktığını bildiren Sancar, şunları kaydetti:

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aziz sancar, nobel tıp ödüllü, beyin kanseri, tedavi, araştırma, bilimsel araştırma