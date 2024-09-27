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Menopoz dönemi hormon ilaçlarını uzmanı anlattı: Ne zaman başlanmalı, faydaları ve tehlikeleri neler?
Menopoz dönemi hormon ilaçlarını uzmanı anlattı: Ne zaman başlanmalı, faydaları ve tehlikeleri neler?
Sputnik Türkiye
Kadınlarda ilerleyen yaşlarda hormon seviyelerinin düşmesiyle doğal olarak ortaya çıkan menopoz ilişkiler ve iş yaşamı dahil olmak üzere hayat üzerinde büyük... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T15:12+0300
2024-09-27T15:12+0300
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hormon
hormon tedavisi
östrojen
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menopoz ilaçları
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Genellikle 45 ila 55 yaş arasındaki kadınları etkileyen menopoz, özetle adetin durmasıdır. Perimenopoz ise menopoz belirtilerine sahip olduğunuz ancak adet dönemlerinizin durmadığı durumdur. Perimenopoz sona erer ve 12 ay boyunca adet görmediğinizde menopoza girmiş olursunuz. Perimenopoz, menopozdan aylar veya yıllar önce başlayabilir.Menopoz ve perimenopoz anksiyete, ruh hali değişimleri, hafıza veya konsantrasyon sorunları (beyin sisi), sıcak basması ve düşük özgüven gibi belirtilere neden olarak yaşam kalitesini düşürür. Bu belirtiler, adet döneminiz sona ermeden yıllar önce başlayabilir ve sonrasında da devam edebilir.Menopoz belirtileri herkes için farklı gelişirMenopoz ve perimenopoz belirtileri, ilişkiler, sosyal yaşam, aile yaşamı ve iş dahil olmak üzere günlük yaşamınız üzerinde büyük bir etkiye sahip ancak herkes için farklı hissedilebilir. Çok sayıda belirtiniz olabilir veya hiç olmayabilir.Menopozda yaygın fiziksel belirtiler neler?Kendi kendinize uygulayabileceğiniz güvenli tavsiyelerİyi beslenmek, yürüyüş veya dans şeklinde egzersiz yapmak ve zihinsel sağlığınıza dikkat etmek perimenopoz ve menopoz dönemindeki belirtilere yardımcı olabilir. Örneğin düzenli uyku, bol bol dinlenme, sağlıklı beslenme, stres kaynaklarından uzak durma, kemikleri sağlıklı tutmak için süt, yoğurt ve lahana gibi kalsiyum açısından zengin besinler tüketme bunlardan sadece bazıları. Yaz aylarında kemik erimesine karşı vitamin D üretimini artırmak için güneş banyoları tavsiyeler arasında yer alıyor.Doğal hormon ilaçları: FitoöstrojenKadın Hastalıkları ve Doğum, Üreme Endokrinolojisi Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, Hormon Replasman Tedavileri adı verilen menopoz ilaçlarına ilişkin Sputnik Türkiye’ye yaptığı açıklamada fitoöstrojen ilaçlara dikkat çekti. Bitkilerde doğal olarak bulunan bileşiklerden üretilen östrojen ilaçlarını tavsiye eden Prof. Dr. Öner, bu tür ilaçların 40 yaş öncesinde kadınlarda görülen ‘erken yumurta yetmezliği’ için de kullanıldığını ifade etti.HRT ilaçlarının, 40-45 yaş arası menopoz başlangıcı ve 45 yaş sonrası menopoz dönemi için kaliteli yaşam desteği sağladığını belirten Prof Dr Öner, her ilaç gibi doktor kontrolünde olmak kaydıyla fitoöstrejen ilaçların menopoz belirtilerinin giderilmesine yardımcı olduğunun altını çizdi. Kimler asla hormon ilacı kullanmamalı?Prof. Dr. Gökalp Öner, meme kanseri ve rahim kanseri hastalarının yanı sıra rahim ağzı kanserinin en sık nedeni olarak bilinen HPV geçmişi olan kişilerin menopoz için hormon ilaçlarını (HRT) asla kullanmaması gerektiğini vurguladı. HPV virüsünün östrojenle beslediğini ifade eden Öner, ayrıca HRT kullanımını yüksek tansiyon, 10 dan fazla sigara kullananlar, ailede akciğer veya beyne pıhtı atma öyküsü varsa tavsiye edilmediğini vurguladı.Yaşam şeklinize göre östrojen kullanım seçenekleriCildinize yapıştırabileceğiniz şeffaf cilt bantları, kol ve bacak içlerine sürebileceğiniz jel spreyler, deri altına insülin takviyesi gibi yerleştirilen küçük implantlar veya oral yolla alınabilen tabletler östrojenin yaşam şeklinize hitap eden kullanım şekilleri arasında yer alıyor. Eğer rahiminiz varsa rahim zarınızı östrojenin etkilerinden korumak için ‘progesteron’ da almanız gerekir ki doktor ihtiyaca göre kullanım şeklini belirleyecektir. Doktorun yapacağı testler sonucunda kişisel olarak belirlenen HRT asla kulaktan duyma bilgilerle kullanılmaması gereken ilaçlardır.Vajinal kuruluk ve kaşınma için vajinal jeller ve kremler önerilmektedir ki bu ilaçların kullanımı ayrıca idrar belirtilerinin iyileşmesine de katkıda bulunuyor. Bu vajinal östrojen tedavileri kan dolaşımınıza karışmaz ve sadece vücudun onları koyduğunuz kısmında etki eder.
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menopozal ve diğer perimenopozal bozukluklar, menopoz nedir, menopoz belirtileri, menopoz testi, menopoz yaşı, menopoz ilaçları, hormon replasman tedavisi, menopoz hormonu, menopoz ilaçları kilo aldırır mı, menopoz ilaçları
menopozal ve diğer perimenopozal bozukluklar, menopoz nedir, menopoz belirtileri, menopoz testi, menopoz yaşı, menopoz ilaçları, hormon replasman tedavisi, menopoz hormonu, menopoz ilaçları kilo aldırır mı, menopoz ilaçları

Menopoz dönemi hormon ilaçlarını uzmanı anlattı: Ne zaman başlanmalı, faydaları ve tehlikeleri neler?

15:12 27.09.2024
© FotoğrafMenapoz dönemi hormon ilaçlarını uzmanı anlattı: Ne zaman başlanmalı, faydaları ve tehlikeleri neler?
Menapoz dönemi hormon ilaçlarını uzmanı anlattı: Ne zaman başlanmalı, faydaları ve tehlikeleri neler? - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
© Fotoğraf
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Kadınlarda ilerleyen yaşlarda hormon seviyelerinin düşmesiyle doğal olarak ortaya çıkan menopoz ilişkiler ve iş yaşamı dahil olmak üzere hayat üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. Prof. Dr. Gökalp Öner, menopoz ilaçları hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.
Genellikle 45 ila 55 yaş arasındaki kadınları etkileyen menopoz, özetle adetin durmasıdır. Perimenopoz ise menopoz belirtilerine sahip olduğunuz ancak adet dönemlerinizin durmadığı durumdur. Perimenopoz sona erer ve 12 ay boyunca adet görmediğinizde menopoza girmiş olursunuz. Perimenopoz, menopozdan aylar veya yıllar önce başlayabilir.
Menopoz ve perimenopoz anksiyete, ruh hali değişimleri, hafıza veya konsantrasyon sorunları (beyin sisi), sıcak basması ve düşük özgüven gibi belirtilere neden olarak yaşam kalitesini düşürür. Bu belirtiler, adet döneminiz sona ermeden yıllar önce başlayabilir ve sonrasında da devam edebilir.

Menopoz belirtileri herkes için farklı gelişir

Menopoz ve perimenopoz belirtileri, ilişkiler, sosyal yaşam, aile yaşamı ve iş dahil olmak üzere günlük yaşamınız üzerinde büyük bir etkiye sahip ancak herkes için farklı hissedilebilir. Çok sayıda belirtiniz olabilir veya hiç olmayabilir.

Menopozda yaygın fiziksel belirtiler neler?

Yüzünüzde, boynunuzda ve göğsünüzde başınızı döndürebilecek ani sıcak veya soğuk hisleri olduğunda sıcak basması, gece terlemelerinin bir sonucu olabilecek ve gün içinde yorgun ve sinirli hissetmenize neden olan uyku güçlüğü. Kalp atışlarınızın aniden daha belirgin hale geldiği çarpıntılar, normalden daha kötü olan baş ağrıları ve migrenler, kas ağrıları ve eklem ağrıları, değişen vücut şekli ve kilo alımı, kuru ve kaşıntılı cilt dahil cilt değişiklikleri, cinsel dürtüde azalma, vajinal kuruluk ve cinsel ilişki sırasında ağrı veya kaşıntı, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, hassas dişler, ağrılı diş etleri veya diğer ağız sorunları

Kendi kendinize uygulayabileceğiniz güvenli tavsiyeler

İyi beslenmek, yürüyüş veya dans şeklinde egzersiz yapmak ve zihinsel sağlığınıza dikkat etmek perimenopoz ve menopoz dönemindeki belirtilere yardımcı olabilir. Örneğin düzenli uyku, bol bol dinlenme, sağlıklı beslenme, stres kaynaklarından uzak durma, kemikleri sağlıklı tutmak için süt, yoğurt ve lahana gibi kalsiyum açısından zengin besinler tüketme bunlardan sadece bazıları. Yaz aylarında kemik erimesine karşı vitamin D üretimini artırmak için güneş banyoları tavsiyeler arasında yer alıyor.

Doğal hormon ilaçları: Fitoöstrojen

Kadın Hastalıkları ve Doğum, Üreme Endokrinolojisi Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, Hormon Replasman Tedavileri adı verilen menopoz ilaçlarına ilişkin Sputnik Türkiye’ye yaptığı açıklamada fitoöstrojen ilaçlara dikkat çekti. Bitkilerde doğal olarak bulunan bileşiklerden üretilen östrojen ilaçlarını tavsiye eden Prof. Dr. Öner, bu tür ilaçların 40 yaş öncesinde kadınlarda görülen ‘erken yumurta yetmezliği’ için de kullanıldığını ifade etti.
HRT ilaçlarının, 40-45 yaş arası menopoz başlangıcı ve 45 yaş sonrası menopoz dönemi için kaliteli yaşam desteği sağladığını belirten Prof Dr Öner, her ilaç gibi doktor kontrolünde olmak kaydıyla fitoöstrejen ilaçların menopoz belirtilerinin giderilmesine yardımcı olduğunun altını çizdi.

Kimler asla hormon ilacı kullanmamalı?

Prof. Dr. Gökalp Öner, meme kanseri ve rahim kanseri hastalarının yanı sıra rahim ağzı kanserinin en sık nedeni olarak bilinen HPV geçmişi olan kişilerin menopoz için hormon ilaçlarını (HRT) asla kullanmaması gerektiğini vurguladı. HPV virüsünün östrojenle beslediğini ifade eden Öner, ayrıca HRT kullanımını yüksek tansiyon, 10 dan fazla sigara kullananlar, ailede akciğer veya beyne pıhtı atma öyküsü varsa tavsiye edilmediğini vurguladı.

Yaşam şeklinize göre östrojen kullanım seçenekleri

Cildinize yapıştırabileceğiniz şeffaf cilt bantları, kol ve bacak içlerine sürebileceğiniz jel spreyler, deri altına insülin takviyesi gibi yerleştirilen küçük implantlar veya oral yolla alınabilen tabletler östrojenin yaşam şeklinize hitap eden kullanım şekilleri arasında yer alıyor. Eğer rahiminiz varsa rahim zarınızı östrojenin etkilerinden korumak için ‘progesteron’ da almanız gerekir ki doktor ihtiyaca göre kullanım şeklini belirleyecektir. Doktorun yapacağı testler sonucunda kişisel olarak belirlenen HRT asla kulaktan duyma bilgilerle kullanılmaması gereken ilaçlardır.
Vajinal kuruluk ve kaşınma için vajinal jeller ve kremler önerilmektedir ki bu ilaçların kullanımı ayrıca idrar belirtilerinin iyileşmesine de katkıda bulunuyor. Bu vajinal östrojen tedavileri kan dolaşımınıza karışmaz ve sadece vücudun onları koyduğunuz kısmında etki eder.
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