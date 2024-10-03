https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/israil-savunma-bakani-israilde-hayati-surdurmenin-teminati-kanla-agir-bir-bedel-odemeyi-1088742294.html

İsrail Savunma Bakanı: İsrail'de hayatı sürdürmenin teminatı, kanla ağır bir bedel ödemeyi gerektiriyor

İsrail Savunma Bakanı: İsrail'de hayatı sürdürmenin teminatı, kanla ağır bir bedel ödemeyi gerektiriyor

Sputnik Türkiye

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan'da başlattığı kara saldırısında üçü yüzbaşı olmak üzere 8 askerin öldüğünü duyurarak, "İsrail'de hayatı sürdürmenin... 03.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-03T01:00+0300

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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, kara saldırısı başlattığı Lübnan'da üçü yüzbaşı olmak üzere 8 askerin öldüğünü duyurdu.Bakan Gallant, açıklamasında, son 24 saatte hem Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda ölen askerler, hem de Tel Aviv yakınlarındaki Yafa kentinde düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 7 sivil için üzüldüklerini belirtti.Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda ölen askerlerin ailelerine haberin ulaştığını ve acı kayıpların katlandıkları ağır bedelleri yansıttığını ifade eden Gallant, "İsrail'de hayatı sürdürmenin teminatı, kanla ağır bir bedel ödemeyi gerektiriyor" ifadesine yer verdi.

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