https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/israil-savunma-bakani-israilde-hayati-surdurmenin-teminati-kanla-agir-bir-bedel-odemeyi-1088742294.html
İsrail Savunma Bakanı: İsrail'de hayatı sürdürmenin teminatı, kanla ağır bir bedel ödemeyi gerektiriyor
İsrail Savunma Bakanı: İsrail'de hayatı sürdürmenin teminatı, kanla ağır bir bedel ödemeyi gerektiriyor
Sputnik Türkiye
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan'da başlattığı kara saldırısında üçü yüzbaşı olmak üzere 8 askerin öldüğünü duyurarak, "İsrail'de hayatı sürdürmenin... 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T01:00+0300
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, kara saldırısı başlattığı Lübnan'da üçü yüzbaşı olmak üzere 8 askerin öldüğünü duyurdu.Bakan Gallant, açıklamasında, son 24 saatte hem Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda ölen askerler, hem de Tel Aviv yakınlarındaki Yafa kentinde düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 7 sivil için üzüldüklerini belirtti.Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda ölen askerlerin ailelerine haberin ulaştığını ve acı kayıpların katlandıkları ağır bedelleri yansıttığını ifade eden Gallant, "İsrail'de hayatı sürdürmenin teminatı, kanla ağır bir bedel ödemeyi gerektiriyor" ifadesine yer verdi.
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israil, israil savunma bakanlığı, israil ordusu (idf), lübnan
israil, israil savunma bakanlığı, israil ordusu (idf), lübnan
İsrail Savunma Bakanı: İsrail'de hayatı sürdürmenin teminatı, kanla ağır bir bedel ödemeyi gerektiriyor
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan'da başlattığı kara saldırısında üçü yüzbaşı olmak üzere 8 askerin öldüğünü duyurarak, "İsrail'de hayatı sürdürmenin teminatı, kanla ağır bir bedel ödemeyi gerektiriyor" dedi.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, kara saldırısı başlattığı Lübnan'da üçü yüzbaşı olmak üzere 8 askerin öldüğünü duyurdu.
Bakan Gallant, açıklamasında, son 24 saatte hem Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda ölen askerler, hem de Tel Aviv yakınlarındaki Yafa kentinde düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 7 sivil için üzüldüklerini belirtti.
Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda ölen askerlerin ailelerine haberin ulaştığını ve acı kayıpların katlandıkları ağır bedelleri yansıttığını ifade eden Gallant, "İsrail'de hayatı sürdürmenin teminatı, kanla ağır bir bedel ödemeyi gerektiriyor" ifadesine yer verdi.