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Volkan Ceyli, e-ticareti anlattı: Roma’da oturan bir kişi Türkiye’den tarhana alabiliyor
Volkan Ceyli, e-ticareti anlattı: Roma’da oturan bir kişi Türkiye’den tarhana alabiliyor
Sputnik Türkiye
TÜKONFED e-ticaret Komisyonu Başkanı Volkan Ceyli, Radyo Sputnik'te e-ticaretin Türkiye'deki durumunu değerlendirdi. Ceyli, "Roma’da oturan bir kişi... 02.10.2024, Sputnik Türkiye
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Volkan Ceyli, e-ticareti anlattı: Roma’da oturan bir kişi Türkiye’den tarhana alabiliyor
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Okan Aslan'la Gün Ortası'nda bugünün konu başlıkları:CHP, Erdoğan'ı ayakta karşıladı İstanbul'da enflasyon eylülde arttı İstanbul'a Türkiye'nin en uzun metro hattı geliyor E-ticaretin kötüye kullanımı E-ticaret ile kara para aklanması, bahis çeteleri E-ticaretin ülke ekonomisine katkıları - katabilecekleri neler? Bankacılık sistemlerinin e-ticarete entegrasyonu yeterliliği Hukukun e-ticarete entegrasyonu Yeterli denetleyici mekanizma mevcut mu? E-ticaretin uluslararası boyutu Günün öne çıkan haber başlıkları Konuk:TÜKONFED E-ticaret Komisyonu Başkanı Volkan Ceyli
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) e-ticaret Komisyonu Başkanı Volkan Ceyli, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’ın konuğu oldu. E-ticaretin Türkiye’deki durumunu değerlendiren Volkan Ceyli, şöyle konuştu:E-ticaretin iki kolu“E-ticaret biliyorsunuz üreticinin ürettiği ürünün üretim aşamasından başlar son kullanıcıya ulaştığı ana kadar geçen süreçte bütün tedarik yolları ve satışa sunulması ve bunun pazarlanmasından tutun reklamına kadar her alanı kapsayan bir şeydir” diyen Ceyli, e-ticaretin Türkiye’de iki koldan ilerlediğini belirtti ve şöyle devam etti:'E-ticaret hem döviz kazandırıyor hem de ürününüzü başka ülkelere tanıtma imkanı veriyor'E-ticaretin faydalarına değinen Ceyli, şöyle konuştu:E-Ticaret Nedir?Elektronik ticaret ya da kısaca e-ticaret, 1995 yılından sonra İnternet kullanımının artmasıyla ortaya çıkan, ticaretin elektronik ortamda yapılması kavramıdır. Mağazasız perakendecilik olarak da bilinir. E-ticaret, mobil ticaret, elektronik fon transferi, tedarik zinciri yönetimi, İnternet pazarlaması, çevrimiçi işlem işleme, elektronik veri değişimi (EDI), envanter yönetim sistemleri ve otomatik veri toplama sistemleri gibi teknolojilerden yararlanır. E-ticaret, elektronik endüstrisinin en büyük sektörüdür ve yarı iletken sanayiinin teknolojik ilerlemeleri tarafından yönlendirilmektedir..
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e-ticaret, elektronik ticaret, avm, alışveriş merkezi, tüketici, üretim
e-ticaret, elektronik ticaret, avm, alışveriş merkezi, tüketici, üretim

Volkan Ceyli, e-ticareti anlattı: Roma’da oturan bir kişi Türkiye’den tarhana alabiliyor

12:05 02.10.2024 (güncellendi: 13:01 03.10.2024)
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Volkan Ceyli, e-ticareti anlattı: Roma’da oturan bir kişi Türkiye’den tarhana alabiliyor
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Okan Aslan
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TÜKONFED e-ticaret Komisyonu Başkanı Volkan Ceyli, Radyo Sputnik'te e-ticaretin Türkiye'deki durumunu değerlendirdi. Ceyli, "Roma’da oturan bir kişi Türkiye’den tarhana alabiliyor. Türk ürününü Roma’da oturan bir kişiye ulaştırabiliyorsunuz. Bu hem döviz kazandırıyor hem de ürününüzü başka ülkelere tanıtma imkanı veriyor" dedi.
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) e-ticaret Komisyonu Başkanı Volkan Ceyli, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’ın konuğu oldu.
E-ticaretin Türkiye’deki durumunu değerlendiren Volkan Ceyli, şöyle konuştu:

Ülkemizde e-ticaret daha da fazla olabilirdi. Merkezi konumda bir ülkemiz var. Birçok geçiş güzergahının üstündeyiz. Düşünün öyle bir ülkede yaşıyoruz ki, bütün Asya’dan Avrupa’ya giden enerji hatları, ticaret yollarının geçtiği bir güzergahın üstündeyiz.

E-ticaretin iki kolu

“E-ticaret biliyorsunuz üreticinin ürettiği ürünün üretim aşamasından başlar son kullanıcıya ulaştığı ana kadar geçen süreçte bütün tedarik yolları ve satışa sunulması ve bunun pazarlanmasından tutun reklamına kadar her alanı kapsayan bir şeydir” diyen Ceyli, e-ticaretin Türkiye’de iki koldan ilerlediğini belirtti ve şöyle devam etti:

Normal e-ticaret siteleri var. Bunlar genelde bir şirketin ya da bir şahısın kontrolü altında olan, kendi ürettikleri ürünleri ya da kendi tedarik ettikleri ürünleri sattıkları siteler. Bir de bunun yanında bütün dünyada sayıları çok fazla olmasa da pazar yerleri var.

'E-ticaret hem döviz kazandırıyor hem de ürününüzü başka ülkelere tanıtma imkanı veriyor'

E-ticaretin faydalarına değinen Ceyli, şöyle konuştu:

Şöyle düşünün, bir ürün üretiyorsunuz, eski ticaret sisteminde bir dükkan tutardınız, merkezi konumda olması, bulunduğu lokasyon, bölgenin nüfus oranı size avantaj ya da dezavantaj getirirdi. O ürünü sadece o bölgeden geçen kişilere satabilirdiniz. Etki alanınız dükkanınızın bulunduğu alan olurdu. Daha sonra alışveriş merkezleri çıktı. İnsanların birçok ürüne ulaşabileceği büyük binalar yaptılar. Bu binaların içinde yüzlerce bina açtılar. Tüketiciler bu AVM’lere gidince birçok ihtiyaçlarını giderdiler. E-ticaretin doğmaya başladığı zamanlarda e-ticaret siteleri ortaya çıktı. Bunlar da dükkanlarındaki ürünleri bulundukları coğrafyadan daha geniş bir alana yayabilme imkanı buldular. Pazar yerleri de bu sınırları önce ülke geneline daha sonra uluslararası alanda çevre ülkelere açma imkanı sundu. Gana’dan da Rusya’dan da baktığınızda Türkiye’deki o ürünü bulabiliyorsunuz. Alışveriş merkezlerinin e-ticarete uyumlanmış hali de pazar yerleri oldu. Roma’da oturan bir kişi Türkiye’den tarhana alabiliyor. Türk ürününü Roma’da oturan bir kişiye ulaştırabiliyorsunuz. Bu hem döviz kazandırıyor hem de ürününüzü başka ülkelere tanıtma imkanı veriyor.

E-Ticaret Nedir?

Elektronik ticaret ya da kısaca e-ticaret, 1995 yılından sonra İnternet kullanımının artmasıyla ortaya çıkan, ticaretin elektronik ortamda yapılması kavramıdır. Mağazasız perakendecilik olarak da bilinir.
E-ticaret, mobil ticaret, elektronik fon transferi, tedarik zinciri yönetimi, İnternet pazarlaması, çevrimiçi işlem işleme, elektronik veri değişimi (EDI), envanter yönetim sistemleri ve otomatik veri toplama sistemleri gibi teknolojilerden yararlanır.
E-ticaret, elektronik endüstrisinin en büyük sektörüdür ve yarı iletken sanayiinin teknolojik ilerlemeleri tarafından yönlendirilmektedir.
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