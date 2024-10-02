https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/1088731025.html

Kılıçdaroğlu ,Erdoğan’ı nasıl karşılamıştı?

Kılıçdaroğlu ,Erdoğan’ı nasıl karşılamıştı?

Sputnik Türkiye

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, gazeteci Ayşe Karabat ve Artvinli çevre... 02.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-02T17:33+0300

2024-10-02T17:33+0300

2024-10-03T12:14+0300

mustafa hoş ile yol arkadaşi

mustafa hoş

suat özçağdaş

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Kılıçdaroğlu ,Erdoğan’ı nasıl karşılamıştı? Sputnik Türkiye Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, gazeteci Ayşe Karabat ve Artvinli çevre aktivisti Gökhan Genç olacak. Programda Ortadoğu'daki son durum, okullardaki hijyen problemi ve Artvin'de ağaç kesimine karşı protestolar sonrası tutuklanan Dursun Ali Koyuncu'nun cezaevinden gönderdiği mektup konuşulacak.

Mustafa Hoş’la Yol Arkadaşı’nın bugünkü konukları CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, gazeteci Ayşe Karabat ve çevre aktivisti Gökhan Genç oldu.‘İran çok uzun zamandan beri güç ve kan kaybediyor’Ortadoğu'daki son gelişmelerin ardından mevcut durumu anlatan Karabat, İran'ın İsrail'e düzenlediği roket saldırısını değerlendirdi. İran'ın eski gücüne sahip olmadığını belirten Karabat şunları söyledi:‘Çocukların okullaşma oranları düşüyor’Özçağdaş ise, 6 Şubat depremlerinin olduğu bölgede eğitimin durumunu anlattı. Dersliklerin küçüklüğünden, hükümetin zamanında vadettiği konutları depremzedelere vermediğinden, okullardaki hijyen ve servis sıkıntısından bahseden Özçağdaş şu ifadeleri kullandı:‘Orada olduğunu biliyorlardı, çünkü bence takip ediyorlardı’Genç ise, Kars'taki cezaevine gönderilen Dursun Ali Koyuncu'dan gelen mektubun içeriğinden ve Koyuncu'nun hapse atılma şeklinden bahsetti. Artvin'de ağaçların kesilmemesi için protestolara katılan Reşit Kibar'ın öldürülmesinin ardından açıklama yapan Koyuncu, tutuklandıktan sonra, önce Artvin'deki bir cezaevine, ardından Kars’taki bir cezaevine gönderilmişti. Genç şöyle söyledi:

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2024

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