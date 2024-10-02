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Kılıçdaroğlu ,Erdoğan’ı nasıl karşılamıştı?
Kılıçdaroğlu ,Erdoğan’ı nasıl karşılamıştı?
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, gazeteci Ayşe Karabat ve Artvinli çevre... 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T17:33+0300
2024-10-02T17:33+0300
2024-10-03T12:14+0300
mustafa hoş ile yol arkadaşi
mustafa hoş
suat özçağdaş
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Kılıçdaroğlu ,Erdoğan’ı nasıl karşılamıştı?
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, gazeteci Ayşe Karabat ve Artvinli çevre aktivisti Gökhan Genç olacak. Programda Ortadoğu'daki son durum, okullardaki hijyen problemi ve Artvin'de ağaç kesimine karşı protestolar sonrası tutuklanan Dursun Ali Koyuncu'nun cezaevinden gönderdiği mektup konuşulacak.
Mustafa Hoş’la Yol Arkadaşı’nın bugünkü konukları CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, gazeteci Ayşe Karabat ve çevre aktivisti Gökhan Genç oldu.‘İran çok uzun zamandan beri güç ve kan kaybediyor’Ortadoğu'daki son gelişmelerin ardından mevcut durumu anlatan Karabat, İran'ın İsrail'e düzenlediği roket saldırısını değerlendirdi. İran'ın eski gücüne sahip olmadığını belirten Karabat şunları söyledi:‘Çocukların okullaşma oranları düşüyor’Özçağdaş ise, 6 Şubat depremlerinin olduğu bölgede eğitimin durumunu anlattı. Dersliklerin küçüklüğünden, hükümetin zamanında vadettiği konutları depremzedelere vermediğinden, okullardaki hijyen ve servis sıkıntısından bahseden Özçağdaş şu ifadeleri kullandı:‘Orada olduğunu biliyorlardı, çünkü bence takip ediyorlardı’Genç ise, Kars'taki cezaevine gönderilen Dursun Ali Koyuncu'dan gelen mektubun içeriğinden ve Koyuncu'nun hapse atılma şeklinden bahsetti. Artvin'de ağaçların kesilmemesi için protestolara katılan Reşit Kibar'ın öldürülmesinin ardından açıklama yapan Koyuncu, tutuklandıktan sonra, önce Artvin'deki bir cezaevine, ardından Kars’taki bir cezaevine gönderilmişti. Genç şöyle söyledi:
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Mustafa Hoş
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Mustafa Hoş
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Mustafa Hoş
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аудио, mustafa hoş, suat özçağdaş
аудио, mustafa hoş, suat özçağdaş
Kılıçdaroğlu ,Erdoğan’ı nasıl karşılamıştı?
17:33 02.10.2024 (güncellendi: 12:14 03.10.2024)
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, gazeteci Ayşe Karabat ve Artvinli çevre aktivisti Gökhan Genç olacak.
Mustafa Hoş’la Yol Arkadaşı’nın bugünkü konukları CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, gazeteci Ayşe Karabat ve çevre aktivisti Gökhan Genç oldu.
‘İran çok uzun zamandan beri güç ve kan kaybediyor’
Ortadoğu'daki son gelişmelerin ardından mevcut durumu anlatan Karabat, İran'ın İsrail'e düzenlediği roket saldırısını değerlendirdi. İran'ın eski gücüne sahip olmadığını belirten Karabat şunları söyledi:
'İran çok uzun zamandan beri güç ve kan kaybediyor. Örnek olarak Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaşın Azerbaycan lehine sonuçlanmasıyla orada da gücü azalıyor, çünkü Kafkasya'daki dengeler de İran aleyhine gelişiyor. Kendi içlerinde de sorunlar var. Mahsa Amani'nin öldürülmesinden sonra başlayan sosyal huzursuzluk devam ediyor. Ekonomisi iyi durumda değil.'
‘Çocukların okullaşma oranları düşüyor’
Özçağdaş ise, 6 Şubat depremlerinin olduğu bölgede eğitimin durumunu anlattı. Dersliklerin küçüklüğünden, hükümetin zamanında vadettiği konutları depremzedelere vermediğinden, okullardaki hijyen ve servis sıkıntısından bahseden Özçağdaş şu ifadeleri kullandı:
‘Taşımalı eğitim konusunda söyleyeceğim şey şu; 30 kilometre ötesine hizmet verilmez duruma geldi. Çocukların okullaşma oranları düşüyor. Bu da iktidarın eğitimden tasarruf etme anlayışının sonuçlarından bir tanesi. Okullar temizlenmiyor. Okullar açıldıktan 17 gün sonra Milli Eğitim Bakanı 20 bin personel alacaklarını söyledi. Okulları açıyorsunuz, ve personelini 20 gün sonra almaya kalkışıyorsunuz.
‘Orada olduğunu biliyorlardı, çünkü bence takip ediyorlardı’
Genç ise, Kars'taki cezaevine gönderilen Dursun Ali Koyuncu'dan gelen mektubun içeriğinden ve Koyuncu'nun hapse atılma şeklinden bahsetti. Artvin'de ağaçların kesilmemesi için protestolara katılan Reşit Kibar'ın öldürülmesinin ardından açıklama yapan Koyuncu, tutuklandıktan sonra, önce Artvin'deki bir cezaevine, ardından Kars’taki bir cezaevine gönderilmişti. Genç şöyle söyledi:
‘Birebir takip ettiklerini düşünüyorum, çünkü Dursun Ali o gece kendi evinde de kalmadı. Dursun Ali o gece amcasının evinde kaldı. Orada olduğunu biliyorlardı, çünkü bence takip ediyorlardı. Avukata bile dosyayı incelemesi için 5 dakika kadar verdiler.’