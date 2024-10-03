https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/ab-bm-genel-sekreteri-antonio-guterrese-yonelik-yonelik-haksiz-saldirilari-kiniyoruz-1088742158.html

AB: BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e yönelik yönelik haksız saldırıları kınıyoruz

AB: BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e yönelik yönelik haksız saldırıları kınıyoruz

Sputnik Türkiye

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in 'istenmeyen kişi' ilan ettiği BM Genel Sekreteri Guterres'i... 03.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-03T00:48+0300

2024-10-03T00:48+0300

2024-10-03T00:48+0300

dünya

ab

bm

birleşmiş milletler (bm)

bm genel sekreteri antonio guterres

josep borrell

israil

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in 'istenmeyen kişi' ilan ederek ülkeye girişini yasakladığı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i desteklediklerini bildirdi.Borrell, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kendisine yönelik haksız saldırıları ve BM insani yardım çalışanlarının kabul edilemez sayıdaki can kayıplarını esefle kınıyoruz" ifadesini kullandı.AB'nin Guterres'i desteklediğini bildiren Borrell, "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i, başta Ortadoğu olmak üzere tüm çatışmalarda barışın sağlanması için yorulmak bilmeden sarf ettiği çabalarını destekliyoruz" şeklinde paylaşımda bulundu.

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ab, bm, birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreteri antonio guterres, josep borrell, israil