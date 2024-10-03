https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/ab-bm-genel-sekreteri-antonio-guterrese-yonelik-yonelik-haksiz-saldirilari-kiniyoruz-1088742158.html
AB: BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e yönelik yönelik haksız saldırıları kınıyoruz
AB: BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e yönelik yönelik haksız saldırıları kınıyoruz
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in 'istenmeyen kişi' ilan ettiği BM Genel Sekreteri Guterres'i... 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T00:48+0300
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bm genel sekreteri antonio guterres
josep borrell
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in 'istenmeyen kişi' ilan ederek ülkeye girişini yasakladığı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i desteklediklerini bildirdi.Borrell, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kendisine yönelik haksız saldırıları ve BM insani yardım çalışanlarının kabul edilemez sayıdaki can kayıplarını esefle kınıyoruz" ifadesini kullandı.AB'nin Guterres'i desteklediğini bildiren Borrell, "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i, başta Ortadoğu olmak üzere tüm çatışmalarda barışın sağlanması için yorulmak bilmeden sarf ettiği çabalarını destekliyoruz" şeklinde paylaşımda bulundu.
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ab, bm, birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreteri antonio guterres, josep borrell, israil
ab, bm, birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreteri antonio guterres, josep borrell, israil
AB: BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e yönelik yönelik haksız saldırıları kınıyoruz
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in 'istenmeyen kişi' ilan ettiği BM Genel Sekreteri Guterres'i desteklediklerini açıkladı.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in 'istenmeyen kişi' ilan ederek ülkeye girişini yasakladığı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i desteklediklerini bildirdi.
Borrell, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kendisine yönelik haksız saldırıları ve BM insani yardım çalışanlarının kabul edilemez sayıdaki can kayıplarını esefle kınıyoruz" ifadesini kullandı.
AB'nin Guterres'i desteklediğini bildiren Borrell, "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i, başta Ortadoğu olmak üzere tüm çatışmalarda barışın sağlanması için yorulmak bilmeden sarf ettiği çabalarını destekliyoruz" şeklinde paylaşımda bulundu.