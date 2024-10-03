https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/dominik-cumhuriyeti-haftada-10-bin-kayitsiz-gocmeni-sinir-disi-etmeye-hazirlaniyor-1088764218.html
Dominik Cumhuriyeti, haftada 10 bin kayıtsız göçmeni sınır dışı etmeye hazırlanıyor
Dominik Cumhuriyeti, haftada 10 bin kayıtsız göçmeni sınır dışı etmeye hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
Dominikli yetkililer, kontrolsüz göçle mücadele etmek için, haftada 10 bin belgesiz göçmeni kendi ülkelerine geri göndereceğini duyurdu. Dominik... 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T12:55+0300
2024-10-03T12:55+0300
2024-10-03T12:55+0300
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Dominik Cumhuriyeti, kontrolsüz göçle mücadele etmek için haftada on bin belgesiz göçmeni sınır dışı etmeyi planladığını açıkladı.Başkan Luis Abinader'in sözcüsü tarafından açıklanan duyuruda, komşu ülke Haiti'nin aylardır içinde bulunduğu karmaşaya uluslararası toplumun yavaş tepki vermesi ve ülkenin istikrarı sağlayamaması hakkında suçlamalarda bulunuldu.Ülkelerindeki karmaşadan kaçan on binlerce Haitili sınırı geçerek Dominik Cumhuriyeti'ne sığınmıştı. Başkan sözcüsü, bu kişilerin sınır dışı edilme işlemlerinin derhal başlayacağını ve insan haklarına saygıyı garanti eden protokollerin bu süre zarfında izleneceğini söyledi.Haiti'deki çete şiddetinin son aylarda giderek kötüleşmesi üzerine ülkesinden kaçan Haitililerin, Dominikli yetkililer tarafından kara sınır kapılarından geri gönderileceği söylendi. Dominik yetkilileri, ülkelerine gönderilenlerin sayılarının haftada on bine kadar ulaşabileceğini öngörüyor.Dominik başkanı Abinader'in tutumu bazıları tarafından 'çete şiddeti ve yoksulluktan kaçan Haitili göçmenlere insanlık dışı davranıldığı' için eleştiriliyor.Birleşmiş Milletler'in Uluslararası Göç Örgütü'nün verilerine göre geçen yıl Dominik Cumhuriyeti 200 binden fazla insanı Haiti'ye geri gönderdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/orban-yasadisi-gocmenleri-bruksele-gondermekle-tehdit-etti-1088739067.html
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kuzey amerika, dominik cumhuriyeti, haiti, düzensiz göç, kaçak göçmenler, göç
kuzey amerika, dominik cumhuriyeti, haiti, düzensiz göç, kaçak göçmenler, göç
Dominik Cumhuriyeti, haftada 10 bin kayıtsız göçmeni sınır dışı etmeye hazırlanıyor
Dominikli yetkililer, kontrolsüz göçle mücadele etmek için, haftada 10 bin belgesiz göçmeni kendi ülkelerine geri göndereceğini duyurdu. Dominik Cumhuriyeti'nin komşu ülkesi olan Haiti'de yaşanan karışıklıklardan kaçan on binlerce Haitilinin, Dominik'e sığındığı bildirildi.
Dominik Cumhuriyeti, kontrolsüz göçle mücadele etmek için haftada on bin belgesiz göçmeni sınır dışı etmeyi planladığını açıkladı.
Başkan Luis Abinader'in sözcüsü tarafından açıklanan duyuruda, komşu ülke Haiti'nin aylardır içinde bulunduğu karmaşaya uluslararası toplumun yavaş tepki vermesi ve ülkenin istikrarı sağlayamaması hakkında suçlamalarda bulunuldu.
Ülkelerindeki karmaşadan kaçan on binlerce Haitili sınırı geçerek Dominik Cumhuriyeti'ne sığınmıştı. Başkan sözcüsü, bu kişilerin sınır dışı edilme işlemlerinin derhal başlayacağını ve insan haklarına saygıyı garanti eden protokollerin bu süre zarfında izleneceğini söyledi.
Haiti'deki çete şiddetinin son aylarda giderek kötüleşmesi üzerine ülkesinden kaçan Haitililerin, Dominikli yetkililer tarafından kara sınır kapılarından geri gönderileceği söylendi. Dominik yetkilileri, ülkelerine gönderilenlerin sayılarının haftada on bine kadar ulaşabileceğini öngörüyor.
Dominik başkanı Abinader'in tutumu bazıları tarafından 'çete şiddeti ve yoksulluktan kaçan Haitili göçmenlere insanlık dışı davranıldığı' için eleştiriliyor.
Birleşmiş Milletler'in Uluslararası Göç Örgütü'nün verilerine göre geçen yıl Dominik Cumhuriyeti 200 binden fazla insanı Haiti'ye geri gönderdi.