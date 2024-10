https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/dominik-cumhuriyeti-haftada-10-bin-kayitsiz-gocmeni-sinir-disi-etmeye-hazirlaniyor-1088764218.html

Dominik Cumhuriyeti, haftada 10 bin kayıtsız göçmeni sınır dışı etmeye hazırlanıyor

Dominik Cumhuriyeti, haftada 10 bin kayıtsız göçmeni sınır dışı etmeye hazırlanıyor

03.10.2024

Dominik Cumhuriyeti, kontrolsüz göçle mücadele etmek için haftada on bin belgesiz göçmeni sınır dışı etmeyi planladığını açıkladı.Başkan Luis Abinader'in sözcüsü tarafından açıklanan duyuruda, komşu ülke Haiti'nin aylardır içinde bulunduğu karmaşaya uluslararası toplumun yavaş tepki vermesi ve ülkenin istikrarı sağlayamaması hakkında suçlamalarda bulunuldu.Ülkelerindeki karmaşadan kaçan on binlerce Haitili sınırı geçerek Dominik Cumhuriyeti'ne sığınmıştı. Başkan sözcüsü, bu kişilerin sınır dışı edilme işlemlerinin derhal başlayacağını ve insan haklarına saygıyı garanti eden protokollerin bu süre zarfında izleneceğini söyledi.Haiti'deki çete şiddetinin son aylarda giderek kötüleşmesi üzerine ülkesinden kaçan Haitililerin, Dominikli yetkililer tarafından kara sınır kapılarından geri gönderileceği söylendi. Dominik yetkilileri, ülkelerine gönderilenlerin sayılarının haftada on bine kadar ulaşabileceğini öngörüyor.Dominik başkanı Abinader'in tutumu bazıları tarafından 'çete şiddeti ve yoksulluktan kaçan Haitili göçmenlere insanlık dışı davranıldığı' için eleştiriliyor.Birleşmiş Milletler'in Uluslararası Göç Örgütü'nün verilerine göre geçen yıl Dominik Cumhuriyeti 200 binden fazla insanı Haiti'ye geri gönderdi.

