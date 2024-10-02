https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/orban-yasadisi-gocmenleri-bruksele-gondermekle-tehdit-etti-1088739067.html
Orban, yasadışı göçmenleri Brüksel'e göndermekle tehdit etti
Orban, yasadışı göçmenleri Brüksel'e göndermekle tehdit etti
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Orban, yasadışı göçmenleri Brüksel'in merkezine göndermekle tehdit etti. 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T23:26+0300
2024-10-02T23:26+0300
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda Avrupa Birliği'nin (AB) Budapeşte'ye baskı yapmayı sürdürmesi ve AB'nin dış sınırlarını koruma masraflarını karşılamaması halinde, yasadışı göçmenleri Brüksel'in merkezine göndereceği tehdidinde bulundu.Orban, “Brüksel, AB sınırlarını koruduğumuz için bizi cezalandırma kararında ısrar etmeye devam ederse, istediği şeyi alabilir. Macaristan'ın kapılarına dayanan kaçak göçmenleri Brüksel'in ana meydanına göndereceğiz" ifadelerine yer verdi.Ağustos ayında Macaristan Başbakanlık İdaresi Başkanı Gergay Guillas, ‘Brüksel göçmenleri istiyorsa, onları oraya göndereceğiz” ifadelerini kullanmıştı.Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Anitta Hipper, Macaristan'ın göçmenleri Brüksel'e gönderme vaadinin uygulanmasının AB yasalarının ihlali olacağını kaydetmişti.Macaristan ayrıca, AB sınırlarını yasadışı göçmenlerden koruma masraflarını Budapeşte'ye ödemeyi reddetmesi halinde Avrupa Komisyonu'na dava açmaya hazır olduğunu belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/1088628071.html
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viktor orban, brüksel, avrupa birliği, kaçak göçmen, budapeşte, sınır, macaristan, avrupa komisyonu, anitta hipper
viktor orban, brüksel, avrupa birliği, kaçak göçmen, budapeşte, sınır, macaristan, avrupa komisyonu, anitta hipper
Orban, yasadışı göçmenleri Brüksel'e göndermekle tehdit etti
Macaristan Başbakanı Orban, yasadışı göçmenleri Brüksel'in merkezine göndermekle tehdit etti.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda Avrupa Birliği'nin (AB) Budapeşte'ye baskı yapmayı sürdürmesi ve AB'nin dış sınırlarını koruma masraflarını karşılamaması halinde, yasadışı göçmenleri Brüksel'in merkezine göndereceği tehdidinde bulundu.
Orban, “Brüksel, AB sınırlarını koruduğumuz için bizi cezalandırma kararında ısrar etmeye devam ederse, istediği şeyi alabilir. Macaristan'ın kapılarına dayanan kaçak göçmenleri Brüksel'in ana meydanına göndereceğiz" ifadelerine yer verdi.
Ağustos ayında Macaristan Başbakanlık İdaresi Başkanı Gergay Guillas, ‘Brüksel göçmenleri istiyorsa, onları oraya göndereceğiz” ifadelerini kullanmıştı.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Anitta Hipper, Macaristan'ın göçmenleri Brüksel'e gönderme vaadinin uygulanmasının AB yasalarının ihlali olacağını kaydetmişti.
Macaristan ayrıca, AB sınırlarını yasadışı göçmenlerden koruma masraflarını Budapeşte'ye ödemeyi reddetmesi halinde Avrupa Komisyonu'na dava açmaya hazır olduğunu belirtmişti.