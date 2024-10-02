https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/orban-yasadisi-gocmenleri-bruksele-gondermekle-tehdit-etti-1088739067.html

Orban, yasadışı göçmenleri Brüksel'e göndermekle tehdit etti

Orban, yasadışı göçmenleri Brüksel'e göndermekle tehdit etti

Sputnik Türkiye

Macaristan Başbakanı Orban, yasadışı göçmenleri Brüksel'in merkezine göndermekle tehdit etti. 02.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-02T23:26+0300

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dünya

viktor orban

brüksel

avrupa birliği

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macaristan

avrupa komisyonu

anitta hipper

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda Avrupa Birliği'nin (AB) Budapeşte'ye baskı yapmayı sürdürmesi ve AB'nin dış sınırlarını koruma masraflarını karşılamaması halinde, yasadışı göçmenleri Brüksel'in merkezine göndereceği tehdidinde bulundu.Orban, “Brüksel, AB sınırlarını koruduğumuz için bizi cezalandırma kararında ısrar etmeye devam ederse, istediği şeyi alabilir. Macaristan'ın kapılarına dayanan kaçak göçmenleri Brüksel'in ana meydanına göndereceğiz" ifadelerine yer verdi.Ağustos ayında Macaristan Başbakanlık İdaresi Başkanı Gergay Guillas, ‘Brüksel göçmenleri istiyorsa, onları oraya göndereceğiz” ifadelerini kullanmıştı.Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Anitta Hipper, Macaristan'ın göçmenleri Brüksel'e gönderme vaadinin uygulanmasının AB yasalarının ihlali olacağını kaydetmişti.Macaristan ayrıca, AB sınırlarını yasadışı göçmenlerden koruma masraflarını Budapeşte'ye ödemeyi reddetmesi halinde Avrupa Komisyonu'na dava açmaya hazır olduğunu belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/1088628071.html

brüksel

avrupa birliği

budapeşte

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viktor orban, brüksel, avrupa birliği, kaçak göçmen, budapeşte, sınır, macaristan, avrupa komisyonu, anitta hipper