https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/avrupa-birligi-komisyonu-macaristanin-ulusal-egemenlik-yasasini-mahkemeye-verdi-1088771367.html

Avrupa Birliği Komisyonu, Macaristan'ın 'ulusal egemenlik' yasasını mahkemeye verdi

Avrupa Birliği Komisyonu, Macaristan'ın 'ulusal egemenlik' yasasını mahkemeye verdi

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği Komisyonu, Macaristan'ın 'ulusal egemenlik yasasının temel hakları ihlal ettiğini belirterek mahkemeye taşıdı. 03.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-03T14:47+0300

2024-10-03T14:47+0300

2024-10-03T14:53+0300

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Macaristan'ın 'ulusal egemenlik yasasına' karşı mahkemeye gitti. Macaristan Başbakanı Viktor Orban iktidar partinin desteği ile Aralık ayında, ülkenin ulusal egemenliğini ve anayasal kimliğini baltalamakla suçlanan kişileri ve kuruluşları soruşturmak için Egemenlik Koruma Ofisi (SPO) kurulacağını açıklamıştı.AB Komisyonunun, bu yasanın çeşitli temel hakları ihlal ettiği gerekçesiyle Macaristan'ı Avrupa Adalet Divanı'na gönderdiği açıklandı. Avrupa Birliği'inin yürütmeden sorumlu organı AB Komisyonu, Macaristan'ın 'ulusal egemenliği korumak için' gerekli olduğunu söylediği yasayı, birçok sivil toplum kuruluşunun hükümete karşıt seslerini hedef almak ve onları susturmak için bir araç olarak kullanabileceğini vurgulayarak Macaristan'ı Avrupa Adalet Divanı'na gönderdi.Viktor Orban bu yasanın, Macaristan'ın dışarıdan gelen haksız siyasi müdahalelerden korunmak için gerekli olduğunu söylüyor. Ancak yasanın geniş yetkileri, belirsiz tanımları ve yargı denetiminin eksikliğinin, Orban'ın dogmalarını takip etmeyi reddeden sivil toplum örgütleri ve bağımsız gazetecilerin adını kolayca lekeleyebilecek olmasından ve SPO'nun kamuya açık bir şekilde sunduğu raporlara itiraz edilememesinden büyük endişe duyuluyor.

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