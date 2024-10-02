https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/yunan-adalarina-kapida-vize-2-gun-durdu-1088738550.html

Yunan adalarına 'kapıda vize' 2 gün durdu

Yunan adalarına 'kapıda vize' 2 gün durdu

Sputnik Türkiye

Yunanistan Türkiye arasında feribot seferleri düzenleyen Türk firmaları ile Yunan şirketleri, 12 ve 13 Ekim'de karşılıklı seferleri iptal ederek internet... 02.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-02T22:49+0300

2024-10-02T22:49+0300

2024-10-02T22:56+0300

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Çeşme-Sakız Adası arasında kapıda vize uygulaması, 12-13 Ekim 2024 tarihleri arasında durdurulacak.Basın mensuplarına açıklama yapan acente yetkilisi Kadir İnandı, Yunanistan'ın 10 Haziran 2024'de Uluslararası Gemi Liman Güvenlik Hizmeti ödemesine zam yaparak kişi başı 0.5 euro'dan 5 euro'ya çıkardığını açıkladı. Yunan adalarına sefer düzenleyen Türk şirketlere ada yetkilileri geriye dönük tahsilat çıkardı. Acenta yetkilisi Kadir İnandı, yetkili ada belediyelerinden Midilli, Sisam ve Meis'in ödeme talep etmediğini ancak Sakız Adası yetkililerinin aynı görüşte olmadığını belirtti. 12-13 Ekim 2024'te seferler iptal edildiSezon bitmesine rağmen sıkıntıya girdiklerini belirten acente yetkilisi Kadir İnandı "Sezon sonunda acentelerimiz aracılığıyla bizlere Yunanistan'daki ilgili bakanlığın olumlu görüş vermediğini, kanunun uygulanmak zorunda olduğunu, tüm ücretin geriye dönük tahsil edilmesi gerektiğini bildirdiler. Aynı zamanda daha önceden kesilen biletleri de kabul edemeyeceklerini belirttiler. Feribot firmaları olarak yolcularımızdan bu ücreti toplamadık. Sezon bitti ve karşımızda bizleri finansal olarak büyük sıkıntıya sokacak bir sorun ile karşı karşıya kaldık. Çeşme-Sakız Adası arasında çalışan Turyol, Ertürk, Sunrise ve Tilos feribot firmaları olarak ortak kararla 12-13 Ekim 2024 tarihinde karşılıklı olarak sefer yapmamayı kararlaştırdık" ifadesinde bulundu.Sefer durdurma eylemi uzayabilirYunan adalarına sefer düzenleyen 4 şirkete bu kapsamda 750 bin euro ödeme çıkarıldığını belirten Türk şirketler, belediye kararının iptal edilmemesi halinde sefer durdurma eylemini genişleteceklerini dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/yunan-botu-bu-kez-de-datca-kiyisinda-goruntulendi-1088347654.html

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yunan adaları seferleri, kapıda vize uygulaması, sakız adası seferleri iptal