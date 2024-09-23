https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/yunan-botu-bu-kez-de-datca-kiyisinda-goruntulendi-1088347654.html

Yunan botu bu kez de Datça kıyısında görüntülendi

Yunan botu bu kez de Datça kıyısında görüntülendi

Sputnik Türkiye

Yunan Sahil Güvenliği'ne ait bir tekne bu kez de Datça'da görüntülendi. 23.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-23T17:52+0300

2024-09-23T17:52+0300

2024-09-23T18:37+0300

türkiye

bodrum

sahil güvenlik

sahil güvenlik

yunanistan sahil güvenlik

sahil güvenlik komutanlığı

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Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir göçmen kaçakçısına kovaladığı iddiasıyla Yunan Sahil Güvenlik Botu Datça kıyılarına geldi. Çekilen bir görüntüde sahil güvenlik botundan inen bir kişi karaya çıkarak göçmen kaçakçısına ait olduğu iddia edilen lastik botu alarak gittiği görülüyor. Sahil güvenlik botunun, Misi Adası'na doğru gittiği ve botu da yanında götürdüğü görülüyor. Ne olmuştu20 Eylül'de de yine Yunan Sahil Güvenlik botu Bodrum'da görüntülenmişti. Sahil Güvenlik Komutanlığı da olayı doğrulamıştı. Komutanlık , "Yunan Sahil Güvenlik botunun karasularımızı ihlal ettiği şeklinde birtakım haber ve görüntü kayıtları paylaşılmıştır" açıklaması yapmıştı. Komutanlığın açıklaması şöyleydi:20 Eylül 2024 tarihinde, bazı medya kuruluşları ile sosyal medya hesaplarından “Yunan Sahil Güvenlik botu ile içerisinde 1 şahıs bulunan süratli bir bot arasında kovalamaca yaşandığı ve bu kovalamaca esnasında Yunan Sahil Güvenlik botunun karasularımızı ihlal ettiği” şeklinde birtakım haber ve görüntü kayıtları paylaşılmıştır. Konuya ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:20 Eylül 2024 tarihinde, 112 Acil Çağrı Merkezinden “Bodrum Akyarlar Meteor Koyu’nda bir lastik botun karaya çıktığı ve 1 şahsın ormanlık alana kaçtığı” ihbarının alınması üzerine olay yerine derhal 2 Sahil Güvenlik Botu (KB-35, KB-114) sevk edilmiş ve ihbar Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı’na iletilmiştir. Görevlendirilen Sahil Güvenlik unsurlarımız olay mahalline derhal intikal etmiş, Yunan Sahil Güvenlik unsurunun süratle kendi karasularına döndüğü tespit edilmiştir. Ormanlık alana kaçan ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen şahsı bulmak maksadıyla başlatılan arama çalışmalarına devam edilmektedir. "

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/sahil-guvenlik-komutanligindan-yunan-sahil-guvenlik-botunun-turk-kara-sularini-ihlaline-iliskin-1088262506.html

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