https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/vanda-11-gundur-kayip-olan-sumeyye-aziz-bulundu-1088688438.html

Van'da 11 gündür kayıp olan Sümeyye Aziz bulundu

Van'da 11 gündür kayıp olan Sümeyye Aziz bulundu

Sputnik Türkiye

Van’da 11 gündür kayıp olan 15 yaşındaki Sümeyye Aziz, İpekyolu ilçesinde bulundu. Van İl Emniyet Müdürlüğü, lise öğrencisi Aziz’in sağlık durumunun iyi... 02.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-02T08:04+0300

2024-10-02T08:04+0300

2024-10-02T08:04+0300

yaşam

kayıp

van

van valiliği

van gölü

çakıl

sivil kayıp

kayıp ilanı

kayıp çocuklar

polis

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0d/1087991799_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_28da5a78d60b88c0372b4d569184fd10.jpg

19 Eylül 2024’te okula gitmek üzere evden ayrılan Sümeyye Aziz, o günden sonra geri dönmemişti. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine Van Emniyeti, geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Eylül 2024’te genç kızı İpekyolu ilçesindeki bir evde sağ salim buldu.Soruşturma Devam EdiyorYetkililer, Sümeyye Aziz’in kaybolmasıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Öte yandan, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in kaybolmasıyla ilgili arama çalışmaları da devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/olum-tarihini-tahmin-edebilen-epigenetik-saat-gelistirildi-1088688128.html

van

van gölü

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sümeyye aziz bulundu, sümeyye aziz van