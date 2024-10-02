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Van'da 11 gündür kayıp olan Sümeyye Aziz bulundu
Van'da 11 gündür kayıp olan Sümeyye Aziz bulundu
Sputnik Türkiye
Van’da 11 gündür kayıp olan 15 yaşındaki Sümeyye Aziz, İpekyolu ilçesinde bulundu. Van İl Emniyet Müdürlüğü, lise öğrencisi Aziz’in sağlık durumunun iyi... 02.10.2024, Sputnik Türkiye
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19 Eylül 2024’te okula gitmek üzere evden ayrılan Sümeyye Aziz, o günden sonra geri dönmemişti. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine Van Emniyeti, geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Eylül 2024’te genç kızı İpekyolu ilçesindeki bir evde sağ salim buldu.Soruşturma Devam EdiyorYetkililer, Sümeyye Aziz’in kaybolmasıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Öte yandan, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in kaybolmasıyla ilgili arama çalışmaları da devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/olum-tarihini-tahmin-edebilen-epigenetik-saat-gelistirildi-1088688128.html
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sümeyye aziz bulundu, sümeyye aziz van
sümeyye aziz bulundu, sümeyye aziz van

Van'da 11 gündür kayıp olan Sümeyye Aziz bulundu

08:04 02.10.2024
© FotoğrafSri Lanka'da endemik böcek kaçakçılığı: İtalyan baba oğula 200 bin dolar ceza
Sri Lanka'da endemik böcek kaçakçılığı: İtalyan baba oğula 200 bin dolar ceza - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2024
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Van’da 11 gündür kayıp olan 15 yaşındaki Sümeyye Aziz, İpekyolu ilçesinde bulundu. Van İl Emniyet Müdürlüğü, lise öğrencisi Aziz’in sağlık durumunun iyi olduğunu ve ailesine bilgi verildiğini açıkladı.
19 Eylül 2024’te okula gitmek üzere evden ayrılan Sümeyye Aziz, o günden sonra geri dönmemişti. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine Van Emniyeti, geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Eylül 2024’te genç kızı İpekyolu ilçesindeki bir evde sağ salim buldu.

Soruşturma Devam Ediyor

Yetkililer, Sümeyye Aziz’in kaybolmasıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Öte yandan, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in kaybolmasıyla ilgili arama çalışmaları da devam ediyor.
saat, zaman - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2024
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