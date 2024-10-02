https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/olum-tarihini-tahmin-edebilen-epigenetik-saat-gelistirildi-1088688128.html
Ölüm tarihini tahmin edebilen 'epigenetik saat' geliştirildi
Ölüm tarihini tahmin edebilen 'epigenetik saat' geliştirildi
Sputnik Türkiye
New York merkezli biyoteknoloji şirketi Tally Health, yanak hücrelerindeki DNA değişikliklerini inceleyerek, bir kişinin bir yıl içinde ölüp ölmeyeceğini... 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T07:44+0300
2024-10-02T07:44+0300
2024-10-02T07:44+0300
yaşam
ölüm
şüpheli ölüm
ölüm tehdidi
ölüm oranı
ölüm meleği
ölüm yıldönümü
ölüm nedeni
ölüm riski
saat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101626/69/1016266925_0:95:1025:671_1920x0_80_0_0_930d68d9d5baa511da87ac447d41c146.jpg
CheekAge, tükürük örneklerinden elde edilen yanak hücrelerini analiz ederek, kişinin biyolojik yaşını ve DNA’sındaki değişiklikleri inceliyor. Araştırmalar, DNA'daki epigenetik değişimlerin ölüm oranıyla güçlü bir bağlantısı olduğunu ortaya koydu. Bu saat, bir yıl içinde ölüm riskini öngörmek amacıyla tasarlandı ve ölen bin 513 kişinin verileri üzerinde yapılan analizlerle geliştirildi.Biyolojik yaş ve gerçek yaş arasındaki farkEpigenetik saat, bireyin biyolojik yaşını genetik, stres, uyku düzeni, beslenme alışkanlıkları ve sigara kullanımı gibi faktörlere dayanarak değerlendiriyor. Bu nedenle, kişinin gerçek yaşından daha genç veya yaşlı olması mümkün. Uzmanlar, epigenetik saatin gelecekte daha geniş bir kitle üzerinde uygulanarak, ömür tahminlerinde kullanılabileceğini belirtiyor.Uzmanlar uyarıyor: 'Sağlıklı yaşamı teşvik etmeli'King’s College London’dan Kök Hücre Bilimleri Profesörü Dusko Ilic, epigenetik saatlerin kesin tahminler yerine risk değerlendirmesi sağladığını vurgulayarak, "CheekAge’in ölüme odaklanmak yerine sağlıklı yaşlanmayı teşvik etmesi daha faydalı olur," dedi. Bath Üniversitesi'nden Epigenetik Profesörü Adele Murrell ise DNA'daki değişikliklerin geri döndürülebilir olduğunu belirtti ve epigenetik saatlerin, insanlara daha sağlıklı bir yaşam sürmeleri gerektiği konusunda uyarıcı olabileceğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/meteoroloji-ve-afadtan-acil-sari-ve-turuncu-kodlu-alarm-geldi-buralari-terk-edin-1088686635.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101626/69/1016266925_24:0:951:695_1920x0_80_0_0_09229446c505f5216118e8b145bc167b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ölüm, şüpheli ölüm, ölüm tehdidi, ölüm oranı, ölüm meleği, ölüm yıldönümü, ölüm nedeni, ölüm riski, saat, akıllı saat, çalar saat
ölüm, şüpheli ölüm, ölüm tehdidi, ölüm oranı, ölüm meleği, ölüm yıldönümü, ölüm nedeni, ölüm riski, saat, akıllı saat, çalar saat
Ölüm tarihini tahmin edebilen 'epigenetik saat' geliştirildi
New York merkezli biyoteknoloji şirketi Tally Health, yanak hücrelerindeki DNA değişikliklerini inceleyerek, bir kişinin bir yıl içinde ölüp ölmeyeceğini öngörebilen 'CheekAge' adlı bir epigenetik saat geliştirdi. Bu saat, biyolojik yaşın hesaplanmasına ve hücrelerin ne kadar yaşlandığının tespit edilmesine dayanıyor.
CheekAge, tükürük örneklerinden elde edilen yanak hücrelerini analiz ederek, kişinin biyolojik yaşını ve DNA’sındaki değişiklikleri inceliyor. Araştırmalar, DNA'daki epigenetik değişimlerin ölüm oranıyla güçlü bir bağlantısı olduğunu ortaya koydu. Bu saat, bir yıl içinde ölüm riskini öngörmek amacıyla tasarlandı ve ölen bin 513 kişinin verileri üzerinde yapılan analizlerle geliştirildi.
Biyolojik yaş ve gerçek yaş arasındaki fark
Epigenetik saat, bireyin biyolojik yaşını genetik, stres, uyku düzeni, beslenme alışkanlıkları ve sigara kullanımı gibi faktörlere dayanarak değerlendiriyor. Bu nedenle, kişinin gerçek yaşından daha genç veya yaşlı olması mümkün. Uzmanlar, epigenetik saatin gelecekte daha geniş bir kitle üzerinde uygulanarak, ömür tahminlerinde kullanılabileceğini belirtiyor.
Uzmanlar uyarıyor: 'Sağlıklı yaşamı teşvik etmeli'
King’s College London’dan Kök Hücre Bilimleri Profesörü Dusko Ilic, epigenetik saatlerin kesin tahminler yerine risk değerlendirmesi sağladığını vurgulayarak, "CheekAge’in ölüme odaklanmak yerine sağlıklı yaşlanmayı teşvik etmesi daha faydalı olur," dedi. Bath Üniversitesi'nden Epigenetik Profesörü Adele Murrell ise DNA'daki değişikliklerin geri döndürülebilir olduğunu belirtti ve epigenetik saatlerin, insanlara daha sağlıklı bir yaşam sürmeleri gerektiği konusunda uyarıcı olabileceğini söyledi.