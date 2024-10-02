https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/turk-arastirma-ekibinden-antarktikada-cigir-acan-kesif-yeni-bir-canliturubuldular-1088690706.html

Türk araştırma ekibinden Antarktika’da çığır açan keşif: Yeni bir canlı türü buldular

Türk araştırma ekibinden Antarktika’da çığır açan keşif: Yeni bir canlı türü buldular

Sputnik Türkiye

Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdar Sönmez’in de yer aldığı Türk araştırma ekibi, Batı Antarktika’da yeni bir canlı türü keşfetti. 02.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-02T09:51+0300

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2024-10-02T09:52+0300

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Mersin Üniversitesi'nden Prof. Dr. Süphan Karaytuğ, Balıkesir Üniversitesi'nden Prof. Dr. Serdar Sak ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden Prof. Dr. Okan Külköylüoğlu'nun katıldığı ekip, üç farklı adada yapılan çalışmalar sonucunda 'Harpacticus tae' adlı yeni bir Kopepod türü buldu.Türk bilim ekibi Antarktika'da tarih yazdıT.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) koordinasyonunda gerçekleştirilen 6. Türk Antarktik Seferi kapsamında toplanan örneklerle keşfedilen bu yeni tür, Antarktika'nın bentik habitatında yaşıyor. Bu canlı, ekolojik olarak birincil tüketici rolü üstleniyor ve Antarktika ekosisteminin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlıyor.Türkiye'nin bilimsel seferlerine atıf'Harpacticus tae' adı, 'Turkish Antarctic Expedition' (Türk Antarktika Seferi) ifadesinin kısaltması olarak seçildi. Bu ad, Türkiye’nin Antarktika’daki bilimsel çalışmalarına ve kutup araştırmalarına olan katkısını simgeliyor. TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırmanın sonuçları, uluslararası saygın bilim dergisi Polar Biology’de yayımlandı.Bu keşif, Türkiye'nin kutup bilimlerine olan katkısını bir kez daha vurgularken, Antarktika ekosistemlerinin daha iyi anlaşılması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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