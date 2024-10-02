https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/islam-memis-altini-tahtindan-etti-diyerek-duyurdu-1-eylulde-10-bin-tlsiyle-alan-bin-108-tl-kazandi-1088688592.html

İslam Memiş 'Altını tahtından etti' diyerek duyurdu: '1 Eylül'de 10 bin TL'siyle alan bin 108 TL kazandı'

İslam Memiş 'Altını tahtından etti' diyerek duyurdu: '1 Eylül'de 10 bin TL'siyle alan bin 108 TL kazandı'

Sputnik Türkiye

Son dönemde altın yükselişiyle dikkat çekerken, gümüş daha çok kazanç sağlayarak yatırımcıların ilgisini çekmeye başladı. Eylül'ün başından bu yana altın yüzde... 02.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-02T09:29+0300

2024-10-02T09:29+0300

2024-10-02T09:33+0300

ekonomi

altın

yarım gram altın

külçe altın

gram altın

ekonomi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/09/1076158847_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_32f8e6476880e5647efe6686b00efa14.jpg

Gümüş, yatırımcısına sadece Eylül ayında değil, yıl genelinde de yüksek getiri sağladı. İslam Memiş’in açıklamalarına göre, gümüş son 9 ayda yüzde 52 oranında değer kazanırken, altının getirisi yüzde 48’de kaldı. Gümüş, son dönemlerde altına kıyasla daha düşük maliyetle yatırım yapma fırsatı sunmasıyla da tercih ediliyor.Gümüş hesaplarına i̇lgi artıyorGümüş yatırımı yapmak isteyen vatandaşlar, bankalardan altın hesabı açar gibi gümüş hesabı da açabiliyor. Memiş, gümüşün daha düşük maliyetli olması nedeniyle yatırımcıların gümüş biriktirmesinin altına göre daha kolay olduğunu belirtti.Yatırımcılar ne diyor?Mikrofon uzatılan bir kişi, "Altınla yatırım yapmaya alıştığımız için gümüşün bu kadar değer kazanacağını tahmin etmezdik," derken, başka bir yatırımcı da iki yıl önce aldığı gümüşü henüz bozdurmadığını ve ihtiyaç duyduğunda değerlendirmeyi düşündüğünü belirtti.Yatırım Araçlarının SeyriAltın ve dövize yatırım yapmayı düşünenler, bu iki yatırım aracının hareketlerini yakından izlemeye devam ediyor. Ancak gümüş, son dönemdeki performansıyla dikkatleri üzerine çekerek, yatırımcılarına ciddi kazançlar sağladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/meteoroloji-ve-afadtan-acil-sari-ve-turuncu-kodlu-alarm-geldi-buralari-terk-edin-1088686635.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

altın fiyatları, altın fiyat tahmini, yol sonu altın tahmini, altın fiyatları, altına ne oluyor, altın hesabı nasıl oluyor, altın gram, altın yorum, altın fiyatları artmaya devam edecek mi, altın ne kadar yükselecek, altın fiyatları uzman yorumu, islam memiş altın yorumları