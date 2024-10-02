https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/islam-memis-altini-tahtindan-etti-diyerek-duyurdu-1-eylulde-10-bin-tlsiyle-alan-bin-108-tl-kazandi-1088688592.html
İslam Memiş 'Altını tahtından etti' diyerek duyurdu: '1 Eylül'de 10 bin TL'siyle alan bin 108 TL kazandı'
İslam Memiş 'Altını tahtından etti' diyerek duyurdu: '1 Eylül'de 10 bin TL'siyle alan bin 108 TL kazandı'
Sputnik Türkiye
Son dönemde altın yükselişiyle dikkat çekerken, gümüş daha çok kazanç sağlayarak yatırımcıların ilgisini çekmeye başladı. Eylül'ün başından bu yana altın yüzde... 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T09:29+0300
2024-10-02T09:29+0300
2024-10-02T09:33+0300
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Gümüş, yatırımcısına sadece Eylül ayında değil, yıl genelinde de yüksek getiri sağladı. İslam Memiş’in açıklamalarına göre, gümüş son 9 ayda yüzde 52 oranında değer kazanırken, altının getirisi yüzde 48’de kaldı. Gümüş, son dönemlerde altına kıyasla daha düşük maliyetle yatırım yapma fırsatı sunmasıyla da tercih ediliyor.Gümüş hesaplarına i̇lgi artıyorGümüş yatırımı yapmak isteyen vatandaşlar, bankalardan altın hesabı açar gibi gümüş hesabı da açabiliyor. Memiş, gümüşün daha düşük maliyetli olması nedeniyle yatırımcıların gümüş biriktirmesinin altına göre daha kolay olduğunu belirtti.Yatırımcılar ne diyor?Mikrofon uzatılan bir kişi, "Altınla yatırım yapmaya alıştığımız için gümüşün bu kadar değer kazanacağını tahmin etmezdik," derken, başka bir yatırımcı da iki yıl önce aldığı gümüşü henüz bozdurmadığını ve ihtiyaç duyduğunda değerlendirmeyi düşündüğünü belirtti.Yatırım Araçlarının SeyriAltın ve dövize yatırım yapmayı düşünenler, bu iki yatırım aracının hareketlerini yakından izlemeye devam ediyor. Ancak gümüş, son dönemdeki performansıyla dikkatleri üzerine çekerek, yatırımcılarına ciddi kazançlar sağladı.
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İslam Memiş 'Altını tahtından etti' diyerek duyurdu: '1 Eylül'de 10 bin TL'siyle alan bin 108 TL kazandı'
09:29 02.10.2024 (güncellendi: 09:33 02.10.2024)
Son dönemde altın yükselişiyle dikkat çekerken, gümüş daha çok kazanç sağlayarak yatırımcıların ilgisini çekmeye başladı. Eylül'ün başından bu yana altın yüzde 6 değer kazanırken, gümüş yüzde 11 kazandırdı. Altın ve para piyasaları uzmanı Memiş, "1 Eylül'de 10 bin TL'sini gümüşe çeviren bir yatırımcı, 1108 TL kar elde etti" açıklamasında bulundu.
Gümüş, yatırımcısına sadece Eylül ayında değil, yıl genelinde de yüksek getiri sağladı. İslam Memiş’in açıklamalarına göre, gümüş son 9 ayda yüzde 52 oranında değer kazanırken, altının getirisi yüzde 48’de kaldı. Gümüş, son dönemlerde altına kıyasla daha düşük maliyetle yatırım yapma fırsatı sunmasıyla da tercih ediliyor.
Gümüş hesaplarına i̇lgi artıyor
Gümüş yatırımı yapmak isteyen vatandaşlar, bankalardan altın hesabı açar gibi gümüş hesabı da açabiliyor. Memiş, gümüşün daha düşük maliyetli olması nedeniyle yatırımcıların gümüş biriktirmesinin altına göre daha kolay olduğunu belirtti.
Mikrofon uzatılan bir kişi, "Altınla yatırım yapmaya alıştığımız için gümüşün bu kadar değer kazanacağını tahmin etmezdik," derken, başka bir yatırımcı da iki yıl önce aldığı gümüşü henüz bozdurmadığını ve ihtiyaç duyduğunda değerlendirmeyi düşündüğünü belirtti.
Yatırım Araçlarının Seyri
Altın ve dövize yatırım yapmayı düşünenler, bu iki yatırım aracının hareketlerini yakından izlemeye devam ediyor. Ancak gümüş, son dönemdeki performansıyla dikkatleri üzerine çekerek, yatırımcılarına ciddi kazançlar sağladı.