https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/sokak-kedilerine-asit-doken-sanik-icin-karar-aciklandi-1088706476.html
Sokak kedilerine 'asit döktü': 8 yıl 3 ay hapis cezası aldı
Sokak kedilerine 'asit döktü': 8 yıl 3 ay hapis cezası aldı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da sokak kedilerinin üzerine asit dökerek zarar veren Murat Özdemir'in davasında mahkeme kararını açıkladı. Özdemir 8 yıl 3 ay hapis cezasına... 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T12:58+0300
2024-10-02T12:58+0300
2024-10-02T13:03+0300
yaşam
sokak kedisi
asitli saldırı
yargılama
sokak hayvanları
tutuklama
mahkeme kararı
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Eyüpsultan’da geçtiğimiz yıl sokak kedilerinin üzerine asit dökerek zarar veren sanık Murat Özdemir’in yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Murat Özdemir katılmazken, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları ve Eyüpsultan Kaymakamlığı avukatı hazır bulundu. Tutuksuz sanık Murat Özdemir ve avukatı duruşmaya katılamadığından savunmaları alınmadı. Beyanda bulunan müşteki avukatı, sanığın cezalandırılmasını talep etti.8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldıMahkeme, sanık Özdemir’i birden fazla hayvana karşı ‘bir ev veya evcil hayvanı kasten öldürme’ suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırdı. Mahkeme ayrıca, sanık Özdemir’i yine birden fazla hayvana karşı, ‘bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etmek veya acımazsız veya zalimce muamelede bulunmak’ suçundan 3 yıl 9 ay olmak üzere toplamda 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/abdde-kamp-sirasinda-bir-hayvandan-korkup-kacan-evcil-kedi-bin-287-kilometre-uzakta-bulundu-1088322018.html
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sokak kedisi, asitli saldırı, yargılama, sokak hayvanları, tutuklama, mahkeme kararı
sokak kedisi, asitli saldırı, yargılama, sokak hayvanları, tutuklama, mahkeme kararı
Sokak kedilerine 'asit döktü': 8 yıl 3 ay hapis cezası aldı
12:58 02.10.2024 (güncellendi: 13:03 02.10.2024)
İstanbul'da sokak kedilerinin üzerine asit dökerek zarar veren Murat Özdemir'in davasında mahkeme kararını açıkladı. Özdemir 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Eyüpsultan’da geçtiğimiz yıl sokak kedilerinin üzerine asit dökerek zarar veren sanık Murat Özdemir’in yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Murat Özdemir katılmazken, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları ve Eyüpsultan Kaymakamlığı avukatı hazır bulundu. Tutuksuz sanık Murat Özdemir ve avukatı duruşmaya katılamadığından savunmaları alınmadı. Beyanda bulunan müşteki avukatı, sanığın cezalandırılmasını talep etti.
8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
Mahkeme, sanık Özdemir’i birden fazla hayvana karşı ‘bir ev veya evcil hayvanı kasten öldürme’ suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırdı. Mahkeme ayrıca, sanık Özdemir’i yine birden fazla hayvana karşı, ‘bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etmek veya acımazsız veya zalimce muamelede bulunmak’ suçundan 3 yıl 9 ay olmak üzere toplamda 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.