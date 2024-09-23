https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/abdde-kamp-sirasinda-bir-hayvandan-korkup-kacan-evcil-kedi-bin-287-kilometre-uzakta-bulundu-1088322018.html

ABD'de kamp sırasında bir hayvandan korkup kaçan kedi bin 287 kilometre uzakta bulundu

ABD'de kamp sırasında bir hayvandan korkup kaçan kedi bin 287 kilometre uzakta bulundu

Sputnik Türkiye

ABD'de ormanda kaybolan bir kedi, bin 287 kilometre yürümesi ardından bir barınakta bulundu. 23.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-23T10:32+0300

2024-09-23T10:32+0300

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yaşam

kedi

yavru kedi

abd

hayvan

barınak

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ABD'nin California eyaletinde yaşayan Benny ve Susanne Anguiano çifti, kaybettikleri kedileri Rayne Beau’ya iki ay sonra mucizevi bir şekilde kavuştu. Haziran ayında Yellowstone Millî Parkı'nda kamp yaparken Rayne Beau adlı kedi, ormanda bir hayvandan korkup kaçarak kayboldu. Çift, 60 gün boyunca kedilerini bulmak için umutsuzca çaba sarf etti; ödüller bıraktı, oyuncaklar koydu ama hiçbir sonuç alamadı. Barınaktan sevindiren haber geldi Tam umutlarını kaybettikleri sırada Roseville’deki bir hayvan barınağından gelen bir haberle çift kedilerinin bulunduğunu öğrendiler. Kedi Yellowstone'dan tam bin 287 kilometre uzaklıktaki Roseville’de bulundu. Şanş o ki, bir kadın kediyi sokakta bulmuş ve barınağa teslim etmişti. Kedilerinin bulunmasına sevinen çift, bu sürecin kendileri için büyük bir sevinç kaynağı olduğunu belirtti. Kedileri Rayne Beau'nun oldukça yorgun olduğunu ve uzun yolculukta enerjisinin tükendiğini ifade eden çift, kedilerinin bu kadar uzun bir mesafeyi nasıl gittiğini hala bilmiyor.Diğer hayvan sahiplerine uyarı yaptılarAnguiano çifti, diğer evcil hayvan sahiplerine benzer bir durumu yaşamamaları için evcil hayvanlarını mikroçip ile takip etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Çift, "Eğer mikroçip olmasaydı, kedimizi asla bulamazdık" diyerek, mikroçip takmanın ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Rayne Beau’nun geri dönmesiyle birlikte, çift kedilerini bir daha kamp gezilerine götürmeyi düşünüyor.

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kedi, yavru kedi, abd, hayvan, barınak