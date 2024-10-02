https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/siz-onu-yediginizi-dusunuyorsaniz-yaniliyorsunuz-ananasin-insanlari-yedigi-ortaya-cikti-1088694635.html
'Siz onu yediğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz': Ananasın insanları 'yediği' ortaya çıktı
'Siz onu yediğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz': Ananasın insanları 'yediği' ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Ananas yedikten sonra ağızda oluşan karıncalanma hissi, birçok kişi için sıradan bir durum olsa da, TikTok'ta yayılan bir video bu durumu tartışma konusu... 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T11:00+0300
2024-10-02T11:00+0300
2024-10-02T11:13+0300
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Ananas tüketimi son zamanlarda sosyal medya platformlarında büyük bir tartışma konusu haline geldi. TikTok kullanıcıları, bu tropikal meyveyi yedikten sonra yaşadıkları garip karıncalanma hissini duyururken, birçok kişi bu durumun arkasındaki bilimsel gerçekleri merak etmeye başladı. Peki, ananas gerçekten sizi 'yiyor' mu?Bilimsel açıklama: Raphidlerin rolüBir TikTok fenomeni olarak bilinen SF Microscopy, ananasın iç yapısını mikroskop altında inceleyerek dikkat çekici bir keşif yaptı. Kullanıcılar, ananasın içindeki raphid adı verilen binlerce küçük iğnenin, ağız içindeki hücre zarlarını delip tahrişe neden olduğunu öğrenince şok oldu. Bu durum, ananasın asidik suyuyla birleştiğinde karıncalanma hissini daha da artırıyor.Sosyal medyada tartışmalar başladıAnanasın bu ilginç etkisi, TikTok'ta kullanıcılar arasında büyük bir tartışma yarattı. Bazı yorumlar şöyleydi:Bu yorumlar, ananasın tüketimi ile ilgili karışık duyguları ve korkuları gözler önüne serdi.Gerçekler ve mitlerLivestrong.com'a göre, ananasın içindeki bromelain enzimi de ağızda uyuşma hissine neden olabiliyor. Bu enzim, hücrelerin yüzeyindeki molekülleri yok ederek çalışıyor ve bu da ananasın çiğneme sırasında verdiği rahatsızlığın bir başka sebebi.Önemli noktalar:
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'Siz onu yediğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz': Ananasın insanları 'yediği' ortaya çıktı
11:00 02.10.2024 (güncellendi: 11:13 02.10.2024)
Ananas yedikten sonra ağızda oluşan karıncalanma hissi, birçok kişi için sıradan bir durum olsa da, TikTok'ta yayılan bir video bu durumu tartışma konusu haline getirdi. Kullanıcılar, ananasın aslında 'onları yediği' düşüncesiyle dehşete kapıldılar. Peki, bu rahatsız edici hisin ardındaki bilimsel gerçek ne?
Ananas tüketimi son zamanlarda sosyal medya platformlarında büyük bir tartışma konusu haline geldi. TikTok kullanıcıları, bu tropikal meyveyi yedikten sonra yaşadıkları garip karıncalanma hissini duyururken, birçok kişi bu durumun arkasındaki bilimsel gerçekleri merak etmeye başladı. Peki, ananas gerçekten sizi 'yiyor' mu?
Bilimsel açıklama: Raphidlerin rolü
Bir TikTok fenomeni olarak bilinen SF Microscopy, ananasın iç yapısını mikroskop altında inceleyerek dikkat çekici bir keşif yaptı. Kullanıcılar, ananasın içindeki raphid adı verilen binlerce küçük iğnenin, ağız içindeki hücre zarlarını delip tahrişe neden olduğunu öğrenince şok oldu. Bu durum, ananasın asidik suyuyla birleştiğinde karıncalanma hissini daha da artırıyor.
Sosyal medyada tartışmalar başladı
Ananasın bu ilginç etkisi, TikTok'ta kullanıcılar arasında büyük bir tartışma yarattı. Bazı yorumlar şöyleydi:
"Bunun sebebinin hafif alerjim olduğunu düşünüyordum."
"Yani ben ananasımı yerken, ananasım da beni yiyor..."
"Ananas yedikten sonra karıncalanmıyorum. Ben herkesten daha mı iyiyim?"
"Bunun sonrasında her zaman çok acı hissediyorum, çok mantıklı."
"Bir daha asla ananas yemeyeceğim kardeşim."
Bu yorumlar, ananasın tüketimi ile ilgili karışık duyguları ve korkuları gözler önüne serdi.
Livestrong.com'a göre, ananasın içindeki bromelain enzimi de ağızda uyuşma hissine neden olabiliyor. Bu enzim, hücrelerin yüzeyindeki molekülleri yok ederek çalışıyor ve bu da ananasın çiğneme sırasında verdiği rahatsızlığın bir başka sebebi.
Raphidler: Mikroskop altında görülebilen, ağızda tahrişe neden olan küçük iğneler.
Bromelain: Ananasın içindeki bir enzim, ağızda uyuşma hissine yol açabiliyor.
Asidik Su: Raphidlerin etkisini artırarak karıncalanmayı çoğaltıyor.