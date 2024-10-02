https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/siz-onu-yediginizi-dusunuyorsaniz-yaniliyorsunuz-ananasin-insanlari-yedigi-ortaya-cikti-1088694635.html

'Siz onu yediğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz': Ananasın insanları 'yediği' ortaya çıktı

'Siz onu yediğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz': Ananasın insanları 'yediği' ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Ananas yedikten sonra ağızda oluşan karıncalanma hissi, birçok kişi için sıradan bir durum olsa da, TikTok'ta yayılan bir video bu durumu tartışma konusu... 02.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-02T11:00+0300

2024-10-02T11:00+0300

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ananas

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Ananas tüketimi son zamanlarda sosyal medya platformlarında büyük bir tartışma konusu haline geldi. TikTok kullanıcıları, bu tropikal meyveyi yedikten sonra yaşadıkları garip karıncalanma hissini duyururken, birçok kişi bu durumun arkasındaki bilimsel gerçekleri merak etmeye başladı. Peki, ananas gerçekten sizi 'yiyor' mu?Bilimsel açıklama: Raphidlerin rolüBir TikTok fenomeni olarak bilinen SF Microscopy, ananasın iç yapısını mikroskop altında inceleyerek dikkat çekici bir keşif yaptı. Kullanıcılar, ananasın içindeki raphid adı verilen binlerce küçük iğnenin, ağız içindeki hücre zarlarını delip tahrişe neden olduğunu öğrenince şok oldu. Bu durum, ananasın asidik suyuyla birleştiğinde karıncalanma hissini daha da artırıyor.Sosyal medyada tartışmalar başladıAnanasın bu ilginç etkisi, TikTok'ta kullanıcılar arasında büyük bir tartışma yarattı. Bazı yorumlar şöyleydi:Bu yorumlar, ananasın tüketimi ile ilgili karışık duyguları ve korkuları gözler önüne serdi.Gerçekler ve mitlerLivestrong.com'a göre, ananasın içindeki bromelain enzimi de ağızda uyuşma hissine neden olabiliyor. Bu enzim, hücrelerin yüzeyindeki molekülleri yok ederek çalışıyor ve bu da ananasın çiğneme sırasında verdiği rahatsızlığın bir başka sebebi.Önemli noktalar:

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